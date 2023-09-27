Взрыв на бензоколонке. В Нагорном Карабахе вторые сутки считают погибших и раненых

Медики оказывают помощь пострадавшему в результате взрыва на складе в Нагорном Карабахе, 26 сентября 2023 года

Минздрав Армении опроверг сообщения о 125 погибших при взрыве в Карабахе, а омбудсмен непризнанной НКР заявил, что жертвами стали 68 человек. Еще 290 пострадали, а судьба 105 — неизвестна. Международный комитет Красного Креста заявил, что местные больницы переполнены. Российские миротворцы помогают эвакуировать раненых, Азербайджан направил машину «скорой» с медикаментами, а Франция пообещала срочно отправить в Ереван оборудование для лечения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Армянский Минздрав назвал несоответствующими действительности сообщения о гибели 125 человек в результате взрыва на складе топлива неподалеку от Степанакерта (азербайджанское название — Ханкенди). Ведомство на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пояснило, что министр здравоохранения Анаит Аванесян, говоря о 125 погибших, имела в виду жертв боевых действий, чьи останки доставлены в Армению.

В свою очередь уполномоченный по правам человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян сообщил, что погибли по меньшей мере 68 человек. Его слова приводит армянский портал 24News.

Как заявил омбудсмен, Степанакертское бюро судебно-медицинской экспертизы подтвердило гибель 68 человек, из них опознан только 21.

Количество пострадавших составляет 290 человек, из них 168 доставлены в медицинские учреждения Армении. Судьба еще 105 человек остается неизвестной.

Минобороны России сообщило, что медики миротворческого контингента оказывают помощь 22 пострадавшим при взрыве. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворцев не зафиксировано, в расположении российских сил находятся 522 мирных жителя региона. Также в ведомстве заявили, что российская авиация помогает в эвакуации раненых в медицинские учреждения.

Международный комитет Красного Креста сообщил, что в специализированной медицинской помощи нуждаются сотни людей, получивших ожоги, а местные медицинские учреждения были переполнены еще до взрыва.

«Кризис осложняется тем, что больницы уже не справляются, а плотное движение затрудняет проезд машин скорой помощи и поставку медикаментов и медицинских материалов»,

— приводит комитет слова директора регионального управления Арианы Бауэр.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщило, что пожар, возникший в результате взрыва, потушен, а прилегающие территории, в том числе другие баки с топливом, защищены от огня.

Утром 26 сентября азербайджанские власти направили в Карабах гуманитарную помощь, в том числе автомобиль скорой помощи с медикаментами для пострадавших в результате взрыва. Кроме того, в регион отправили четыре грузовика с 40 тоннами муки, средствами личной гигиены и постельными принадлежностями.

Взрыв произошел вечером 25 сентября на трассе Степанакерт — Аскеран. Депутат парламента непризнанной НКР Метаксе Акопян заявила, что на складе раздавали бензин беженцам, уезжающим в Армению.

Реакция в мире

Глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила о поставке гуманитарной помощи для пострадавших в результате взрыва.

«В ближайшие часы в Ереван отправится оборудование неотложной помощи для лечения раненых», — написала она в социальной сети X (бывшая Twitter).

Руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр объявила о выделении Армении $11,5 млн на гуманитарные нужды переехавшим из Карабаха этническим армянам.

«Средства будут направлены на приобретение продуктов питания, социальное и психологическое содействие», — заявила она.

Европейская комиссия также сообщила о планах передать Армении €5 млн для удовлетворения потребностей переселенных жителей Карабаха, а глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на фоне взрыва заявил о необходимости обеспечить беспрепятственный международный гуманитарный доступ в регион.