«В приложении за меня общались мои замужние подруги». Пять историй удачных онлайн-знакомств

30 июня одно из самых популярных приложении для знакомств Tinder окончательно прекратило работу в России. «Газета.Ru» собрала несколько историй тех, кто благодаря дейтинг-приложениям нашел свою любовь.

Мария, 30 лет, про жениха «с прицепом»

Я скачала Tinder в 2017 году, когда жила в Ярославле. Тогда же познакомилась со своим первым молодым человеком оттуда. Он был хороший, просто не сложилось, да и я уехала из родного города. Знаю, что многие критиковали это приложение, но мне всегда везло: попадались приятные мужчины, с которыми было весело и интересно.

Благодаря Tinder я первый раз проехалась на мотоцикле, поучаствовала в очень крутой фотосъемке, освоила скейт, побывала на классных концертах.

Но при этом отношения не длились больше трех месяцев, а хотелось чего-то серьезного и надолго. Искать любовь в реале мне было сложно. Когда переехала в Москву, все время заняла работа, а по вечерам на живое общение не было сил.

Когда в очередной раз у меня с кем-то не складывалось, я удаляла Tinder, так было, наверное, раз пять. Потом наступила пандемия, и спустя несколько месяцев отшельничества и одиночества я вновь скачала приложение, полностью обновила профиль, написала там какую-то шутку про Ярославль (уже не помню, что именно).

Первый молодой человек, ответивший мне, стал в итоге моим мужем. Он, кстати, до меня почти не пользовался дейтинговыми приложениями и тоже скачал его из-за пандемии.

Помню, он написал, что бывал в Ярославле, и мы разговорились, потом встретились, гуляли по опустевшей Москве, где не работало ни одно кафе, болтали по шесть часов, а через полтора года поженились. Он, кстати, оказался «с прицепом» в виде большой пушистой и невероятно доброй немецкой овчарки. Так что я отхватила двух ухажеров!

Александр, 32 года, про любовь всей жизни

На дейтинговых приложениях я сижу всю свою половозрелую жизнь, но каких-то впечатляющих встреч не случалось — так, разовые связи или неудачные романы. После очередного фиаско я подумал, что в дейтинге можно, в принципе, просто искать интересных людей для общения.

Я снял в профиле ограничения по возрасту, поставил «вилку» от 20 до 99 лет. А в своей анкете написал, что пока не готов встречаться до января 2023 года (на улице был октябрь), но открыт для общения.

Свайпал я, впрочем, без особых ожиданий, скорее по инерции где-то между пролистыванием новостей и игрушками на телефоне.

Среди прочих мне написала Арина, старше меня на восемь лет. Первой фразой было: «Ну что, встречаемся второго января? Первое я хочу провести со своими детьми». Против детей я ничего не имел, но встретились мы гораздо раньше, через неделю очень крутого общения. Ко второму января мы уже планировали съезжаться!

Вопреки всем стереотипам про «серьезные отношения», секс у нас случился на первом же свидании. С того дня мы вместе, это лучшие отношения из тех, что у меня были.

Юлия, 38 лет, про соседа по двору

После развода, который случился девять лет назад, я активно пользовалась приложениями. Но, честно говоря, не искала серьезных отношений: хотелось легкости, беззаботности, флирта, обожания. А затем моя жизнь изменилась: я переехала в другой город, занялась обустройством нового жилья, грянул ковид, за ним – удаленка, я практически перестала ходить на свидания. Идея найти кого-то «на районе», чтобы не ездить через весь город, казалась все заманчивее.

На новом месте я прожила почти шесть лет, и, как оказалось, идеально подходящий мне мужчина все это время находился рядом, прямо через дорогу, на моей улице. Но познакомились мы с ним буквально месяц назад... в интернете, на сайте «ВКонтакте» в разделе «VK Знакомства».

Наша переписка была недолгой: как только выяснилось, что мы соседи, сразу же договорились встретиться. Буквально в первые 20 минут прогулки мне стало понятно: это «мой» человек. Ему, видимо, тоже, иначе бы он не предложил на следующий день поехать на машине прогуляться в другой город за 300 километров от нашего.

С тех пор мы видимся каждый день, проводим вместе все свободное время, и я невероятно радуюсь, что люди изобрели онлайн-знакомства. Ведь иногда это единственный способ узнать, что мужчина мечты – твой сосед.

Антон, 38 лет, про второй шанс

В Tinder я встретил девушку, которую очень сильно полюбил. Мы были вместе четыре года и расстались исключительно по моей вине. Настя была очень красивая, умная, яркая, и я ревновал ее буквально к каждому столбу. В итоге она не выдержала постоянных сцен и ушла от меня.

У Насти быстро начались новые отношения, а я продолжал ее любить, но понимал, что шансов у меня нет. Через год после расставания бездумно листал анкеты девушек в Tinder и увидел анкету Насти.

Одно из фото я узнал: оно было сделано мной в нашей совместной поездке по Исландии. Она там такая красивая, такая счастливая – я минут десять с улыбкой вспоминал те дни.

А потом – была не была – свайпнул вправо и лег спать, чтобы не мучиться в ожидании ее реакции. Утром оказалось, что у нас случился мэтч. Две недели мы общались в формате флирта, как будто только познакомились. Потом пошли на свидание: было страшно, что упущу ее, от страха нес всякую ерунду.

В итоге мы снова вместе, я проработал ревность с психотерапевтом и сейчас проблема почти ушла. Я очень благодарен Tinder за этот шанс, сам бы я не осмелился написать ей без повода.

Валентина, 32 года, про интеллектуальную близость

Я не жалую приложения для знакомств: мне важно видеть человека, слышать голос, видеть жесты. Но зато такие приложения очень любят мои замужние подруги, скучающие по свободным денечкам. Когда мы встречаемся, девчонки часто берут мой телефон и начинают свайпать молодых людей направо или налево.

Удивительно, но таким образом я сходила на множество классных свиданий. Наверное, мои подруги знают меня слишком хорошо и со стороны видят то, чего не вижу я. Таким образом я познакомилась с живущим в России французом по имени Себастьен, ему 55 лет. Я всегда была уверена, что меня не привлекают иностранцы и мужчины старше, но оказалось, что нам очень хорошо вместе и разговаривать, и путешествовать по России.

Не знаю, во что выльется это знакомство, но интеллектуально мы очень совпадаем: любим Звягинцева, Довлатова, русских авангардистов. А еще благодаря этому общению я подтянула английский и начала учить французский.