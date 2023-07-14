Фигурантка громкого дела ростовских судей предприняла попытку суицида

Экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева оказалась в больнице после попытки свести счеты с жизнью. 64-летняя Золотарева является фигуранткой так называемого дела ростовских судей. В ходе обысков силовики изъяли у нее 128 млн руб., €27 000, а еще ювелирные украшения и другие ценные вещи. Состояние судьи оценивается как тяжелое.

Экс-глава Ростовского областного суда Елена Золотарева оказалась в реанимации после попытки суицида. Об этом сообщает 1rnd.ru со ссылкой на источник в системе здравоохранения Ростовской области.

«Состояние пациентки крайне тяжелое, — приводит издание слова своего собеседника. — Даже если ее жизнь будет спасена, женщина может остаться «овощем». Пока медики стараются сделать все от них зависящее».

«Использовала свой авторитет»

64-летняя Елена Золотарева является фигуранткой так называемого дела ростовских судей. Помимо нее, в скандальном деле упоминается заместитель Ростоблсуда Татьяна Юрова и глава управления судебного департамента Ростовской области Андрей Рощевский. Всего в поле зрения силовиков попали 30 сотрудников судебной системы региона.

Их проверяют в рамках дела об особо крупном мошенничестве (статья 159 УК РФ). По предварительной версии, обвиняемые за вознаграждения изменяли меру пресечения и выносили «нужные» приговоры.

«Юрова предложила Золотаревой 10 млн руб. за обеспечение необходимого решения по уголовному делу. Золотарева согласилась, — сообщает 1rnd.ru. со ссылкой на материалы дела. — Она использовала свой авторитет и повлияла на коллег, которые рассматривали дело. Кроме этого, в сговоре с Золотаревой зампред получила две взятки в размере 2 млн рублей и еще две на сумму в 1 млн руб. За эти деньги высокопоставленные судьи повлияли на решения во время апелляции».

На одном из судов по скандальному делу стало известно, что в ходе обысков у Золотаревой изъяли 128 млн руб., €27 000, а еще ювелирные украшения и другие ценные вещи.

Неприкосновенность снята

Сегодня высшая квалификационная коллегия судей прекратила отставку Золотаревой (она ушла в отставку 4 апреля, на следующий день после того, как стало известно о громком коррупционном скандале). Эта процедура ведет к снятию гарантий сохранения звания, личной неприкосновенности, принадлежности к судейскому сообществу и лишению льгот.

Ранее Елена Золотарева подала в Верховный суд жалобу на решение Всероссийской квалификационной коллегии судей о даче согласия на возбуждение дела против нее. Она будет рассматриваться 17 августа.

Досье «Газеты.Ru»

Золотарева Елена Анатольевна

Родилась в 1958 году в городе Шахты Ростовской области.

1978 — 1983 — обучение на юридическом факультете Ростовского государственного университета, специальности «Правоведение»

С 1983 года — работала в прокуратуре Семикаракорского района Ростовской области;

С 1985 года — народный судья Семикаракорского районного народного суда Ростовской области;

С 1989 года — судья Ростовского областного суда.

С 1995 года — член Президиума Ростовского областного суда, председатель судебной коллегии по кассационному рассмотрению уголовных дел Ростовского областного суда;

С 1998 года по июнь 2006 года — председатель квалификационной коллегии судей Ростовской области;

С июля 2006 года — заместитель председателя квалификационной коллегии судей Ростовской области.

С 2009 года — заместитель председателя Ростовского областного суда.

С 2015 года — председатель Ростовского областного суда.