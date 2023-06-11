В российские самолеты стали чаще врезаться птицы

Количество столкновений самолетов с птицами, из-за которых авиатехника получила повреждения, в 2023 году увеличилось на 82%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росавиации. С начала года в гражданской авиации зарегистрировали больше 30 таких происшествий. Выросло также число случаев столкновений или угрозы столкновений с другими животными. Росавиация связывает это с недочетами в работе аэропортов и авиакомпаний.

Количество столкновений самолетов с птицами, в результате которых воздушные суда получили повреждения, за первые пять месяцев 2023 года выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главы Росавиации Александра Нерадько руководителям территориальных подразделений ведомства и авиационных предприятий.

По данным главы ведомства, к 31 мая известно о 31 столкновении с птицами, повлекшем повреждение авиатехники, против 17 в 2021 году.

Кроме того, с января по май на 7% (до 224) выросло число сообщений о столкновениях самолетов с птицами, в которых авиатехника не пострадала, или угрозе таких столкновений.

На территории аэродромов самолеты сталкиваются не только с птицами, но и с другими животными: лисами, бродячими собаками. Глава Росавиации, не уточняя, о каких животных идет речь, отметил, что число таких столкновений или их угрозы также выросло. В 12 случаях из 21 экипажи уходили на второй круг, чтобы избежать рисков на взлетно-посадочной полосе.

Недавние инциденты

По словам Нерадько, сейчас продолжается расследование некоторых недавних авиационных инцидентов. В частности, столкновения самолета Airbus A321neo авиакомпании «Северо-Запад» со стаей птиц в аэропорту Домодедово 20 апреля и борта Superjet 100 авиакомпании «Россия» при посадке в Нижнем Новгороде 27 апреля.

16 апреля Уральская транспортная прокуратура сообщала, что Superjet 100 95M, следовавший из Тобольска в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета после возможного столкновения с птицей.

Самолет благополучно сел, но после инцидента был временно отстранен от полетов, чтобы специалисты могли оценить его техническое состояние.

Почему растет число столкновений

По мнению главы Росавиации, такой существенный рост числа столкновений, повлекших повреждения самолетов, может свидетельствовать о недочетах в работе аэропортов и других организаций, обеспечивающих полеты: органов обслуживания воздушного движения и эксплуатантов воздушных судов. Инциденты также могут быть связаны с недостатками во взаимодействии между ними.

Нерадько рекомендовал руководителям авиакомпаний провести занятия с экипажами воздушных судов по действиям в сложной орнитологической обстановке, чтобы снизить риски для безопасности полетов.

Комментируя письмо главы Росавиации, пресс-служба компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом Пулково (Санкт-Петербург), сказала изданию РБК, что орнитологическая ситуация стабильна. Там отметили, что специалисты вместе с транспортной прокуратурой отслеживают возможное появление незаконных свалок на приаэродромной территории, а также проводят другие мероприятия, чтобы сделать территорию аэродрома менее привлекательной для птиц и других животных.

Чаще всего российские аэропорты используют для отпугивания птиц несколько видов оборудования: биоакустические установки (они имитируют тревожные крики разных видов птиц, предупреждающие об опасности), акустические установки, имитирующие звуки выстрелов, а также пропановые пушки, издающие громкие хлопки, которые слышно на расстоянии до 1 км.

Чтоб отпугнуть птиц, аэропорты также применяют зеркальные шары с глазами хищных птиц, различные пугала и имитации хищных птиц.

В некоторых аэропортах, в частности в Домодедово, держат и самих хищных птиц — ястребов-тетеревятников.

В 2018 году глава Росавиации в письме своим региональным подчиненным приводил статистику аэропортов, где на 100 000 взлетов и посадок чаще всего происходили столкновения с птицами. Худшей была ситуация в аэропорту Абакана, а также в южных регионах России. Московский аэропорт «Шереметьево» оказался на 10-м месте, а «Домодедово» и «Внуково» — на 15-м и 16-м местах.