«Ощущение тепла». В сети появился документальный сериал о восстановлении Донбасса

Обычные люди

Героями документального реалити-шоу «ДоМ. Хроника восстановления» стали обычные люди. Это строители, энергетики и коммунальщики из Москвы, которые приехали в новые регионы, чтобы вернуть людям комфортную жизнь.

«Специалисты выехали в Донецк и Луганск, чтобы помочь людям вернуться к нормальной жизни. Дороги, дома, школы, больницы и другие важные объекты восстанавливают профессионалы разных отраслей», — говорится в описании проекта.

В первых двух сериях своей историей о жизни и работе в Донецке делится мастер по ремонту и обслуживанию газопроводов низкого давления АО «Мосгаз» Александр Матюхов. В Донецке он ремонтировал и восстанавливал две школы, три детских сада и 10 котельных. Всего он выполнил свыше 300 аварийных заявок.

«Город Донецк — это город миллиона роз, он занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Это город моего детства. В семье сначала не одобряли поездку, но потом благословили и отпустили. Мы делаем благое дело», — сказал он.

Выпуски посвящены не только работе, но и личной жизни героя — например, зрителей знакомят с семьей Матюхова, товарищем, который живет в Донецке, и отношениями с коллегами.

«Запланирован большой объем работ по восстановлению теплосетей. На 22 котельных мы проведем капитальный ремонт, в восьми котельных заменим баки, а еще две переведем с угля на газ», — делится планами работ мастер.

Также в Донецке был установлен Вечный огонь на улице Куприна и три огня памяти — в деревне Андреевка, селах Любовка и Доля. Там огни памяти прекратили свою работу с 2014 года. Матюхов рассказал, как специалисты обслуживают эти системы, чтобы их пламя никогда не гасло.

Героями третьей и четвертой серий стали братья Андрей, Александр и Сергей Мехедовы. Сотрудники ГБУ «Автомобильные дороги» приехали на Донбасс, чтобы заменить отживший свое асфальт, прочистить ливневки и расставить новые люки. Сейчас они помогают жителям Луганска и уже приняли участие в ремонте и восстановлении 3043 м2 асфальтобетонного покрытия, 8719 м2 тротуара и 175 колодцев.

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«Стараешься сделать работу на совесть, как для себя, чтобы не было стыдно за выполненную работу. Ощущение радости, тепла душевного что ли? От того, что ты принимал непосредственное участие в наведении порядка этого объекта, а теперь здесь люди с удовольствием проводят время», — рассказал Андрей.

Пятый и шестой выпуски проекта посвящены работе специалистов «Мосводоканала». Начальник ремонтного участка организации Александр Рягузов в рамках проекта рассказал, как его команда помогает в восстановлении коммунальной системе Луганска. Сотрудники из «Мосводоканала» прокладывают водопровод и канализацию, они уже вернули воду в дома, спасли луганчан от разлива канализации, а теперь меняют чугунные трубы на современные в местных школах и спортивных центрах. Так, под руководством Рягузова были заменены 2 магистральных водовода, 2 канализации и 1 водопровод.

«До нашего приезда большая часть города была без центрального водоснабжения. Ну либо же оно было, но воду эту нельзя было употреблять. У них катались машины по улицам и развозили местному населению питьевую воду. После того, как мы приехали и начали менять трубы, то вода стала лучше, ее уже можно употреблять, и поэтому местные жители очень благодарны», — отметил он.

Героями следующих двух серий стали сотрудники из «Объединенной энергетической компании», которые создали новое электроснабжение Донецка. Старший мастер комплекса Евгений Гаев рассказал, что в ходе работ были реконструированы электросети с состояния 80-х годов. Теперь в городе новые трансформаторы, электросети и бесперебойное электричество в больницах. Под его руководством была восстановлена 121 кабельная линия, а еще более 50 линий удалось восстановить из аварийного состояния.

В заключительном выпуске документального сериала еще один сотрудник ГБУ «Автомобильные дороги» Владимир Губенок рассказал, как московские специалисты заново сформировали дорожное полотно и перестроили транспортную систему. По его словам, работники организации также обустроили рядом с улицами тротуары и современное освещение.

Несмотря на то что проект был запущен совсем недавно, почти все ролики набрали более 500 тысяч просмотров, и количество зрителей растет. На данный выпуски набрали уже более 4 млн просмотров.

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Помощь Москвы

В середине июня 2022 года между Москвой, ДНР и ЛНР было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Столица взяла эти регионы под свое крыло и помогает в восстановлении всей необходимой инфраструктуры. В частности, зимой 2022 года московские специалисты помогли подготовить Донбасс к зимнему отопительному сезону. Как рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин, была проведена ревизия всех сетей, подготовлены котельные и система водоснабжения.

«У нас Донбасс и Луганск — города-побратимы. Заключены соответствующие соглашения. Мы активно работали над восстановлением социальной инфраструктуры, жилья и в первую очередь, конечно, участвовали в подготовке к зимнему отопительному сезону», — рассказал Собянин.

Тогда при участии специалистов комплекса городского хозяйства Москвы в Донецке подготовили к зиме свыше 700 объектов. В работах одновременно были задействованы более двух тысяч человек и почти 240 единиц различной техники.

По словам Собянина, для московских специалистов там оказалось много работы, чтобы кардинально изменить ситуацию понадобится не один сезон. «То, что можно было сделать за этот короткий период времени, мы сделали. Это ревизия всех сетей, подготовка объектов, подготовка котельных, системы водоснабжения и так далее», — добавил мэр Москвы.

Градоначальник подчеркнул, что восстановление новых территорий России является совсем непростой задачей. Он отметил, что сделано уже немало, и подчеркнул, что основные усилия были направлены на поддержание коммунального хозяйства подшефных городов.

«Удалось немало, потому что в первую очередь что требовалось — это восстановить разрушенные здания, подготовить их к учебному году, в первую очередь, это школы, детские сады. И подготовиться к зимнему отопительному сезону — это котельные, инженерные сети, энергетические установки и так далее. Привести в порядок транспортную сеть, хотя бы при первом приближении. Задача архисложная, потому что, если брать инженерные сети, то они находятся, если сказать в плачевном состоянии, это ничего не сказать. Действительно сложное, запущенное хозяйство, — сказал Собянин.

Сейчас строители, энергетики и коммунальщики из Москвы продолжают эту работу и стараются восстановить новые российские регионы, чтобы их жители смогли вернуться к привычной жизни.