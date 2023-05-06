В Нижегородской области взорвали автомобиль с писателем Захаром Прилепиным

В Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7 с писателем Захаром Прилепиным. Его водитель погиб на месте. Прилепин выжил, но получил серьезные ранения ног, его на вертолете эвакуировали в одну из московских клиник. Ответственность за покушение на писателя взяла организация «Атеш», которая называет себя «военным движением украинцев и крымских татар». Нижегородская полиция «по горячим следам» задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, сообщили в МВД.

В Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился писатель Захар Прилепин. Он получил ранения, водитель машины погиб. На месте работают экстренные службы.

Взрыв произошел в деревне Пионерское недалеко от Нижнего Новгорода, пишет Telegram-канал Baza. По информации РИА Новости, взрыв произошел «в довольно глухом месте», около 80 км от нижегородского Бора, недалеко от реки Керженец.

Взрывное устройство, по данным Shot, могло находиться под днищем машины Audi Q7. По другой версии, бомбу заложили под капот. Взрыв произошел в 10:40. В результате автомобиль перевернуло, а под машиной образовалась воронка диаметром около 1,5 м и 0,7 м глубиной, отмечает Telegram-канал.

Масса взрывчатки составляла не менее 2,5 кг в тротиловом эквиваленте, сообщил источник Shot. На видео с места покушения видно, что машину писателя в результате взрыва разорвало пополам, части автомобиля разбросало на 30 метров.

Водитель Прилепина Александр погиб на месте, эту информацию подтверждают источники ТАСС в экстренных службах. Сам Захар Прилепин серьезно пострадал, у него ранены ноги. Как пишет РБК, писателя эвакуировали в ближайшую больницу.

Прилепин получил переломы и сотрясение мозга в результате взрыва, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Ему на месте наложили шины и бандаж на сломанную ногу.

Как пишет «112», писателя доставят на вертолете в Москву, где он будет проходить лечение. МВД подтвердило факт взрыва автомобиля в Нижегородской области, а также информацию о гибели водителя.

Подозреваемого в покушении на писателя Захара Прилепина задержали, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», — заявила она.

Ехал из ЛНР, остановился в кафе

Как пишет РБК и Telegram-канал «112», Прилепин возвращался в Москву с территории ЛНР. Он проходил службу в составе батальона Росгвардии «Оплот». Сегодня он пересек пропускной пункт на приграничной территории. Предположительно, подозреваемые сопровождали автомобиль Прилепина. Как отмечает РБК, по дороге писатель останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв.

В машине с Прилепиным могла ехать его дочь, но она вышла из машины до взрыва и не пострадала, утверждает военкор Семен Пегов. По другим данным, писатель с водителем были в машине вдвоем. Погибшим водителем был личный охранник Прилепина с позывным «Злой», указывает военкор.

Жена Захара Прилепина Мария рассказала «112», что ее супруг получал угрозы ранее. «Мы живем много лет в таком состоянии. Много приходило угроз. Конкретных угроз перед этим терактом не было. В целом, они всегда были, это ни для кого не секрет», — отметила Мария.

Расследование взрыва

На место ЧП выехали следователи и криминалисты следственного управления СК России по Нижегородской области.

«Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке», — заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

После взрыва в Нижегородской области выставили блокпосты, сообщает «112». По его данным, полицейские проверяют автомобили на выезде из города Бор. Сотрудники досматривают багажники всех проезжающих машин.

По данным Baza и Shot, в регионе ввели план «Перехват», полиция получила задание останавливать все подозрительные автомобили.

СК завел уголовное дело по факту подрыва машины. По какой статье — в сообщении ведомства не уточняется. Нижегородская полиция «по горячим следам» задержала мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля Прилепина, сообщили в МВД.

Поиск виновных

Ответственность за покушение на писателя взяла организация «Атеш», которая называет себя «военным движением украинцев и крымских татар». Она заявила, что «охотилась» за Прилепиным с начала 2023 года.

«Было ощущение, что его рано или поздно взорвут. Вот прям как чувствовали. <...> Наши прогнозы всегда сбываются, потому что мы не только говорим, но и делаем», — говорится в их заявлении.

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Украину, США и Великобританию в организации покушения на Прилепина.

«Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку — киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ (организация запрещена в России), теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», — написала в своем Telegram-канале Захарова.

Официальных данных о причастности властей Украины к взрыву пока нет. В Кремле пока не комментировали покушение, ждут информацию от правоохранительных органов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов назвал подрыв автомобиля с Прилепиным спланированным и организованным терактом.

«Уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт — очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты. Которая вовсю работает прямо в русской глубинке, прицельно атакуя идеологов СВО», — заявил он.

«В безопасности известный человек находиться нигде не может»

Полковник Генштаба в отставке, военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок считает, что российским политическим и общественным деятелям стоит усилить меры собственной безопасности. По его мнению, террористическая угроза будет нарастать.

«Это могло произойти в любом месте нашей страны, начиная от Калининграда, и заканчивая Владивостоком. В настоящее время в безопасности известный человек находиться нигде не может. Поэтому таким людям из ряда видных политиков и общественных деятелей, как Захар Прилепин, надо предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности», — считает эксперт.

Он также предположил, что к подрыву автомобиля могут быть причастны украинские диверсионно-разведывательные группы.

«Таким образом они собираются поквитаться с известными людьми, которые имели ярко выраженную позицию по украинскому кризису», — считает полковник.

По его мнению, угроза жизни, здоровью, имуществу таких людей «с каждым днем будет нарастать». «И этот случай, вполне возможно, будет не единственным», — сказал Ходаренок.

Захар Прилепин — сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду», писатель и бывший депутат Госдумы. Ранее он подписал контракт с Росгвардией и поехал в зону военной операции. В феврале 2022 года Европейский союз ввел персональные санкции против него в связи с военными действиями на Украине. Писатель подписал письмо с поддержкой российской военной операции. Он также заявлял, что «вся Украина должна войти в состав России».