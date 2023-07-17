«Симптомы схожи с лихорадкой денге». В Египте произошла вспышка неизвестной болезни

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта. В деревне в 600 км южнее Каира были зафиксированы случаи неизвестного заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге. На недомогание пожаловались от 200 до 1 тыс. местных жителей. «Газета.Ru» рассказывает, что это за болезнь и как от нее спастись.

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как сообщают египетские СМИ и Министерство здравоохранения, в провинции Кена (600 километров к югу от Каира) зафиксированы случаи неизвестного заболевания. Издание «Коммерсантъ» уточняет, что на недомогание пожаловались от 200 до 1 тыс. жителей деревни Эль-Аликат. В населенный пункт отправили около 50 машин с медиками, там взяли пробы питьевой воды.

«Симптомы схожи с лихорадкой денге, — говорится в сообщении Роспотребнадзора. – В связи со сложившейся ситуацией в отношении рейсов, прибывающих из Египта, Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы «Периметр».

Роспотребнадзор выступил с предостережением туристов, планирующих отдых в Египте: «в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, переносимых насекомыми, необходимо соблюдать меры предосторожности – носить одежду, максимально закрывающую кожные покровы, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях – засетчивать окна и двери».

«По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия», — дали совет специалисты.

Роспотребнадзор взаимодействует с египетской стороной и международными организациями для получения информации о природе заболевания, рисках его трансграничного распространения и предпринимаемых профилактических и противоэпидемических мерах.

«Ситуация находится на контроле Службы», — говорится в заявлении ведомства, которое уточнило, что пока на территории России нет случаев заражения неизвестной болезнью, зафиксированной в Египте.

«Неизвестной египетской болезни в России нет, а вот лихорадка денге, симптомы которой отмечаются у заболевших в Египте, периодически встречается. Так, в прошлом году у нас в стране было выявлено 29 случаев. Все — среди граждан, прилетевших из южных стран», — сказано в сообщении.

Лихорадка денге

Денге («костоломная лихорадка») — вирусная инфекция, которая передается людям от комаров (при этом воздушно-капельным путем, от человек к человеку не передается). Заболеваемость денге растет: если в 2000 году зарегистрировано 505 430 случаев заражения этой инфекцией, то в 2019 - 5,2 миллиона (данные Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ).

Симптомы болезни: высокая температура, сильная головная боль, боль позади глазного яблока, мышечные и суставные боли, тошнота, рвота, опухшие железы, сыпь.

«У большинства пациентов с денге болезнь протекает бессимптомно или с легкими симптомами, и в течение одной – двух недель состояние улучшается. В редких случаях денге может протекать тяжело и приводить к смерти»,

— говорится на сайте ВОЗ.

Денге чаще встречается в районах с тропическим и субтропическим климатом. Это Юго-Восточная Азия (Таиланд, Индонезия, Китай, Малайзия, Япония, Вьетнам, Мьянма, Сингапур, Филиппины), Индия, Африка (Мозамбик, Судан, Египет), тропический и субтропический пояс Северной, Центральной и Южной Америки (Мексика, Гондурас, Коста-Рика, Пуэрто-Рико, Панама, Бразилия и др.).

«В большинстве случаев при лихорадке денге может проводиться лечение обезболивающими препаратами на дому. <…> Специфического лечения денге не существует, — пишут специалисты ВОЗ. — Основное внимание уделяется лечению болевых симптомов. Для облегчения боли часто используется ацетаминофен (парацетамол). Следует избегать приема нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен и аспирин, поскольку они могут повышать риск кровотечения. Против заболевания существует вакцина под названием Dengvaxia, которая показана людям, хотя бы однажды переболевшим денге и проживающим в районах, где она часто встречается».

Ежегодно регистрируется порядка 100-400 млн случаев заражения лихорадкой денге.

В 2019 г. в мире было зарегистрировано рекордное количество случаев денге. Были затронуты все регионы. Только в странах Америки тогда было зарегистрировано 3,1 млн случаев, из которых более 25 тыс. случаев были отнесены к тяжелым. Значительное число случаев денге было зарегистрировано в странах Азии: в Бангладеш (101 000), Малайзии (131 000), Филиппинах (420 000) и Вьетнаме (320 000).

Завозные случаи лихорадки ежегодно регистрируются в России. Чаще всего болезнь привозят туристы.