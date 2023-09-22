Дышать станет легче: федпроект «Чистый воздух» обгоняет планы

Установленный предел

Еще 29 российских городов из 16 регионов подключилось к федеральному проекту «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Проект стартовал в 2019 году по решению президента России Владимира Путина и его первыми участниками стали 12 крупнейших промышленных центров, где наиболее остро стоит проблема качества воздуха. Первопроходцами стали Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Они стали пилотными площадками для отработки механизма специального экологического надзора на основе закона № 195-ФЗ о проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ. Суть эксперимента состоит в определении для каждого города квот выбросов по пяти видам веществ, которые в наибольшей степени загрязняют атмосферный воздух. В системе эксперимента они получили название приоритетных загрязняющих веществ.

Национальный проект «Экология» реализуется по решению президента с 2019 года, включает в себя 10 федеральных проектов по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, биоразнообразие, лес.

Квоты установили с таким расчетом, чтобы уровень загрязнения воздуха не превышал нормативов предельно-допустимой концентрации (ПДК) в любой точке города в любой момент времени.

Для достижения этой цели в 12 городах поставили задачу к концу 2026 года снизить выбросы загрязняющих веществ минимум на 20% от уровня 2017 года. Причем в ряде городов этот показатель может быть и выше. На практике это соответствует уменьшению общего объема выбросов на впечатляющие 2 млн тонн.

Системный подход

Эксперимент по квотированию для России стал уникальным по масштабу и глубине детализации. В нем уже участвует около 400 промышленных объектов в 12 городах. По сути, «Чистый воздух» обеспечил создание современной системы управления качеством воздуха. За реализацию федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» отвечает Минприроды РФ, но в проект вовлечены разные министерства и департаменты, а также ученые и общественные деятели. Росприроднадзор и Роспотребнадзор оценивают эффективность выполнения запланированных мероприятий и контролируют снижение негативной нагрузки на атмосферный воздух.

Начали с выявления основных источников загрязнения воздуха в промышленной, транспортной, коммунальной и жилищной сфере. Для каждого были установлены квоты — допустимые уровни выбросов, которым надо соответствовать к обозначенному сроку. И отсюда пошло название «квотируемые объекты».

Наибольшего вклада в снижение экологической нагрузки на атмосферный воздух ждут, конечно, от модернизации производственных мощностей. Запланированы и начаты строительство современных природоохранных сооружений и высокоэффективных производственных комплексов, вывод из эксплуатации устаревших мощностей, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В коммунальной сфере основным направлением реализации федпроекта «Чистый воздух» стал отказ от угля в качестве топлива и для котельных, и в частных домах. Эту задачу решают за счет газификации, а также замены печного отопления на электрическое и твердотопливные котлы. Одновременно в городах эксперимента по квотированию решают задачи по переходу на экологически безопасные виды общественного транспорта.

В расчетную модель для квотирования включено более 3,6 тыс. предприятий, 2.8 тыс. объектов дорожной инфраструктуры, примерно 3 тыс. котельных и 35 тыс. жилых домов частного сектора.

Для городских и региональных властей разработали и утвердили комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Это полностью оцифрованная пошаговая программа для достижения целевых показателей федпроекта «Чистый воздух».

Сейчас на территории эксперимента уровень и параметры загрязнения атмосферы оценивают стационарные посты и передвижные лаборатории в контрольных точках. В 12 городах мониторинг качества воздуха планируют усовершенствовать и сделать непрерывным в 2025 году. К этому моменту все квотируемые объекты обязаны оснастить системами автоматического контроля все свои стационарные источники выбросов приоритетных загрязняющих веществ.

Это позволит Росприроднадзору получать полную информацию о выбросах в онлайн-режиме и принимать меры в случае повышения концентрации в воздухе тех или иных вредных веществ.

Опережая план

В 2022 году план по снижению вредных выбросов в атмосферу по проекту «Чистый воздух» был перевыполнен. Целевой показатель составлял 8%, а фактически объем выбросов в 12 городах снизился на 11%, более чем на 247 тонн. Взятый темп участники эксперимента по квотированию снижать не собираются, и в этом году снижение объема выбросов должно составить не запланированные 9%, а 12%.

Одной из первостепенных задач проекта стало решение проблемы дурнопахнущих выбросов, которые больше всего портят жизнь горожан. Ее решают за счет масштабных программ по повышению экологической безопасности производственных объектов. Благодаря этим программам в некоторых городах выбросы будут снижены до итогового показателя в 20% уже в следующем году, прогнозирует Всероссийский научно-исследовательский институт «Экология».

К мировым стандартам

В Норильске почти наполовину снизить выбросы опасных загрязняющих веществ рассчитывают в 2024 году. Это станет результатом завершения первого этапа «Серной программы» компании «Норникель». Программа предусматривает комплексную модернизацию производственных мощностей Надеждинского металлургического комбината. Она стала крупнейшим мероприятием федерального проекта «Чистый воздух», не имеющим аналогов в мире по своему масштабу.

Градообразующее предприятие Нижнего Тагила — металлургический комбинат ЕВРАЗ НТМК в 2022 году за счет модернизации вдвое снизил объем выбросов дурнопахнущих веществ. После выполнения всех запланированных мероприятий к 2026 году выбросы на предприятиях компании будут исключены почти полностью.

«Северсталь» реализует комплекс мероприятий по проекту «Чистый воздух» которые должны снизить объем загрязняющих выбросов на 22,5%, более, чем на 66,8 тыс. тонн. Наиболее значимые проекты — реконструкция узлов подготовки твердого топлива, внедрение комплекса мероприятий по совершенствованию технологии выплавки конвертерной стали и другие

В Череповце и Липецке практически прекратилось попадание в воздух неприятно пахнущего сероводорода.

Ради этого перестроили работу доменных печей и вводят в эксплуатацию участки для безводного охлаждения шлака на Череповецком металлургическом комбинате, принадлежащем «Северстали», и на Новолипецкий металлургическом комбинате (НЛМК).

В целом «Северсталь» реализует по федеральному проекту «Чистый воздух» комплекс экологических мероприятий, которые обеспечат снижение выбросов загрязняющих веществ более, чем на 66,8 тыс. тонн в год, то есть, на 22,5% от общей массы. В 2022 году «Северсталь» также достигла рекордного в отрасли показателя по переработке отходов в 99%. ПАО «Северсталь» стало финалистом Национальной премии «Наш вклад», и получило статус «Партнер национальных проектов России». Национальная премия «Наш вклад» – механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов.

Благодаря природоохранным мероприятиям НЛМК комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) в Липецке с 2000 года снизился в десять раз. Согласно расчетам, которые ежегодно проводит Главная геофизическая обсерватория имени Воейкова, в последние годы воздух здесь считается чистым.

Расширение географии

В феврале этого года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что федеральный проект «Чистый воздух» продлевается и расширяется. К числу участников присоединилось 29 городов, преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке, а также Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Астрахань и Махачкала. В этих городах проживает почти 7 млн человек.

Так что расширение географии означает улучшение экологической обстановки примерно для 14 млн человек в 41 городе страны.

В 2023 году была поставлена новая амбициозная цель федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» — снижение выбросов загрязняющих веществ на 50% к 2030 году.

Хотя новые участники федпроекта «Чистый воздух» не относятся к числу крупных промышленных центров, однако уровень загрязнения воздуха в этих городах признан высоким или очень высоким. В основном, это происходит из-за смога, который большей частью формируют сжигание угольного топлива в коммунальной и жилищной сферах с выхлопными газами. Так что основной упор будет сделан на модернизации жилищно-коммунального хозяйства и повышение экологической безопасности общественного транспорта.

По федпроекту «Чистый воздух» практические мероприятия в новых городах-участниках начнутся в 2025-2026 годах после проведения сводных расчетов, расчета и оценки рисков для здоровья человека, утверждения перечня квотируемых объектов, установки квот на выбросы предприятиям. Однако там уже сейчас немало делают для улучшения качества воздуха.

Газификация плюс

Многие участники федерального проекта «Чистый воздух» добились заметных успехов в переводе жилищно-коммунальной инфраструктуры с угля на газ и другие экологически безопасные способы производства тепла и горячей воды. Например, в Новокузнецке в 2022 году построили 30 километров газопровода, который обеспечит возможность подключить газ почти в тыс. домов. А к 2026 году эту возможность обеспечат для 8,5 тыс. домов.

В Южно-Сахалинске планируют газифицировать около 10 тыс. домов частного сектора, в Омске — более 9 тыс., в Чите строят терминал сжиженного природного газа для обеспечения более чем 13 тыс. домов.

Альтернативой газу может быть бездымный уголь, решили власти в Улан-Удэ, и профинансировали из бюджета эксперимент по его использованию для отопления в частном секторе в 2022 году. При сгорании такого топлива выбросы бензапирена снижаются в 50 раз, до предельно допустимых значений, а выбросы взвешенных веществ и диоксида серы вообще исключаются. В то же время КПД котельной установки повышается более чем на 15% и вдвое возрастает отпуск тепловой энергии. Проект «Чистый воздух» предусматривает строительство котельной на бездымном угле в Улан-Удэ.

Оценили преимущества бездымного топлива и в Абакане, где провели аналогичный эксперимент. Для этого города, как и для Минусинска с Черногорском, расположенных в Хакасско-Минусинской котловине, назрела проблема смога и запаха гари в отопительный сезон. В низине с наступлением холодов из-за печного отопления в воздухе быстро накапливается высокая концентрация вредных веществ. Поэтому сегодня основная тема экологической повестки в этих трех городах – это поиск альтернативных источников теплоснабжения. В 2023 году эксперимент по использованию бездымного угля взялись профинансировать власти Республики Хакасия для популяризации этого вида топлива среди населения.

Грамотный выхлоп

Автомобильные выхлопы изрядно портят атмосферу в городах и для решение этой проблемы участники федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» обновляют общественный транспорт в соответствии с экологической повесткой, а также развивают транспортную инфраструктуру. В частности, на юге России остро стоит вопрос перегруженности дорог, и одна из болевых точек — это Ростов-на-Дону. По федпроекту «Чистый воздух» здесь планируют обновить транспортную инфраструктуру, расширить трамвайные сети и построить объездную дорогу для снижения транспортной загрузки жилых районов.

К 2023 году по федпроекту «Чистый воздух» городские парки общественного транспорта пополнили 649 единиц экологически безопасных машин — электробусов, газомоторных автобусов, троллейбусов и трамваев.

Кроме того, в Братске по национальному проекту «Экология» закупили газомоторную снегоуборочную технику. В Новокузнецке выбросы в атмосферу планируют снизить за счет развития трамвайных сетей. В Череповце построили мост, который помог разгрузить дороги, снизив неблагоприятное воздействие транспортных выхлопов на окружающую среду. В Искитиме прорабатывают возможность строительства объездной дороги для снижения нагрузки от горного транспорта.

Открытые данные

Чтобы добиться заявленных результатов по федпроекту «Чистый воздух» в регионах для оперативного взаимодействия и координации создаются рабочие группы из представителей органов государственной и муниципальной власти. При этом важной задачей стало повышение уровня экологической открытости, чтобы население имело непрерывный доступ к актуальной информации о качестве атмосферного воздуха в своем городе.

В 12 городах, ставших первыми участниками федпроекта «Чистый воздух», сеть трансляции сведений об уровне загрязненности воздуха на улицах и в общественном транспорте насчитывает 1409 цифровых поверхностей.

Хотя геополитические проблемы негативно сказались на темпах реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», сейчас процесс ускоряется. Поставленные цели способствуют внедрению и разработке новых технологий, развитию научных исследований, которые послужат залогом повышения технологической независимости и экономической стабильности России.

Только комплексная работа, по национальному проекту «Экология» позволит достичь цели — комфортной и безопасной среды для жизни россиян.