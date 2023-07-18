Десять лет за взятку. Процесс по делу экс-министра культуры Крыма завершен

Замоскворецкий суд Москвы признал бывшую главу Минкультуры Крыма Веру Новосельскую виновной в получении взятки в особо крупном размере и приговорил ее к десяти годам колонии и штрафу в 128 млн рублей. Бывшая чиновница по-прежнему не признает свою вину. Как установлено судом, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» 25 млн рублей за покровительство при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Решение суда

Замоскворецкий суд Москвы приговорил экс-главу министерства культуры Крыма Веру Новосельскую к десяти годам колонии общего режима, сообщает официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции Чиновницу признали виновной в получении взятки в размере 25 млн руб. при реконструкции Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Новосельская лишена звания заслуженного работника культуры, ей запрещено занимать должности в органах власти в сфере образования в течение следующих 15 лет. Кроме того, она также должна будет выплатить штраф в размере 128 млн рублей.

Версия следствия

В 2018 году Новосельская получила 25,8 млн рублей от бенефициара петербургской строительно-реставрационной компании ООО «Меандр» Евгения Ярмоша. Средства были переданы «за общее покровительство» при реставрации культурных объектов Крыма, в том числе строительстве обновленного Крымского государственного центра детского театрального искусства.

Театр возводится на месте снесенного аварийного здания театра кукол. ООО «Меандр» получило подряд на строительство, но в 2020-м контракт расторгли после ареста гендиректора компании за хищение части аванса, выданного на реставрацию Санкт-Петербургской консерватории.

Бывшая министр вину по-прежнему не признает и уверяет, что взяла деньги у Ярмоша в долг — на покупку недвижимости для своей приятельницы.

Как выяснили следователи, приятельница, которая одновременно являлась подчиненной Новосельской, действительно приобрела квартиру в центре Москвы, но после передала ее в собственность Новосельской.

Череда отставок

Новосельскую арестовали в конце ноября 2021 года. Той осенью на полуострове произошла серия громких отставок. Так, в конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, которого обвинили в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Позже в отставку подали министр транспорта Евгений Исаков и министр здравоохранения Александр Остапенко.

Свои посты также покинули главы администраций Симферопольского района, Судака и Феодосии. В ноябре за взятку арестовали главу администрации Белогорска Игоря Ипатько.

Карьера Новосельской

Новосельская окончила Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского и более десяти лет работала преподавателем в Симферополе.

С 2007 по 2012 год работала помощником народного депутата Верховной рады Украины Елены Нетецкой. В 2009-м стала госслужащей, заняв пост заместителя министра культуры Крыма.

Когда Крым в 2014 году вошел в состав России, Новосельскую назначили главой республиканского министерства культуры.