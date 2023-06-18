Выжила только мать. При пожаре в Татарстане погибли четверо детей, их отец, дядя и бабушка

Днем 18 июня в Тукаевском районе на западе Татарстана в одной из деревень загорелся частный деревянный дом. В нем жила многодетная семья: четверо взрослых и четверо детей от трех до семи лет. Спастись удалось лишь 28-летней матери детей, остальные жильцы погибли. Соседи рассказали, что семья была тихой, но имела проблемы с алкоголем. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура параллельно начала проверку соблюдений норм безопасности и работы органов опеки.

В Татарстане во время пожара в частном доме погибла многодетная семья, в том числе четверо детей. Об этом сообщает портал «Татар-Информ».

По данным МЧС, первая информация о возгорании дома в деревне Саитово Тукаевского района республики поступила днем в воскресенье в 13.17. Огонь распространился по бревенчатому дому на площади около 100 квадратных метров. Спустя час огонь удалось ликвидировать силами 43 пожарных, с самого начала экстренные службы сообщали о жертвах.

Уже спустя час сотрудники экстренных служб сообщили о найденных под завалами дома телах троих погибших. В региональной прокуратуре начали проверку инцидента.

Уже к 16 часам стало понятно, что жертв больше — сначала сообщалось о шести погибших, потом о семи. Четверо из них — дети 2016-2019 годов рождения.

Выяснилось, что в доме проживала многодетная семья из восьми человек, в полиции сообщили, что семейство было неблагополучным. 28-летней матери удалось выбраться из загоревшегося дома. Остальные родственники погибли.

На опубликованном МЧС видео с места пожара видно, что дом сгорел практически полностью, от него осталось лишь обугленные стены.

В пресс-службе МЧС по Татарстану рассказали, что в 2021 году дом был оборудован автономными дымовыми пожарными извещателями. В ноябре 2022 года в них заменили элементы питания, а в феврале 2023-го прошла проверка, которая показала, что приборы исправны. Такие дымовые датчики бесплатно и в обязательном порядке ставят во все дома и квартиры, где проживают многодетные семьи.

Как пишет «Татар-Информ», именно выжившая мать рассказала прибывшим пожарным, что в охваченном пламенем доме находятся трое взрослых и четверо детей. Погибшие взрослые — это 55-летняя мать, брат и муж женщины. И четверо ее детей в возрасте от трех до семи лет.

Соседи рассказали журналистам, что брат выжившей женщины утром 18 июня вернулся домой с ночной смены. По словам очевидцев, семья была неблагополучной, у взрослых были проблемы с алкоголем. При этом отношения с соседями они сохраняли нормальные. Погибшие брат и муж 28-летней женщины работали.

К вечеру воскресенья Следственный комитет по Республике Татарстан сообщил, что возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Вместе с прокуратурой следователи выясняют причину трагедии, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и работе органов опеки.