Госизмена, финансирование ВСУ, бегство на Украину: ФСБ задержала трех россиян

13 марта стало известно о трех случаях задержаний россиян сотрудниками ФСБ в разных частях России. Всех троих подозревают в госизмене, однако обстоятельства у каждого случая разные: одного из задержанных подозревают в работе на украинскую разведку, активистку движения «ЯМыФургал» задержали за оказание финансовой помощи ВСУ, а под Астраханью мужчину задержали по подозрению в попытке вступить в Вооруженные силы Украины. Подробности произошедшего — в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники УФСБ России по Новгородской области задержали россиянина, который, по данным правоохранителей, действовал в интересах украинской разведки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ, пишет ТАСС.

»[Он] принимал меры по склонению призванных в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации лиц к совершению государственной измены путем предоставления противнику информации о местах дислокации российских войсковых частей и соединений, похищения и передачи боевой техники, добровольной сдачи в плен», – говорится в заявлении спецслужбы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»).

На видео, которое предоставила ФСБ, задержанный рассказал, как предлагал сдаться в плен, обещал денежное вознаграждение за угнанную боевую технику. Согласно видеоролику, у мужчины при обыске нашли украинский паспорт, трудовую книжку, деньги, несколько мобильных телефонов.

Суд арестовал россиянина на два месяца.

Сегодня, 13 марта, стало известно о еще двух задержаниях по этой же статье.

В Хабаровске на улице Ленинградской сотрудники ФСБ задержали активистку движения «ЯМыФургал», участники которого организовывали акции поддержки осужденного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как пишут местные СМИ, девушку доставили в Москву к следователям. Хабаровчанку подозревают в госизмене. По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, она «оказывала финансовую помощь Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».

Правоохранители установили, что жительница Хабаровска, «действуя по мотивам политической ненависти и вражды», переводила личные деньги украинским военным на приобретение оружия, боеприпасов и обмундирования.

Следственное управление ФСБ России возбудило против девушки уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств по уголовному делу.

Еще одно задержание прошло на границе с Казахстаном в пункте пропуска «Караузек». Под Астраханью сотрудники ФСБ России вместе с пограничниками задержали жителя Петрозаводска 1989 года рождения. В пресс-службе регионального УФСБ сообщили, что он собирался уехать на территорию Украины, чтобы вступить в вооруженные формирования для противостояния России, пишет ТАСС.

По данным ведомства, чтобы реализовать свой замысел, направленный на нанесение ущерба безопасности РФ, подозреваемый нашел тех, кто мог помочь ему выехать на территорию Украины. Помимо этого, мужчина купил медицинские средства первой необходимости, специальную амуницию, а также проработал маршруты выезда.

Чтобы задержать подозреваемого, между собой обменивались информацией управления ФСБ России по Астраханской области и Республике Карелия с пограничными управлениями ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

В отношении жителя Петрозаводска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ («Приготовление к государственной измене, то есть совершение гражданином РФ перехода на сторону противника, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам»).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства замысла подозреваемого, а также возможные иные эпизоды противоправной деятельности мужчины.

Наказание по ст. 275 УК РФ составляет до 20 лет лишения свободы.