Глава Росфинмониторинга сообщил Путину о преступной схеме с «Пушкинскими картами»

Выявлена мошенническая схема при использовании «Пушкинской карты» — в списках на получение льгот числились люди, которых не существует. Об этом рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Путин в ответ заявил, что «что ни сделаешь – везде жулики появляются». Чиханчин рассказал, что злоумышленники успели присвоить себе порядка 100 млн рублей, однако сейчас и деньги и преступники арестованы, к делу привлекли ФСБ.

Глава Росфинмониторинга Чиханчин рассказал Путину о преступной группе, которая присвоила себе 100 млн рублей, составляя ненастоящие списки участников проекта «Пушкинская карта». Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. Был запущен проект «Пушкинская карта». <…>. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 миллионов рублей. Сейчас она выявлена. <...> Составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было»,

— рассказал Чиханчин.

«Мертвые души?», — спросил президент. — «Мертвые души», — ответил Чиханчин.

По главы Росфинмониторинга, преступники и активы уже арестованы, к делу подключилась ФСБ.

«Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком», — добавил он.

«Пушкинская карта» – программа популяризации культурных мероприятий, дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Для этого им предоставляется пластиковая карта номиналом 5 тыс. рублей. Программа запущена в РФ 1 сентября 2021 года.

В конце 2022 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что в Самаре завели дело о мошенничестве в связи с хищением денег с «Пушкинских карт». Злоумышленников задержали, ущерб от их действий оценивается в 15 млн рублей. По словам Хинштейна, преступники организовали «Театр Нового времени», который участвовал в программе. По отчетности спектакли там якобы шли при полном аншлаге, а билеты стоили порядка 3 тыс. руб. Однако по факту залы были пустыми, а мошенники просили у студентов пароли от «Пушкинских карт» и через них покупали билеты в этот театр, а студентам отдавали 1,5—2 тыс. руб.

Теневой сектор

Также Чиханчин рассказал президенту о росте объема использования криптовалюты в нелегальных целях. В частности, «выявлен факт предоставления [средств] через крипту одной украинской террористической националистической организации».

По словам Чиханчина, из теневого финсектора за год удалось вернуть государству 4,5 млрд рублей, по фактам нарушений возбуждено более 100 уголовных дел. Чиханчин рассказал Путину, что большинство преступлений организованы из-за рубежа.

«Как правило, бенефициары, собственники находятся в офшорах. Фигуранты конкретно – это в основном граждане Украины, Латвии, Великобритании, Болгарии и других стран. Но 11 финансовых пирамид закрыто на сегодняшний день, и более 60 уголовных дел сейчас разбирается в отношении их», — сообщил глава российской финразведки.

Турмошенники

В мае 2022 года РБК писал о мошеннической схеме с туристическим кешбэком: турфирмы оформляли фиктивные поездки на подставных лиц, а затем получали возмещение от государства. Издание ознакомилось с рекомендациями Росфинмониторинга, которые были разосланы в банки для пресечения преступлений.

Программа туристического кешбэка действует с августа 2020 года — она была запущена для поддержки российской туристической отрасли на фоне пандемии COVID-19. Она предполагает перечисление денежного вознаграждения на карты «Мир» при оплате туристических поездок по стране и соблюдении определенных условий.

Представитель Росфинмониторинга тогда сообщил РБК, что служба «системно работает над оценкой возможных рисков всех программ господдержки, в том числе программы туристического кешбэка».

Как отмечалось в письме Росфинмониторинга, участниками схемы могут быть турфирмы и физлица — клиенты или сотрудники этих компаний, а также те, кто связан с их руководством или собственниками.