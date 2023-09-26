«Ударили головой о стену»: в Сибири два наркомана вызвали и убили фельдшера

В селе Иштан Томской области местного жителя подозревают в жестоком убийстве фельдшера Ольги Земляницкой, которая поздно ночью пришла оказать медицинскую помощь ему и его собутыльнику. По предварительным данным, после совершения преступления мужчины отправились спать, а утром избавились от тела. Однако Ольгу уже начали искать коллеги. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Томской области возбудили уголовное дело по факту убийства женщины, сообщает пресс-служба СУ СК.

По данным следствия, вечером 25 сентября в лесном массиве, который находится недалеко от села Иштан Кривошеинского района Томской области, нашли женское тело со следами насильственной смерти. Чуть позже сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя.

Во время допроса мужчина сообщил, что убитая – фельдшер – в день своей смерти приехала к нему на вызов для оказания медицинской помощи его другу. В какой-то момент между медиком и мужчиной произошел конфликт, после чего он ее избил до смерти.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинения. Следствие настаивает на избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Что случилось?

Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что в Кривошеинском районе Томской области двое мужчин – Андрей и Фарид – употребляли спиртные напитки и запрещенные вещества. В какой-то момент Андрей поджег спирт, после чего огонь перекинулся на Фарида. У мужчины сильно обгорели руки.

Местные жители вызвали скорую медицинскую помощь. К ним пришла 61-летняя Ольга Земляницкая – единственный фельдшер в селе. Telegram-канал 112 пишет, что у нее не было своего автомобиля, поэтому она всегда ходила одна пешком.

Когда медик зашла в дом, мужчины набросились на нее и несколько раз ударили головой о стену. От полученных травм женщина потеряла сознание, а позднее скончалась. Злоумышленники, оставив тело на месте преступления, ушли спать.

Telegram-канал Mash сообщил, что злоумышленники разрубили тело и отвезли поближе к лесу. Останки прикрыли мусором. Однако местные жители это сообщение не подтвердили.

Коллеги погибшей забеспокоились, когда не смогли с ней связаться. Они сразу же обратились в полицию. Местные жители ценили Ольгу, называли ее хорошим специалистом и добрым человеком. У нее остались дети, которые проживают в Томске.

«В водителе не было необходимости»

В разговоре с «Газетой.Ru» представительница местной администрации рассказала, что погибшей всегда можно было позвонить и попросить оказать помощь.

«Здесь маленькое село, фельдшер обслуживала пешком. Если тяжелобольные, «скорая» из районного центра приезжала. Если она справлялась, то сама оказывала помощь. Не было никакой машины, никакого водителя. Я не знаю, как у них график предполагается. До 12:00 или 13:00 работают в стационаре, в ФАПе, а потом у них, наверное, время для подомовых обходов. Ей всегда можно было просто позвонить, без «скорой», она всегда придет и поможет. Ольга еще в молодости сюда приехала, в советское время, и так и осталась работать медиком. Все ее знали, уважали», — сказала сотрудница сельской администрации.

По словам местной жительницы, в селе всегда было безопасно. Когда до фельдшера не смогли дозвониться, ее стали искать, так как подумали, что по дороге стало плохо.

«Все произошло вчерашней ночью, 25 сентября. Мы Ольгу искали. У нас там река рядом, вдоль реки идет дорога, крутой обрыв. Думали, мало ли что. А потом узнали. Убийцы — приезжие откуда-то. Они не первый год живут в Иштане, но не местные. Поэтому мы не знали и не ожидали такого поворота. Никакого расчленения не было. Голова повреждена. Прикопали ее где-то в лесу, а как и что, уже не знаем», — добавили в администрации.