Для «уродов» и любителей подгузников: где ищут любовь не такие как все

Знакомства для любителей подгузников
По фотографиям пользователей на сайте знакомств для любителей подгузников сразу видно, зачем все эти люди здесь собрались. Там и взрослые бородатые мужчины с детскими сосками во рту, и фотографии представителей обоих полов в том самом предмете туалета, который и стал их фетишем. Всюду светится и реклама подгузников разных цветов и размеров.
Обстановка на сайте между тем очень дружелюбная – на странице каждого пользователя есть так называемая стенка – там пользователи знакомятся, предлагают подружиться.
Кстати, мужчины на этом сайте чаще всего называют себя принцессами и ищут «папочек» или «мамочек». Девушки же пытаются найти кого-то, кто будет подчиняться и станет их «малышом». Они в подгузниках фотографируются реже – больше с плетками и в сетчатых чулках.
Знакомства для заключенных
На сайтах знакомств для заключенных можно найти как отбывающих наказание женщин, так и мужчин. Последних в разы больше. Чаще всего информация о пользователях максимально прозрачна – там указаны и статья, и с каких пор человек находится в местах не столь отдаленных, и предполагаемая дата выхода на свободу. Описания пользователей часто очень проникновенные, все как один ищут родственную душу, готовую ждать и дождаться, самоотверженно приезжать в колонию на свидания и принять тяжелую долю возлюбленного, даря ему «веру в завтрашний день».
Требований обычно тоже немного: чтобы «не беспокоили наркоманы и ВИЧ-инфицированные» и просьбы прислать фото – чаще всего в письме. Большинство таких сайтов знакомств не поддерживают функцию общения онлайн, поэтому желающим найти свою любовь в местах лишения нужно или вооружиться ручкой и бумагой или отправить электронное письмо заключенному.
И несмотря на то, что отношения с заключенными многим кажутся довольно странными, людей, ищущих любовь именно в местах лишения, очень много. Как уверяет бизнес-психолог, клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский, в первую очередь это связано с низкой самооценкой искателей.
«Одинокие женщины, которые не уверены в своей привлекательности, могут переключить внимание на заключенных, как на менее требовательных. Это 100-процентный вариант получить внимание, подтверждение своей значимости и утешение. Более того, заключенные из-за необходимости в ласке более эмоциональны, благодарны и лояльны. Что тоже заставляет женщин с низкой самооценкой выбирать именно их. Кроме того, заключенных часто выбирают женщины, которые постоянно испытывают страх, беспокойство и неуверенность. Они ищут защиты и утешения у заключенных, которые кажутся им сильными, решительными и авторитетными», – объяснил психолог.
Также часто знакомятся с заключенными женщины, склонные к агрессии и жестокости. Они подсознательно разделяют ценности, взгляды и поведение заключенных, поскольку им нравится противостоять обществу и закону.
Что касается мужчин, вступающих в переписку с женщинами за решеткой, – чаще всего они делают это из-за наличия общего прошлого. Вероятнее всего они сами преступали закон или имеют за плечами срок, поэтому и ищут кого-то, кто знаком криминальным миром и не будет их осуждать.
Знакомства для «уродов»
Сайтов знакомств для «уродов» или «для уродливых» тоже несколько и каждый из них имеет только один посыл – оценивать людей не по внешности, а по внутренним качествам. При этом пользователи на вид на самом деле ничем не отличаются от людей на всех остальных дейтингах. Однако, как говорит психолог Самбурский, точно объединяет их одно – проблемы с самооценкой.
«На самом деле идея таких знакомств весьма интересная. Это похоже на группу терапии, где каждый член сообщества поддерживает других и тем самым помогает выйти из подавленного состояния «я некрасивый» и начать жить свою жизнь и строить карьеру без оглядки на негативные оценки. Вот только если бы не одно «но»: сама формулировка «для уродливых» стирает всю пользу и способствуют укреплению разделения на красивых и некрасивых – люди снова ищут партнеров исключительно на основе внешности, – констатировал Станислав Самбурский.
Знакомства фурри
Фурри – это существа, которые являются животными, но обладают человеческими чертами. Можно сказать, что любое животное из условного мультфильма, которое ходит на двух ногах и разговаривает – и есть фурри. И почитателей у этих персонажей очень много. Поэтому для них и появился сайт знакомств. Как указано в описании – он создан для того, чтобы искать «пушистых друзей».
Пользователи на сайте делятся на тех, кто просто любит культуру фурри и переодевается в них, воспринимая это как искусство и творчество, и на тех, кто заинтересован в фурри в сексуальном плане. И пока пользователи соцсетей под каждым артом с фурри, оказавшемся в интернете, обсуждают, не является ли это склонностью к зоофилии, психолог Самбурский уверен, что культура фурри – абсолютная норма.
«Фурри – это скорее про хобби и форму самовыражения, чем про фетиш. Эти люди наслаждаются творческим процессом создания костюмов, проявляют свою индивидуальность, идентифицируя себя с персонажами, которых они создают. Если мы говорим о сексе – фурри это такая же ролевая игра, а все фантазии направлены на персонажей, которые являются фантазийными, а не реальными животными. Нет никакой разницы, надевает человек костюм кошки или костюм медсестры. Или, например, когда пара играет в изнасилование, насильник по игре на самом деле им не становится. Как не становится животным и фурри», – констатировал клинический психолог.
Знакомства для полных
Сайтов знакомств для полных огромное множество. В целом они ничем не отличаются от любых других дейтинг-сервисов, разница в том, что там нет культа стройности, который все еще распространен в обществе. А еще полные там обычно женщины. Мужчины являются скорее почитателями их пышных форм и смело пишут в статусах, что «костлявых меньше 100 кг» даже рассматривать не собираются.
Казалось бы, ну и что в этом плохого. Однако подводные камни есть, и они в перспективе. По словам клинического психолога Самбурского, дело в том, что почитатели plus size часто просто не позволяют своим партнерам худеть, даже если из-за веса у них появляются проблемы со здоровьем, и откармливают их, чтобы они стали еще больше.
«Избыточный вес может повлечь за собой ряд заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с опорно-двигательной системой. Поэтому мужчины и женщины, которые откармливают своих партнеров и не позволяют им худеть, могут наносить вред их здоровью и даже угрожать жизни», – рассказал психолог.