Взрыв на бензоколонке. В Нагорном Карабахе вторые сутки считают погибших и раненых

Армянский Минздрав назвал несоответствующими действительности сообщения о гибели 125 человек в результате взрыва на складе топлива неподалеку от Степанакерта (азербайджанское название — Ханкенди). Ведомство на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пояснило, что министр здравоохранения Анаит Аванесян, говоря о 125 погибших, имела в виду жертв боевых действий, чьи останки доставлены в Армению.
В свою очередь уполномоченный по правам человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян сообщил, что погибли по меньшей мере 68 человек. Его слова приводит армянский портал 24News.
Как заявил омбудсмен, Степанакертское бюро судебно-медицинской экспертизы подтвердило гибель 68 человек, из них опознан только 21.
Количество пострадавших составляет 290 человек, из них 168 доставлены в медицинские учреждения Армении. Судьба еще 105 человек остается неизвестной.
Минобороны России сообщило, что медики миротворческого контингента оказывают помощь 22 пострадавшим при взрыве. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности миротворцев не зафиксировано, в расположении российских сил находятся 522 мирных жителя региона. Также в ведомстве заявили, что российская авиация помогает в эвакуации раненых в медицинские учреждения.
Международный комитет Красного Креста сообщил, что в специализированной медицинской помощи нуждаются сотни людей, получивших ожоги, а местные медицинские учреждения были переполнены еще до взрыва.
«Кризис осложняется тем, что больницы уже не справляются, а плотное движение затрудняет проезд машин скорой помощи и поставку медикаментов и медицинских материалов»,
— приводит комитет слова директора регионального управления Арианы Бауэр.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщило, что пожар, возникший в результате взрыва, потушен, а прилегающие территории, в том числе другие баки с топливом, защищены от огня.
Утром 26 сентября азербайджанские власти направили в Карабах гуманитарную помощь, в том числе автомобиль скорой помощи с медикаментами для пострадавших в результате взрыва. Кроме того, в регион отправили четыре грузовика с 40 тоннами муки, средствами личной гигиены и постельными принадлежностями.
Взрыв произошел вечером 25 сентября на трассе Степанакерт — Аскеран. Депутат парламента непризнанной НКР Метаксе Акопян заявила, что на складе раздавали бензин беженцам, уезжающим в Армению.
Реакция в мире
Глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна объявила о поставке гуманитарной помощи для пострадавших в результате взрыва.
«В ближайшие часы в Ереван отправится оборудование неотложной помощи для лечения раненых», — написала она в социальной сети X (бывшая Twitter).
Руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр объявила о выделении Армении $11,5 млн на гуманитарные нужды переехавшим из Карабаха этническим армянам.
«Средства будут направлены на приобретение продуктов питания, социальное и психологическое содействие», — заявила она.
Европейская комиссия также сообщила о планах передать Армении €5 млн для удовлетворения потребностей переселенных жителей Карабаха, а глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на фоне взрыва заявил о необходимости обеспечить беспрепятственный международный гуманитарный доступ в регион.