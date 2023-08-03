В поликлинике Москвы «амбал формата два на два» начал угрожать пистолетом после ссоры с врачом

В поликлинику на Стромынке в Москве пришел мужчина с пневматическим пистолетом. Во время ссоры с врачом «амбал формата два на два» загнал медсестру под стол, достал оружие и начал угрожать. После инцидента злоумышленник скрылся с места происшествия. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В травматологическом пункте на улице Стромынка в Москве мужчина угрожал пневматическим пистолетом пациентам и врачам, его задержала полиция. Об этом сообщает столичное управление МВД в Telegram-канале.

Сообщение о хулиганстве в медицинском учреждении по адресу улица Стромынка, дом 7, корпус 1 поступило на пульт дежурной части УВД в 19:30.

«Пациент после ссоры с врачом достал оружие и стал угрожать им», — рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

По данным МВД, злоумышленник не стрелял и в результате инцидента никто не пострадал. У него изъяли пневматический пистолет, который направят на экспертизу. Мужчина в настоящее время доставлен в отдел полиции.

Кем оказался злоумышленник

По данным Telegram-канала 112, задержанного зовут Сергей Обухов. 52-летний мужчина имеет судимость: в 2016 году он угрожал полицейскому саперной лопаткой.

Как отмечается, Обухов попытался скрыться с места происшествия, но правоохранители задержали его на Сокольнической площади.

При этом источник ТАСС опровергает эту информацию.

«Установлено, что задержанный после хулиганских действий в поликлинике мужчина в момент происходящего был трезв. От прибывших сотрудников полиции скрываться не пытался», — сообщил источник агентства.

Он уточнил, что задержанный – русский по национальности. В МВД при этом утверждают, что злоумышленник был пьян.

Точные причины произошедшего устанавливаются.

«Амбал формата два на два загнал медсестру под стол»

Пациентка, которая была свидетельницей инцидента, рассказала Telegram-каналу Shot, что в кабинет «вошел вооруженный амбал формата два на два и загнал медсестру под стол».

Затем мужчина с пистолетом начал громко ругаться на врача, а после — вышел из кабинета. Сотрудница поста охраны сообщила, что узнала о происходящем от одного из посетителей.

«Я его не видела даже... пациент подошел, говорит, вызовите полицию. Я вызвала полицию. И все», — сказала женщина.

Приехавший наряд полиции Обухова в травмпункте не обнаружил, но благодаря указаниям посетителей смог задержать мужчину неподалеку, он не сопротивлялся.