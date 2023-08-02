В Уфе дезертир с гранатой захватил заправку и вызвал главу Башкирии. Что из этого вышло

В Уфе военнослужащий с гранатой захватил заправку. Мужчина оказался бывшим участником СВО и фигурантом уголовного дела о дезертирстве. Угрожая взрывом, он вызвал на место происшествия главу Башкортостана. «Газета.Ru» рассказывает, чем закончились их переговоры.

В Башкортостане обвиняемый в дезертирстве 39-летний военнослужащий Ильдар Булатов сбежал по дороге на экспертизу к психиатру и медосвидетельствование. В его распоряжении оказалась граната, и он угрожал устроить взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Башкирии.

«Вооруженный гранатами мужчина захватил АЗС на Нагаевском шоссе под Уфой. По словам очевидцев, у неадеквата два снаряда в руках и еще четыре на теле», — пишет Telegram-канал Mash Batash.

Приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов в бронежилетах оцепили периметр и перекрыли движение на участке в сторону Карпово и Шмидтово. Местные жители вынуждены были идти домой пешком через лесополосу, потому что никакой транспорт по шоссе не ходил.

«Сидим тут три часа, ждем», – рассказал очевидец порталу Ufa1.ru.

Mash проинформировал о том, что мужчина сорвал с гранаты чеку.

Чего добивался Ильдар

Согласно информации Baza, доброволец требовал закрыть возбужденное против него уголовное дело о дезертирстве.

Около двух часов его уговаривали отдать гранату. Во переговоров с сотрудниками правоохранительных органов военнослужащий настаивал на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым.

Запись телефонного разговора чиновника с Булатовым попала на видео. Во время беседы Хабиров пообещал приехать и сделать все, что в его силах, для помощи мужчине, если тот сложит оружие.

«Когда ты стоишь с гранатой, это уже угроза»

Когда глава региона прибыл на место, между ним и дезертиром состоялся разговор. Его опубликовало РИА Новости.

- Слушай, чтобы ты понимал, мне твоя жизнь просто дорога, потому что ты попал в беду. На самом деле, я тебе помочь хочу.

- Если я положу эту гранату, моя беда закончится?

- Твоя беда закончится точно, но, когда ты стоишь с гранатой, это уже угроза, ты должен понимать это.

Хабиров предложил Булатову положить гранату подальше и отойти. При этом он пообещал, что ее никто не тронет и военный сможет забрать снаряд, если захочет. После этого Хабиров убедил его сдаться. Он пообещал Булатову, что будет лично им заниматься.

Позднее глава региона подробнее рассказал о произошедшем в разговоре с Ufa1.ru.

«Есть проблема 500-х (дезертиров. — «Газета.Ru»), но каждый может оступиться. Не нам их судить.

Там тяжело, он оступился и нарушил закон — самовольно оставил часть. По-человечески его, конечно, жалко. Была задача, чтобы он глупостей не наделал.

Но, к сожалению, закон нарушил... Таким ребятам надо помочь. Хотя неправильно, если каждый будет за гранату хвататься, так мы решение не найдем», – заявил чиновник.

После задержания виновника произошедшего на шоссе возобновили движение. В результате инцидента никто не пострадал.

Кто такой Ильдар Булатов

Булатов родился в Октябрьском, три года работал директором в компании ООО «Спарта», которая занималась металлическими конструкциями.

Его бывшая жена рассказала RT, что он участвовал в СВО.

По данным СМИ, Булатов пошел добровольцем и попал в военную часть в Ростовской области. Оттуда мужчина сбежал, но его поймали. На время следствия Булатова доставили в Уфу, где он примерно полмесяца провел в воинской части в поселке Алкино-2.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему у мужчины была граната. Сейчас, по данным РИА Новости, полицейские отдали боеприпас на экспертизу.