Рината Максютова уволили с должности генерального директора центра «Вектор»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова уволила генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова из-за нарушения закона о противодействии коррупции и конфликта интересов. В ведомстве сообщили, что с 18 мая трудовой договор с Максютовым будет расторгнут. Приказ об этом Попова подписала 16 мая.
«Основанием прекращения трудовых отношений с директором ГНЦ вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринатом Максютовым стало нарушение закона «О противодействии коррупции» и выявленный конфликт интересов», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве указали, что «Вектор» продолжит работу «в соответствии с планами по научной работе и поставленными задачами».
Руководитель пресс-службы «Вектора» Никита Каньшин в беседе с изданием НГС заявил, что центр «исполнял и будет исполнять свои обязательства по изучению опасных вирусов, по разработке профилактических и диагностических препаратов».
«Работа будет вестись, как и велась», — добавил он.
Об увольнении Максютова ранее сообщили источники «Интерфакса» и издания «Коммерсантъ-Сибирь». По их словам, гендиректора уволили в связи в утратой доверия, а одним из оснований собеседник «Коммерсанта» называл «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов».
«Хороший исследователь»
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал Максютова хорошим специалистом.
«Ринат Максютов хороший был исследователь. У него были прекрасные работы по вирусам группы оспы, человек был квалифицированный», — заявил Альтштейн.
Профессор предположил, что его увольнение связано с разработкой вакцины от COVID-19 «ЭпикВакКорона».
«Он был учеником Сергея Николаевича Щелкунова, профессора из Новосибирска, там же работал, в этом учреждении. Дальше он возглавил «Вектор», и в результате они врезались. Я думаю, что его подвел разработчик этой вакцины. Его вина здесь тоже очевидна», — считает ученый.
Работа в «Векторе»
Ринату Максютову 41 год. В «Вектор» он пришел на должность старшего лаборанта в 2001 году. Затем стал стажером-исследователем, младшим научным сотрудником, научным сотрудником, старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией отдела геномных исследований и разработки методов ДНК-диагностики поксвирусов. В 2016 году доктор биологических наук возглавил центр.
НГС отмечает, что Максютов зарекомендовал себя активной научной работой. Он автор и соавтор более 70 научных работ, в том числе десяти патентов.
Максютов участвовал в разработке вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», одной из четырех разработанных в России для борьбы с COVID-19.
Группа петербургских исследователей из Европейского университета выражала сомнения по поводу эффективности «ЭпиВакКороны». В январе 2022 года они опубликовали предварительную версию исследования об эффективности российских вакцин от коронавируса. В нем эффективность «ЭпиВакКороны» ученым не удалось подтвердить. В «Векторе» заявили, что результатам исследования нельзя доверять из-за малой выборки.
Центр «Вектор», основанный в 1974 году, входит в Роспотребнадзор и является одним из крупнейших в России научных вирусологических и биотехнологических центров. В «Векторе» собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы.