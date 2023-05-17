Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»

Ринат Максютов у входа в лабораторию Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, 2021 год

Гендиректора научного центра «Вектор», разработавшего вакцину «ЭпиВакКорона», Рината Максютова уволили из-за «конфликта интересов» и нарушения закона о противодействии коррупции, заявили в Роспотребнадзоре. Ведомство сообщило, что провело «мероприятия по пресечению выявленных фактов». В центре не стали комментировать увольнение, заявив, что продолжат «исполнять обязательства по изучению вирусов» и разработке препаратов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова из-за нарушения закона о противодействии коррупции и конфликта интересов. В ведомстве сообщили, что с 18 мая трудовой договор с Максютовым будет расторгнут. Приказ об этом Попова подписала 16 мая.

«Основанием прекращения трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринатом Максютовым стало нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве указали, что «Вектор» продолжит работу «в соответствии с планами по научной работе и поставленными задачами».

Руководитель пресс-службы «Вектора» Никита Каньшин в беседе с изданием НГС заявил, что центр «исполнял и будет исполнять свои обязательства по изучению опасных вирусов, по разработке профилактических и диагностических препаратов».

«Работа будет вестись, как и велась», — добавил он.

Об увольнении Максютова ранее сообщили источники «Интерфакса» и издания «Коммерсантъ-Сибирь». По их словам, гендиректора уволили в связи в утратой доверия, а одним из оснований собеседник «Коммерсанта» называл «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».

«Хороший исследователь»

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал Максютова хорошим специалистом.

«Ринат Максютов хороший был исследователь. У него были прекрасные работы по вирусам группы оспы, человек был квалифицированный», — заявил Альтштейн.

Профессор предположил, что его увольнение связано с разработкой вакцины от COVID-19 «ЭпикВакКорона».

«Он был учеником Сергея Николаевича Щелкунова, профессора из Новосибирска, там же работал, в этом учреждении. Дальше он возглавил «Вектор», и в результате они врезались. Я думаю, что его подвел разработчик этой вакцины. Его вина здесь тоже очевидна», — считает ученый.

Работа в «Векторе»

Ринату Максютову 41 год. В «Вектор» он пришел на должность старшего лаборанта в 2001 году. Затем стал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником, научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией отдела геномных исследований и разработки методов ДНК-диагностики поксвирусов. В 2016 году доктор биологических наук возглавил центр.

НГС отмечает, что Максютов зарекомендовал себя активной научной работой. Он автор и соавтор более 70 научных работ, в том числе десяти патентов.

Максютов участвовал в разработке вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», одной из четырех разработанных в России для борьбы с COVID-19.

Группа петербургских исследователей из Европейского университета выражала сомнения по поводу эффективности «ЭпиВакКороны». В январе 2022 года они опубликовали предварительную версию исследования об эффективности российских вакцин от коронавируса. В нем эффективность «ЭпиВакКороны» ученым не удалось подтвердить. В «Векторе» заявили, что результатам исследования нельзя доверять из-за малой выборки.

Центр «Вектор», основанный в 1974 году, входит в Роспотребнадзор и является одним из крупнейших в России научных вирусологических и биотехнологических центров. В «Векторе» собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы.