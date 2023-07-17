Пустой сейф и много ран. Как погиб лидер оппозиции Приднестровья

Лидер Коммунистической партии непризнанной республики Приднестровье Олег Хоржан был найден мертвым в своем доме в селе Суклея. Политику нанесли множественные колотые ранения в шею и спину, били тупым предметом по голове. Одна из версий причин убийства – разбойное нападение. Тем более, его тело было обнаружено рядом с открытым пустым сейфом. «Газета.Ru» рассказывает, кто такой Олег Хоржан и что он думал о России.

Лидер Коммунистической партии Приднестровья Олег Хоржан был найден мертвым в своем доме в селе Суклея.

«Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться»,

– сказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции (цитата по РИА Новости).

Позже информация появилась в Telegram-канале МВД Приднестровья. Сообщается, что на теле политика заметны признаки насильственной смерти.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.

Уточняется, что тело коммуниста обнаружила его супруга. Оно лежало перед открытым пустым сейфом.

«При предварительном осмотре на теле погибшего судмедэксперт обнаружил множественные колотые ранения в области шеи и спины, несколько повреждений, предположительно от ударов твердым предметом в области головы, – сообщили в Следственном комитете Приднестровской Молдавской Республики. – Сейф, находящийся в кабинете, был открыт и пуст. Установлено, что преступление было совершено в ночь с 16 на 17 июля. Одна из версий – убийство с целью разбойного нападения».

Сейчас молдавские следователи ищут подозреваемых и устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Олег Хоржан жил практически один, – приводит слова источника из окружения убитого политика «Комсомольская правда в Молдове». – Иногда на выходные в его доме оставался его 14-летний сын, на эти выходные он не приехал. Олег не отвечал сегодня утром на звонки, а ведь после заключения (Хоржан отбывал срок по обвинению в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти – «Газета.Ru») у него проблемы со здоровьем. Пришли к нему домой, а там... Множество ножевых ранений».

Справка «Газеты.Ru»

Олег Олегович Хоржан родился 30 июня 1976 года в посёлке городского типа Каменка Каменского района Молдавской ССР. Окончил Приднестровский государственный университет имени Т. Г. Шевченко. В период создания ПМР, летом 1992 года работал в военном госпитале Дубоссар. Затем работал рабочим, учителем, юристом. Член Коммунистической партии с 18 лет.

Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики с 2010 по 2019 год. Глава Приднестровской коммунистической партии с мая 2003 по 19 мая 2018 года.

В 2018 году суд приговорил Хоржана к четырем годам и шести месяцам годам лишения свободы по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти. Политик вышел на свободу в декабре прошлого года и заявил о намерении участвовать в следующих выборах в приднестровский парламент.

Что говорил политик о России

(выдержки из интервью газете «Правда»)

Как люди живут в республике, какой уровень жизни?

— Люди выживают только благодаря помощи Российской Федерации, за что вашей стране огромное спасибо и низкий поклон. Если бы не эта помощь, была бы просто катастрофа. Уровень жизни в республике крайне низкий.

Что составляет сегодня основу экономики Приднестровской республики?

— Российская помощь. Это, без преувеличения, и есть вся экономика Приднестровья. Я как депутат Верховного Совета двух созывов, владеющий информацией, могу сказать это совершенно точно.

Согласны ли вы с мнением, что в Приднестровье пророссийская власть?

— Жители Приднестровья любят Россию, переживают за Россию и поддерживают её, но режим пророссийским не является. Это абсолютно точно. И самое главное, люди не могут выбрать другую власть. Им просто не дают это сделать.