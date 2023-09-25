В Карабахе взорвался крупный склад с топливом. Речь может идти о сотнях пострадавших

В Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению. Число пострадавших пока не установлено, местные СМИ сообщают о десятках или даже нескольких сотнях раненых. Последние дни жители Карабаха массово покидают непризнанную республику, уехало уже почти 7 тыс. человек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На трассе Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе взорвался склад с топливом. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел непризнанной НКР в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Число пострадавших пока неизвестно. Ведомство обещало предоставить детали позднее. По данным «Sputnik Азербайджан», взорвался резервуар с бензином объемом примерно 100 тонн.

Представитель Минздрава Нагорного Карабаха Ангелина Исаханян заявила порталу «Новости Армении», что в больницы доставлено несколько десятков человек с ожогами. Точное число пострадавших неизвестно. Данные армянских СМИ по пострадавшим находятся в диапазоне от нескольких десятков до 200 человек.

Депутат парламента НКР Метаксе Акопян заявила изданию News.am, что на станции, где произошел взрыв, выдавали бензин беженцам, уезжающим в Армению.

Пострадавшим срочно необходима эвакуация по воздуху, сообщил армянский телеканал 24ТВ со ссылкой на омбудсмена Нагорного Карабаха. По данным телеканала, есть сотни пострадавших, а также многочисленные жертвы. По словам омбудсмена ресурсов Республиканского медцентра в Степанакерте недостаточно, не хватает лекарств.

Позже Общественное телевидение Армении, ссылаясь на омбудсмена региона Гегама Степаняна сообщило, что в результате взрыва в бензинохранилище пострадало более 200 человек.

Степанян добавил, что состояние большинства из них оценивается как тяжелое или крайне тяжелое.

Исход из Карабаха

К вечеру 25 сентября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 6650 беженцев, передает News.am со ссылкой на данные Еревана. Беженцев регистрируют, чтобы оценить необходимые им меры поддержки, нуждающимся предоставляют жилье.

24 сентября советник президента НКР Давид Бабаян заявил, что республику могут покинуть более 120 тыс. армян, поскольку они не хотят жить в Азербайджане.

«Наш народ не хочет жить в составе Азербайджана. 99,9% собираются покинуть наши исторические земли. Судьба нашего бедного народа войдет в историю как позор и для армянского народа, и для всего цивилизованного мира», — заявил советник.

По его словам, армяне непризнанной республики боятся этнических чисток.

На 2015 год численность населения НКР составляла 145 053 человека, из которых 144 683 — армяне. Это 99,74% населения республики.

22 сентября армянский премьер Никол Пашинян заявил, что жители НКР смогут переехать в Армению, «если будет зафиксирована невозможность их нахождения» в этом регионе. «Если ситуация не улучшится, то эта задача [по эвакуации] будет в нашей повестке», — сказал премьер.

В Армении уже подготовили места для проживания свыше 40 тыс. человек, но по согласованной с властями Нагорного Карабаха позиции план «А» — не эвакуация армян из этого региона, подчеркнул он. Прежде всего Ереван стремится к тому, чтобы «соотечественники жили в своих домах без страха и достойно», сейчас прямой угрозы жизни мирному населению нет.

Ситуация остается крайне напряженной, гуманитарный кризис продолжается, но есть и надежды на изменение ситуации, продолжил Пашинян. По мнению премьера, «жители населенных пунктов Нагорного Карабаха, наши соотечественники, могут получить реальную возможность вернуться в свои дома», но ситуация может измениться за полчаса.

Интеграция региона

Тем временем Азербайджан не теряет время и проводит мероприятия по интеграции Карабаха. 24 сентября была создана соответствующая спецгруппа. По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, группа будет заниматься решением гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана.

Он также подчеркнул, что доступ к гуманитарной помощи «еще раз свидетельствует о добрых намерениях и серьезности правительства Азербайджана удовлетворить нужды и потребности жителей Армении, а также обеспечить безопасный и достойный процесс реинтеграции». По его словам, теперь мир между Ереваном и Баку вполне реален.

Сам президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен в успешной интеграции карабахских армян в азербайджанское общество. По его словам, их безопасность будет обеспечена со стороны азербайджанского государства.

Так, Степанакерт уже подключили к азербайджанской энергосистеме.