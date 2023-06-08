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Машины утонули, курьеры не работают: последствия ливня и урагана во Владивостоке

Во Владивостоке произошел потоп из-за сильного ливня

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Автомобильное движение во время сильных ливней во Владивостоке

Автомобильное движение во время сильных ливней во Владивостоке

РИА Новости
Днем 8 июня Владивосток оказался частично затопленным: в городе начался сильный дождь, сопровождающийся ураганным ветром. К вечеру там уже выпала половина месячной нормы осадков. Центр города и еще несколько районов затопило, люди передвигались по пояс в воде, многие дороги были перекрыты из-за утонувших машин. Власти объявили режим повышенной готовности до начала следующей недели. Синоптики же прогнозируют, что ливень только усилится к утру 9 июня, а порывы ветра достигнут 20-23 м/с.

Улицы Владивостока затопило в результате мощного ливня и ураганного ветра, обрушившегося на город 8 июня. За последние 12 часов в городе выпало 52 мм осадков — половина месячной нормы, сообщают метеорологи.

Дождь начался днем по местному времени и усилился к вечеру. В итоге улицы города ушли под воду, затоплены центр Владивостока, районы Чуркин и Столетие и еще несколько улиц.

Мэр города Максим Акульшин объявил в четверг о введении режима повышенной готовности с 18.00 (11.00 мск), который продлится до 13 июня.

По данным администрации Владивостока, порывы ветра повалили несколько деревьев, а из-за ливня произошел сход грунта с косогора в одном из районов. Кроме того, у части жителей наблюдаются проблемы с электроснабжением.

«Все сообщения оперативно отрабатывают специалисты, работы идут в круглосуточном режиме», — добавили в мэрии.

Как рассказала «Газете.Ru» местная жительница Алена, сейчас дождь немного стих, но все равно его последствия напоминают катаклизм.

«Пока забирала ребенка из садика, оказалась в самом эпицентре бури. Ливень, молнии почти над головой, грохот. Сухого места в одежде не было, зонт бесполезен. Из-за того, что живем на сопке, образовался сильный поток воды, идти тяжело было, сносит. Улицы многие сильно затопило, на дорогах пробки 9 баллов. Много машин потонуло», — сообщила девушка.

По словам другого жителя Владивостока, Игоря, по улицам текут реки воды, из-за чего курьеры отказываются доставлять заказы. По словам мужчины, в центре города из-за дождя заглохла фура и перекрыла движение по трем полосам дороги. По тротуарам передвигаться тоже сложно.

В социальных сетях горожане пишут, что боятся выходить из дома и выкладывают видеозаписи. На них видно, что на некоторых улицах уже несколько десятков сантиметров воды, из-за чего «машины не вывозят».

На других кадрах люди идут по тротуарам по пояс в воде, после того, как их автобус буквально утонул и встал. В городе множество вставших посреди дороги автомобилей и ДТП. В том числе, необычных: так в одном из районов потоком воды машину снесло с проезжей части на обочину, где она врезалась в припаркованные транспортные средства.

Власти города предупреждали о надвигающейся стихии накануне. В мэрии рекомендовали гражданам лишний раз не выезжать на дороги, не парковать машины под деревьями и подпорными стенами, а также по возможности убрать транспортные средства из низменностей, куда будет стекать вода.

ГИБДД Владивостока напомнила, что при передвижении по городу в такие ливни нужно максимально сбрасывать скорость, поскольку тормозной путь в воде увеличивается.

В то же время синоптики прогнозируют, что в ночь на 9 июня дождь и ветер усилятся: порывы будут достигать 20-23 м/c. А к утру пятницы ожидается наиболее интенсивные осадки. В целом непогода сохраниться во Владивостоке до 10 июня.

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