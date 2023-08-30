«Ильдар даже не думал бросать службу». Дезертира, захватившего заправку, нашли мертвым в СИЗО

Военнослужащий, покинувший место несения службы и угрожавший взорвать гранату на трассе в Уфе, покончил с собой в следственном изоляторе, сообщили в ОНК. По данным наблюдателей, Ильдар Булатов был в камере один, к нему никто не заходил. По словам матери военнослужащего, сын не хотел бросать службу, но хотел перевестись в другую часть. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Обвиняемый в дезертирстве 39-летний военнослужащий Ильдар Булатов найден мертвым в СИЗО. Как сообщает источник местного издания «Пруфы», мужчина покончил жизнь самоубийством. В начале августа Булатов сбежал по дороге на экспертизу к психиатру, угрожал взорвать гранату и добился встречи с главой Башкирии Радием Хабировым.

В среду глава региональной Общественной Наблюдательной комиссии Олег Галин подтвердил, что Булатов мертв. По его словам, военнослужащий был в камере один.

«По записи с камер видеонаблюдения в коридоре видно, что к нему никто не заходил, его из камеры не выводили», — сообщил член ОНК.

По словам Галина, наблюдатели посещали военнослужащего 11 августа. Тогда он не жаловался на режим содержания.

4 августа Уфимский гарнизонный военный суд по ходатайству следователя арестовал Булатова на два месяца.

Кто такой Булатов

Булатов родился в городе Октябрьский на западе Башкирии. Несколько лет мужчина работал директором в компании ООО «Спарта», которая занималась металлическими конструкциями. Последние полтора года перед тем, как уйти в добровольцы, был водителем фуры на «Деловых линиях». Как рассказывала в разговоре с «Пруфами» его мать Гузалия Булатова, сын «неделями находился вдали от дома, супруги и дочери с сыном», что в итоге привело к разводу.

Кроме того, по словам матери Булатова, сын был болен раком, причем намеренно отказался от оформления инвалидности, так как боялся остаться без приемлемого дохода.

«Его начали беспокоить боли. Дома был, когда стало совсем плохо, вызвали «скорую». Увезли, а уже на следующий день сделали операцию. От химиотерапии и инвалидности он сразу же отказался. Сказал, что инвалидов на работу не берут. Врачи тогда дали ему максимум пять лет», — поделилась женщина.

После начала военной операции на Украине Булатов решил пойти добровольцем и попал в военную часть в Ростовской области. О том, что решил принять участие в боевых действиях, мужчина сообщил родным, уже находясь в военной части. По словам родственников, он служил с сентября по декабрь.

«Ильдару заплатили только за первые два месяца, а потом перестали. Он к начальству, а те ему объясняют, что он к части не приписан. Ну и вроде как, чтобы разобраться, нужно было вернуться в ту часть, куда приписан. Он и поехал», — так побег Булатова объясняет его мать.

«Ильдар даже не думал бросать службу, разрывать контракт, планировал снова уехать туда, только в другую часть. Но ему, почему-то, не позволили перевестись», — добавляет женщина.

Задержали Булатова только через полгода и на время следствия доставили в Уфу, где он примерно полмесяца провел в воинской части в поселке Алкино-2.

Граната, трасса, губернатор

Днем 2 августа Булатова везли на судебно-психиатрическую экспертизу. Он смог сбежать из авто и угрожал взорвать гранату на АЗС на трассе в Уфе. Во время переговоров с полицией он потребовал встречи с главой Башкирии Радием Хабировым.

«В тот же день, 2 августа, вечером, часов в 7 или 8, мне позвонил Хабиров. <...> Мы поговорили, я ему все объяснила. Он спросил, почему Ильдар так сделал, где он взял гранаты. Но откуда же мне знать», — вспоминает мать Булатова.

К Нагаевскому шоссе, где находился вооруженный мужчина, отправился правительственный кортеж. Глава республики поговорил с добровольцем — после разговора тот сдался полиции.