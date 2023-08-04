Для «уродов» и любителей подгузников: где ищут любовь не такие как все

У многих есть свой фетиш, однако найти единомышленников бывает трудно. Особенно если ваши предпочтения сильно отличаются от общепринятых. Именно для таких людей сегодня существует множество сайтов знакомств с необычными специализациями. Среди них как безобидные и популярные – для предпочитающих plus size, так и те, что немного пугают, – для любителей подгузников, фурри, заключенных и «уродов». «Газета.Ru» собрала подборку самых необычных дейтинг-ресурсов, а психолог Станислав Самбурский объяснил, насколько вы здоровы, если на одном или нескольких из них захотелось зарегистрироваться.

Знакомства для любителей подгузников

По фотографиям пользователей на сайте знакомств для любителей подгузников сразу видно, зачем все эти люди здесь собрались. Там и взрослые бородатые мужчины с детскими сосками во рту, и фотографии представителей обоих полов в том самом предмете туалета, который и стал их фетишем. Всюду светится и реклама подгузников разных цветов и размеров.

Обстановка на сайте между тем очень дружелюбная – на странице каждого пользователя есть так называемая стенка – там пользователи знакомятся, предлагают подружиться.

Кстати, мужчины на этом сайте чаще всего называют себя принцессами и ищут «папочек» или «мамочек». Девушки же пытаются найти кого-то, кто будет подчиняться и станет их «малышом». Они в подгузниках фотографируются реже – больше с плетками и в сетчатых чулках.

Фетиш на подгузники – это продолжение фетиша на подчинение. Часто подобную фиксацию испытывают те, кто находится на серьезных должностях, где приходится командовать людьми, быть строгим и жестким. Надеть подгузники и поиграть в младенца – это то, что позволяет им найти убежище, вернуться в то время, когда ты был защищен, когда была мама, которая заботится и решает все твои проблемы. Со стороны «мам» и «пап» в этой игре все также просто – обычное желание доминировать. И страшного ничего в этом нет, опасности для психики подобные предпочтения не несут. Как и любые, которые не вредят другим. Станислав Самбурский Бизнес-психолог, клинический психолог Клиники доктора Аникиной и автор дзен-канала «Экологичный психолог»

Знакомства для заключенных

На сайтах знакомств для заключенных можно найти как отбывающих наказание женщин, так и мужчин. Последних в разы больше. Чаще всего информация о пользователях максимально прозрачна – там указаны и статья, и с каких пор человек находится в местах не столь отдаленных, и предполагаемая дата выхода на свободу. Описания пользователей часто очень проникновенные, все как один ищут родственную душу, готовую ждать и дождаться, самоотверженно приезжать в колонию на свидания и принять тяжелую долю возлюбленного, даря ему «веру в завтрашний день».

Требований обычно тоже немного: чтобы «не беспокоили наркоманы и ВИЧ-инфицированные» и просьбы прислать фото – чаще всего в письме. Большинство таких сайтов знакомств не поддерживают функцию общения онлайн, поэтому желающим найти свою любовь в местах лишения нужно или вооружиться ручкой и бумагой или отправить электронное письмо заключенному.

И несмотря на то, что отношения с заключенными многим кажутся довольно странными, людей, ищущих любовь именно в местах лишения, очень много. Как уверяет бизнес-психолог, клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский, в первую очередь это связано с низкой самооценкой искателей.

«Одинокие женщины, которые не уверены в своей привлекательности, могут переключить внимание на заключенных, как на менее требовательных. Это 100-процентный вариант получить внимание, подтверждение своей значимости и утешение. Более того, заключенные из-за необходимости в ласке более эмоциональны, благодарны и лояльны. Что тоже заставляет женщин с низкой самооценкой выбирать именно их. Кроме того, заключенных часто выбирают женщины, которые постоянно испытывают страх, беспокойство и неуверенность. Они ищут защиты и утешения у заключенных, которые кажутся им сильными, решительными и авторитетными», – объяснил психолог.

Также часто знакомятся с заключенными женщины, склонные к агрессии и жестокости. Они подсознательно разделяют ценности, взгляды и поведение заключенных, поскольку им нравится противостоять обществу и закону.

Что касается мужчин, вступающих в переписку с женщинами за решеткой, – чаще всего они делают это из-за наличия общего прошлого. Вероятнее всего они сами преступали закон или имеют за плечами срок, поэтому и ищут кого-то, кто знаком криминальным миром и не будет их осуждать.

Знакомства для «уродов»

Сайтов знакомств для «уродов» или «для уродливых» тоже несколько и каждый из них имеет только один посыл – оценивать людей не по внешности, а по внутренним качествам. При этом пользователи на вид на самом деле ничем не отличаются от людей на всех остальных дейтингах. Однако, как говорит психолог Самбурский, точно объединяет их одно – проблемы с самооценкой.

«На самом деле идея таких знакомств весьма интересная. Это похоже на группу терапии, где каждый член сообщества поддерживает других и тем самым помогает выйти из подавленного состояния «я некрасивый» и начать жить свою жизнь и строить карьеру без оглядки на негативные оценки. Вот только если бы не одно «но»: сама формулировка «для уродливых» стирает всю пользу и способствуют укреплению разделения на красивых и некрасивых – люди снова ищут партнеров исключительно на основе внешности, – констатировал Станислав Самбурский.

Создание сайтов знакомств «для уродливых», прикрываемое благой целью, на самом деле является крайне негативной дискриминационной практикой. Это поддерживает поверхностное мышление и усиливает негативные стереотипы о внешности и самооценке. Более того, проблемы с самооценкой у пользователей благодаря этому могут только усугубиться – они будут каждый раз убеждаться в том, что «не такие». Станислав Самбурский Бизнес-психолог, клинический психолог Клиники доктора Аникиной и автор дзен-канала «Экологичный психолог»

Знакомства фурри

Фурри – это существа, которые являются животными, но обладают человеческими чертами. Можно сказать, что любое животное из условного мультфильма, которое ходит на двух ногах и разговаривает – и есть фурри. И почитателей у этих персонажей очень много. Поэтому для них и появился сайт знакомств. Как указано в описании – он создан для того, чтобы искать «пушистых друзей».

Пользователи на сайте делятся на тех, кто просто любит культуру фурри и переодевается в них, воспринимая это как искусство и творчество, и на тех, кто заинтересован в фурри в сексуальном плане. И пока пользователи соцсетей под каждым артом с фурри, оказавшемся в интернете, обсуждают, не является ли это склонностью к зоофилии, психолог Самбурский уверен, что культура фурри – абсолютная норма.

«Фурри – это скорее про хобби и форму самовыражения, чем про фетиш. Эти люди наслаждаются творческим процессом создания костюмов, проявляют свою индивидуальность, идентифицируя себя с персонажами, которых они создают. Если мы говорим о сексе – фурри это такая же ролевая игра, а все фантазии направлены на персонажей, которые являются фантазийными, а не реальными животными. Нет никакой разницы, надевает человек костюм кошки или костюм медсестры. Или, например, когда пара играет в изнасилование, насильник по игре на самом деле им не становится. Как не становится животным и фурри», – констатировал клинический психолог.

Знакомства для полных

Сайтов знакомств для полных огромное множество. В целом они ничем не отличаются от любых других дейтинг-сервисов, разница в том, что там нет культа стройности, который все еще распространен в обществе. А еще полные там обычно женщины. Мужчины являются скорее почитателями их пышных форм и смело пишут в статусах, что «костлявых меньше 100 кг» даже рассматривать не собираются.

Казалось бы, ну и что в этом плохого. Однако подводные камни есть, и они в перспективе. По словам клинического психолога Самбурского, дело в том, что почитатели plus size часто просто не позволяют своим партнерам худеть, даже если из-за веса у них появляются проблемы со здоровьем, и откармливают их, чтобы они стали еще больше.

«Избыточный вес может повлечь за собой ряд заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с опорно-двигательной системой. Поэтому мужчины и женщины, которые откармливают своих партнеров и не позволяют им худеть, могут наносить вред их здоровью и даже угрожать жизни», – рассказал психолог.