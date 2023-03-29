Киллеры 2000-х годов рождения. Конфликт матери и дочери из Балашихи перерос в убийство

Трое подростков убили женщину по заказу ее дочери за вознаграждение в 350 тыс. рублей, сообщили в ГСУ СК по Московской области. По данным следствия, у дочери с матерью возник конфликт — подросток обратилась к знакомому, который помог ей найти исполнителей преступления. 24 марта мать девушки была задушена, когда пришла домой. Предполагаемые киллеры задержаны — это подростки 2006, 2007 и 2009 годов рождения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В подмосковной Балашихе 14-летняя девочка поссорилась с матерью и попросила знакомого найти исполнителей для убийства, сообщили в пресс-службе областного главка Следственного комитета.

«Девушка в связи с конфликтом с матерью попросила своего знакомого найти исполнителей для убийства. Молодой человек предложил эту «работу» двоим знакомым подросткам за 350 тыс. руб. 24 марта девушка и ее знакомый впустили исполнителей в квартиру, где они дожидались прихода матери. Как только женщина вошла в квартиру, один из фигурантов напал на нее и задушил. Подростки вернулись в квартиру ночью спустя два дня и вынесли тело на самодельных носилках к мусорным контейнерам у дома, где впоследствии его обнаружил прохожий»,

— говорится в сообщении ведомства.

Предполагаемых убийц разыскали и задержали, заявила в разговоре с ТАСС представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. Она отметила, что обвинения в убийстве предъявлены четверым фигурантам 2009, 2002, 2006 и 2007 годов рождения.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что задержанные обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершение группой лиц по предварительному сговору). В ближайшее время следствие представит в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Назначено проведение комплекса экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая.

Накануне «МК» писал, что установлена личность убитой женщины. Ей, по данным издания, оказалась 39-летняя риэлтор, которая жила вдвоем с дочерью-школьницей в съемной квартире. Отмечается, что конфликт у матери с дочерью возник после просьбы девочки дать разрешение, чтобы у них дома какое-то время пожил 15-летний юноша из другого региона, с которым девочка познакомилась в интернете. В течение двух недель, пока подросток жил в Балашихе, у матери с дочерью нарастал конфликт. Спустя две недели мать попросила гостя покинуть их квартиру. Отмечается, что в доме хранились 3,5 млн руб. сбережений, есть версия, что гость хотел присвоить эти деньги себе.

Оккультизм и черная магия

4 декабря 2022 года в Подмосковье по подозрению в убийстве младшего брата задержали 14-летнюю девочку, сообщило ГСУ СК по области.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства шестилетнего мальчика (пункт «в» части 2 статьи 105 УК России). По подозрению в убийстве задержана 14-летняя сестра ребенка», — говорится в сообщении.

По данным следствия, девочка забила до смерти своего несовершеннолетнего брата в частном доме в одном из СНТ Богородского городского округа. 5 декабря РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что девочка убила брата по заданию из сети. Как заявил собеседник телеканала, на допросе школьница призналась, что в социальных сетях она познакомилась с человеком, который дал ей задание убить близкого человека. В итоге девочка зарубила брата топором. Убитого мальчика родители обнаружили в окровавленной кровати, когда вернулись ночью домой.

Телеканал также сообщал, что отец детей был приверженцем нацистской идеологии и увлекался оккультной символикой — набивал татуировки и делал резьбу по дереву на языческую тематику. Этому он, по предварительной информации, учил и падчерицу, которая на части фотографий была запечатлена в одежде с нацистской символикой.

Тройное убийство в Омске

22 января в доме в селе Юрьевка Павлоградского района были найдены тела трех человек — 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их десятилетней дочери с ножевыми ранениями. Еще двое детей — 14-летняя девочка и ее шестилетний брат — убежали из дома к соседям.

Позднее полиция задержала двух подростков. По данным следствия, 14-летняя девочка подговорила своего 17-летнего парня убить ее мать и отчима, «которые были против ее дружбы с ним и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения». В итоге молодой человек убил двоих взрослых, а также десятилетнюю девочку, страдающую заболеванием опорно-двигательной системы, за которой 14-летняя сестра не хотела ухаживать. Позже подростки признали вину. Следователи возбудили уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

«После убийства 14-летняя подозреваемая, взяв с собой шестилетнего брата, с целью сокрытия преступления постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей, а также предоставила полицейским для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности»,

— рассказали тогда в СК.

В ведомстве сообщили, что больше суток искали человека по предложенному фотороботу, однако в итоге предположили, что девушка скрывала обстоятельства убийства.

17-летний подросток рассказал следствию о случившемся, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож — орудие убийства и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства.

ТАСС со ссылкой на источник писал, что, девушка рассказала своему спутнику, что отчим приставал к ней, после чего подросток решил убить мужчину.

Невольным свидетелем убийства также стал шестилетний брат девочки, передает городской портал «Город55». По его словам, старшая сестра во время преступления закрывала ему глаза и уши, однако он все равно все видел и слышал.