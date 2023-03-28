«Пошла пена изо рта». В казарме академии имени Буденного умерли трое курсантов

Военное следствие устанавливает обстоятельства гибели трех курсантов на территории Военной академии связи имени Буденного в Сертолово. Тела молодых людей, двум из которых было 19 лет, обнаружили 27 марта. За день до гибели курсанты были в увольнении, а вечером вернулись в часть и легли спать. На утро им стало плохо, пошла пена изо рта, а также проявлялись признаки эпилепсии. Врачи констатировали смерть от неизвестных причин. По одной из версий, молодые люди могли употребить наркотики.

На территории базы Военной академии связи им. Буденного в Сертолово под Санкт-Петербургом погибли трое курсантов, сообщают Telegram-каналы «Осторожно, новости», Baza и Mash. Информацию о гибели молодых людей подтвердила «Фонтанка».

По данным СМИ, все трое проходили службу по контракту и за день до происшествия, 26 марта, были в увольнительной. Вечером они вернулись в часть. После построения в 23:00 курсанты ушли отдыхать в комнаты вместе с остальными сослуживцами, но утром 27 марта около семи часов им внезапно стало плохо.

«У курсантов пошла пена изо рта, появились признаки эпилептического припадка, оказать помощь им не смогли, военные скончались в казарме», — пишет «Осторожно, новости».

Как отмечает telegram-канал Shot, мужчины скончались в течение полутора часов. Прибывшие на место медики констатировали смерть от неизвестной причины. При визуальном осмотре тел погибших у них не выявили никаких травм и повреждений, а также следов насильственной смерти.

Сейчас обстоятельства гибели устанавливает военное следствие и полиция.

Наркотические вещества

По данным Telegram-канала Mash, курсанты проходили службу по контракту с 2022 года. Двум погибшим было 19 лет. Контрактников звали Михаил Д., Азамат Г. и Кантемир М. Среди них есть уроженцы Владивостока и Нальчика, пишет Baza. В Сертолово курсанты находились на полевых занятиях.

«Фонтанка» сообщила со ссылкой на источник, что причиной смерти молодых людей могло стать употребление какого-то химического вещества. «Что именно приняли курсанты — установит экспертиза», — пишет издание. Издание 78.ru также отмечает, что курсанты отравились наркотическими веществами.

Военное следственное управление СК России по Западному военному округу возбудило уголовное дело по статье «Халатность» после гибели курсантов.

Военная академия связи имени Буденного — одно из старейших военных учебных заведений России. Академия была основана в 1919 году на базе Офицерской электротехнической школы Русской императорской армии. Учебное заведение готовит офицеров-связистов, обучая их по двухгодичной программе, а также проводит переподготовку действующих офицеров. В Сертолово находится полевая учебная база академии.