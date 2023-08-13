«Ожидается улучшение обстановки». В Приморье пройден пик паводка

В Приморье направлены дополнительные силы МЧС для ликвидации последствий разрушительного наводнения. В регионе активно идут восстановительные работы, спасатели на лодках доставляют воду и продукты в труднодоступные районы. Всего в зоне подтопления оказались 65 населенных пунктов.

Дополнительная группировка спасателей и инженерная техника прибыли в Приморье для ликвидации последствий наводнения, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Специалисты Амурского спасательного центра МЧС России будут проводить работы по усилению и отсыпке размытого дорожного полотна. Они помогут возводить защитные дамбы и осуществлять другие аварийно-спасательные работы», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Приморью помогают и другие соседи.

«С Сахалином тоже есть договоренность, помощь будет сегодня-завтра. Мы отправили запросы на предоставление мотопомп, бензиновых генераторов и тепловых пушек. Груз будет распределен, доставлен в пострадавшие районы и незамедлительно задействован», – рассказали в краевом Министерстве по делам ГОЧС.

На месте также работает прибывшая оперативная группа Центрального аппарата МЧС России. Сотрудники координируют действия по ликвидации ЧС, организуют процесс оказания финансовой помощи пострадавшим гражданам и оценки материального ущерба.

По распоряжению главы ведомства Александра Куренкова, в Приморский край направлено более 300 тепловых пушек, более 100 мотопомп и более 230 автономных дизель-генераторов.

«Подтопленных и затопленных домов много»

Режим ЧС продолжает действовать в девяти районах региона.

«Подтопленных и затопленных домов много», — говорит губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Круглосуточную медицинскую помощь оказывают сотрудники Федерального центра медицины катастроф. Спасатели на лодках доставляют воду и продукты в труднодоступные районы. Рабочие восстанавливают проезды к населенным пунктам.

«Дорожная ситуация в крае по-прежнему тяжелая», — сообщили в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

В шести районах региона ведется восстановление электроснабжения.

Сотрудники «Примавтодора» восстановили проезд к пограничному пункту пропуска «Полтавка» между Приморьем и Китаем. О возобновлении его работы пока не сообщалось.

В затопленных районах Уссурийска с субботы работает служба по отлову животных. Сотрудники спасают домашних питомцев, которых оставили эвакуировавшиеся жители. Работает девять бригад, 27 кинологов. Служба на собственном транспорте доставляет их в приют в Анучинском районе края. За два дня там размещено более 110 кошек и собак.

Пик паводка пройден

Гидрометцентр ожидает, что вода в реках будет подниматься до опасных значений до 17 августа. В МЧС настроены оптимистичнее, поскольку тайфун «Ханун», принесший в Приморье наводнение, покинул регион.

«Ожидается улучшение паводковой обстановки», — говорится в сообщении МЧС России.

Пик паводка уже пройден в Октябрьском районе, Уссурийске и Спасcке-Дальнем Приморского края.

«Вода уходит, Хорольский и Михайловский районы освободились от воды, проводятся аварийно-восстановительные работы бригадами спасателей и специалистов ЖКХ», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС России.

Пострадало 65 населенных пунктов

Сильные дожди прошли на юге Приморья с 9 по 11 августа, выпало до 188 мм осадков. Это вызвало подъем уровня воды в реках и подтопления на обширных территориях.

В Приморском крае пострадали 65 населенных пунктов.

«Всего на вечер 12 августа подтоплено семь многоквартирных домов, 729 частных, 1 983 приусадебных участка», — говорится в сообщении правительства края в Telegram-канале.

Уссурийский городской округ и Спасск-Дальний стали одними из наиболее пострадавших от стихии территорий. Наводнение в Уссурийске стало самым разрушительным и масштабным за последние десять лет, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Уссурийского городского округа.

Режим ЧС регионального уровня реагирования был введен на территории 21 муниципалитета региона.

Зафиксировано 43 перелива воды через дороги. От автомобильного сообщения оказались отрезаны 28 населенных пунктов.

В пунктах временного размещения находятся 550 человек, в том числе 160 детей. Всего эвакуированы больше 2 тыс. человек, в том числе 405 детей. В ликвидации последствий наводнений задействованы больше 650 человек и больше 200 единиц техники.