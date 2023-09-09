Что известно о разрушительном землетрясении в Марокко

Землетрясение в Марокко магнитудой 6,9 унесло жизни 820 человек, еще 672 пострадали, сообщает МВД страны. Эпицентр землетрясения находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тыс. человек. Россияне, находящиеся в Марокко, рассказали «Газете.Ru» подробности катастрофы: как вели себя местные жители, о разрушениях и работе экстренных служб.

После землетрясения в Марокко число погибших достигло 820 человек, пострадали 672. Об этом сообщило МВД королевства, передает Al-Arabiya.

Больше всего смертельных исходов зафиксировано в трех провинциях к юго-западу от Марракеша — Аль-Хауз (349), Тарудант (271) и Чичауа (91). В провинции Марракеш погибли 13 человек, еще в пяти регионах — от трех до нескольких десятков.

Эпицентр землетрясения пришелся на глубину 10 километров в 77 км к юго-западу от Марракеша, магнитуда составила 6,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Население города составляет почти 840 тыс. человек.

Затем Центр зафиксировал минимум четыре толчка магнитудой 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3. Они произошли в период с 1.30 до 3.21 мск неподалеку от эпицентра более крупного землетрясения. Сейсмологи в соцсети X (ранее Twitter) предупредили о возможных афтершоках в ближайшие часы или дни.

Местный житель Ясин Куркоуз рассказал новостному каналу BFMTV, что некоторые жители Марракеша вернулись в свои квартиры после толчков, но многие другие, опасаясь афтершоков, провели ночь на улицах.

Sky News Arabia отмечает, что толчки длились несколько минут, в это время жители вышли на улицы. Телеканал Al Jazeera сообщал, что частично разрушена историческая часть Марракеша, признанная наследием ЮНЕСКО. Последнее разрушительное землетрясение в стране случилось в 2004 году, его магнитуда составила 6,5, — погибло около 600 человек.

Генконсул России в Касабланке Олег Прохоров сообщил ТАСС, что в генеральное консульство Российской Федерации в Касабланке не поступало обращений от граждан РФ в связи с землетрясением, которое произошло минувшей ночью в Марокко.

«На 10.00 утра (12.00 мск) утра обращений от российских граждан — туристов и тех, кто постоянно проживает в королевстве, — в связи с произошедшим землетрясением не поступало», — отметил он.

Он также сообщил, что сведения о пострадавших россиянах отсутствуют.

Международная реакция

Соболезнования в связи с землетрясением и его последствиями выразил президент России Владимир Путин. В телеграмме королю Марокко Мухаммеду VI он отметил, что в РФ разделяют переживания и скорбь марокканского народа, а также просил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Нью-Дели готов оказать Марокко помощь в связи с землетрясением.

«Чрезвычайно огорчен гибелью людей из-за землетрясения в Марокко. В этот трагический час мои мысли с народом Марокко. Соболезнования тем, кто потерял своих близких. Пусть раненые выздоровеют как можно скорее. Индия готова предложить Марокко всю возможную помощь в это трудное время», — написал он в соцсети X.

Кроме того, Франция также предложила помощь после землетрясения. Посольство Франции в Марокко открыло горячую линию по кризисным ситуациям, а мэр Марселя Мишель Рубирола сообщила, что направит пожарных для оказания помощи в спасательных работах в Марракеше, городе-побратиме.

Президент США Джо Байден заявил, что он «глубоко опечален» гибелью людей и что его администрация находится в контакте с марокканскими официальными лицами. «Мы оперативно работаем над тем, чтобы обеспечить безопасность американских граждан в Марокко, и готовы оказать любую необходимую помощь марокканскому народу», — говорится в заявлении.

Паника в городе

В разговоре с «Газетой.Ru» россиянка София (имя изменено), которая находится в Марракеше, заявила, что жители Марокко ожидают новых подземных толчков. Землетрясение застигло ее вместе с подругой во время отдыха в баре. Как рассказала София, сначала они не поняли, что случилось, и им показалось, что-то взорвалось вдалеке — в городе сразу началась паника, люди выбегали из своих домов. Девушки уехали в гостиницу на такси. Они не пострадали, однако подруга Софии сильно поскользнулась на выходе из бара, поскольку «все напитки и стекла были на полу».

«Мы сейчас находимся в гостинице, и тут пока что спокойно. Но местные говорят, что будет новое землетрясение. Мы пока не верим никакой информации, пока не будет официального объявления. Местные сказали, что такие землетрясения обычное явление для Агадира», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Другая туристка из России, Юлия, которая также находится в Марракеше, рассказала, что на улицах города в эту ночь было много спасателей.

«Очень страшно, особенно когда никогда с таким не сталкивался. Не выспались, всю ночь от малейшего звука просыпались. На улицах много было спасателей. Бегали, спасали», — поделилась она.

Кроме того, россиянка Анна, жительница Тингира, который находится в 300 километрах от Марракеша, рассказала «Газете.Ru», что подземные толчки ощущались даже в ее районе. По ее словам, в городе обрушились старые глиняные дома, в которых никто не живет.

«Мы были в кровати, быстро вскочили, схватив детей, и выбежали на улицу. В тот момент народу уже было очень много, все в пижамах, шортах, босиком. Власти Марокко рекомендовали не возвращаться домой, так как ждали повторные толчки в 3 часа ночи. Ночь мы провели в автомобиле на пустыре. Разрушения есть, но в основном старые дома. У нас есть постройки из глины, дома упали», — сообщила Мария.

По ее словам, ее семью разбудили попугаи — они начали биться о стены клетки, «буквально через несколько минут начались толчки».