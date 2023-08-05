Несовершеннолетняя фигурантка появилась в деле о покушении на Собчак и Симоньян

Задержание подозреваемых в попытке убийства Ксении Собчак и Маргариты Симоньян, Москва, 15 июля 2023 года

В уголовном деле о подготовке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак внезапно появилась 16-летняя московская школьница Настя. Девушка помогала участникам неонацистской группировки «Параграф-88» находить жертв из числа выходцев из Средней Азии, пишет «Коммерсантъ». Именно ролики с ее участием, по версии следствия, и привлекли внимание украинских спецслужб, которые в дальнейшем «заказали» российских журналисток. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Несовершеннолетняя девушка помогала участникам неонацистской группировки «Параграф-88», готовившим покушения на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак, устраивать нападения на лиц «неславянской внешности», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников расследования.

«Обвиняемые использовали свою несовершеннолетнюю подругу для того, чтобы она выманивала будущих жертв, выходцев из Средней Азии, в безлюдные места, где на них совершались нападения», — уточняет газета.

Акты насилия снимались на камеру, а ролики обвиняемые потом выкладывали на свой канал в Telegram.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК).

Роль девушки

16-летняя Анастасия, на чей след вышли правоохранители, участвовала как минимум в двух таких нападениях.

Первым пострадавшим стал гражданин Таджикистана Мубориз Эсоев. Нападение на него произошло еще в апреле. Московская школьница назначила мигранту свидание в районе станции метро «Новоясеневская». В итоге 24-летнего таджика избили шесть человек из «Параграфа». На видео слышно, что во время нападения они выкрикивали националистические лозунги.

Второй случай произошел в мае. Нападение спланировали по той же схеме: Анастасия назначила свидание с 21-летним гражданином Узбекистана Муроджоном Шириновым, а на встречу пришла с шестью членами «Параграфа». Видеозапись избиения узбека тоже опубликовали в Telegram.

Как школьница знакомилась с мужчинами и использовала ли при этом приложения, «Коммерсантъ» не уточняет.

По версии следствия, ролики с избиениями набрали большое число просмотров и привлекли внимание как российских спецслужб, так и сотрудников СБУ. В Киеве в итоге решили использовать молодых людей для своих целей.

Участникам «Параграфа» следствие сейчас собирается вменить ст. 282.1 УК — создание экстремистского сообщества или участие в нем (ранее было возбуждено только дело о хулиганстве). Как отмечают собеседники газеты, сама Анастасия, скорее всего, будет проходить свидетелем по уголовному делу.

Юный глава

По версии следствия, лидером неонацистской организации были не совершеннолетние Михаил Балашов или Егор Савельев, а один из школьников — десятиклассник Артем Р. Он создал «Параграф» для совершения преступлений экстремистской направленности.

Артем «завербовал» в свою группу шесть человек. Самый молодой из них — девятиклассник Максим З. Подросток был из неблагополучной семьи, рано лишился матери и проживал с родственниками.

Покушение на журналисток

В середине июля ФСБ заявила о предотвращении убийств Маргариты Симоньян и Ксении Собчак, которые якобы готовили украинские спецслужбы. Силовики задержали членов «Параграфа-88», проводивших разведку локаций, где живут и работают журналисты. Часть подозреваемых задержали в Москве, остальных — в Рязанской области. Некоторым из задержанных еще не исполнилось 18 лет.

Согласно показаниям участников «Параграфа», они готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей (за каждую жертву). За «разведку» они уже получили по 20 тыс. рублей.

У преступников изъяли автомат Калашникова и 90 патронов, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, а также шевроны и флаги с нацистской символикой и нацистскую литературу.