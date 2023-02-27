«Пацаны, мама дома ждет». За что полиция задержала сотни анимешников в московских ТЦ

Более 300 подростков доставили в московские отделы полиции из-за беспорядков 24 и 25 февраля. Их считают участниками движения «ЧВК Редан». У подростков изъяли ножи, страйкбольные пистолеты и газовые баллончики. На родителей некоторых задержанных составили протоколы по ст. 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). 26 февраля глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила российские СМИ и Telegram-каналы в популяризации «Редан» и предложила пристальнее следить за «аниме-субкультурой».

РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что в Москве 24 и 25 февраля в полицию доставили более 350 человек, из них 319 — несовершеннолетние. По словам собеседника агентства, 23 февраля несколько участников движения во время онлайн-трансляции в Telegram-канале оскорбляли людей неславянской внешности. В Центральном детском мире одна группа подростков стала преследовать другую, в ситуацию вмешалась охрана. Затем на станции метро «Лубянка» драка все-таки случилась — там одному из участников брызнули в лицо из перцового баллончика. 25 февраля против подростков 15 и 17 лет столичное управление СК возбудило уголовное дело. По данным Telegram-канала «112», нападавшие — участники «Редана», они уже задержаны и признали вину.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, обвинение предъявлено трем подросткам, 11 родителям, отметил источник РИА. Он отметил, что большинство подростков уже отпустили.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в органах пишет, что возле столичного торгового центра «Авиапарк» и на станции метро «ЦСКА» 24 февраля задержали 226 человек, в их числе было 188 подростков. Источник утверждает, что подростки собирались устроить драку.

«Они являются представителями двух враждующих молодежных течений. У 37 из них изъяты газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты»,

— сказали собеседник ТАСС.

Источник издания также сообщил, что на родителей восьми из задержанных составили протоколы по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Тем временем в Telegram-каналах начали призывать к насилию в отношении участников «Редана».

Накануне «Фонтанка» писала, что в Санкт-Петербурге задержали более 150 подростков после потасовки в ТЦ «Галерея», в драке пострадал один несовершеннолетний. По их информации, на подростка, который был одет в черную одежду с изображением паука, было совершено нападение. Петербургский СК позже сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). 27 февраля задержан подозреваемый, им оказался 17-летний подросток.

Задержания подростков происходили и в других городах: в Новосибирске «с целью недопущения противоправных действий» задержана группа молодежи, в Курске, в Казани задержаны по меньшей мере 10 подростков.

С чего все началось

Первая потасовка произошла 19 февраля в ТЦ «Авиапарк» в Москве. По одним источникам — между лицами неславянской внешности и подростками в черной одежде с изображениями паука, по другим — между «офниками» (околофутбольными хулиганами — прим. «Газеты.Ru») и подростками в черной одежде с пауками. Telegram-каналы пишут, что конфликт возник из-за несогласия одних подростков отдать стулья другим на фуд-корте. Также существует версия, что конфликт у «Редана» возник с некой «цб не мит».

Уже 20 февраля на «стрелку» пришли сотни молодых людей. После того, как некоторых из них задержала полиция, они перенесли встречу в торговый центр «Маркос-Молл» на Алтуфьевском шоссе. Там задержали около 30 подростков.

Из-за потасовок, которые продолжались несколько дней в разных частях Москвы, по информации Telegram-канала Baza, московские полицейские 25 февраля получили распоряжение отлавливать всех подростков с приметами «ЧВК Редан» — с длинными темными волосами, в одежде с пауком и цифрой четыре, в клетчатых штанах.

«ЧВК Редан» названа в честь одноименного клана из аниме «Хантер х Хантер», где символом банды выступает паук. Эта манга крайне популярна: она появилась еще в конце 1990-х годов и была неоднократно экранизирована, а издательство Shueisha, которому принадлежат права на аниме, продало около 84 млн экземпляров «Хантер х Хантер».

Группировка «цб не мит» включает в себя подростков и молодых людей, которые занимаются «антипропагандой» алкоголя и запрещенных веществ, а также пытаются изгнать конкурирующие течения со «своей территории» (ЦБ — Цветной бульвар, «мит» — от англ. meet, «встретиться»).

Позиции «Редана» и «цб не мит»

25 февраля в сообществе «Редан» во «ВКонтакте» сообщили детали первой потасовки.

«До компании в одежде с пауками [докопалась] компания спортсменов просто за внешний вид и первыми начали драку. Пацаны в «Редане» не затерпели и дали отпор, в следствии чего видео с дракой распространилось, и все начали поддерживать компанию пауков, потому что на видео отчетливо видно, что спортики вели себя неадекватно и первыми начали потасовку»,

— написал администратор сообщества.

После огласки инцидента в комментариях к видео появились националистические призывы, вследствие чего, как утверждает администратор сообщества, «гости из ближнего зарубежья, офники (футбольные хулиганы. — прим. «Газеты.Ru») обиделись и начали ходить толпами и вылавливать случайных неформалов».

Администратор сообщества резюмировал свое сообщение призывом к участникам движения не вступать в конфликты.

«Пацаны, мама дома ждет, вам оно не надо. У вас еще вся жизнь впереди. Развивайтесь, занимайте своими делами, апайте скилуху, фармите бабосики (развивайте навыки, зарабатывайте деньги. — прим. «Газеты.Ru»)», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что поводом для обращения послужило представление «Редана» российскими СМИ «нацистами и худшим злом, а тех, кто все начал, обеляют и не привлекают ни к какой ответственности».

26 февраля в Telegram-канале «цб не мит» была опубликована видеозапись, как утверждается, с пострадавшим в потасовке 19 февраля. Подросток Евгений утверждает, что никак не связан с «Реданом» и он вместе с друзьями просто любят черно-белую одежду с пауками. Также он рассказал, что жертвами нападения 23 февраля в ЦДМ стала его компания.

Вина СМИ

26 февраля руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина возложила ответственность за популяризацию «Редана» на СМИ, «Вконтакте» и Telegram-каналы. «Вот, что значит «хайп» и бесконтрольное распространение информации в соцсетях», — утверждает она.

«Это свидетельствует об аналогичных возможностях в отношении других субкультур и течений, например, прямо пропагандирующих диверсии и теракты. Запрос на агрессию в молодежной среде имеется, он громадный», — написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, «Редан» — «депрессивно-агрессивная субкультура, в данный момент околосуицидальная составляющая активно дополняется агрессивной». Также она назвала аниме-субкультуру деструктивной, и заявила, что на это «пора перестать закрывать глаза». Интерес подростков к подобным течениям она связала с наличием у детей большого количества свободного времени.

«Много вопросов и к работе закона о «самоконтроле» соцсетей. Нужно ввести ответственность за нарушение закона, никакой самостоятельной модерацией соцсети не занимаются. Штрафы для ИТ-компаний должны быть оборотными. <…> У СМИ и крупных медиаресурсов (таких, как крупные ТГ-каналы) должен быть прямой запрет на освещение подобных тем. Ни к чему полезному, кроме как к популяризации драк, антисоциальных явлений, нападений на школы, их столь пристальное внимание к деятельности субкультурных течений не ведет», — резюмировала она.

27 февраля Мизулина в своем канале также возложила вину за распространение «агрессивных» молодежных субкультур на компьютерную игру DOTA2. Руководитель «Лиги безопасного интернета» заявила, что после появления первых видеороликов с драками «Редана» к их распространению и «раскачиванию» ситуации подключилось украинское ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций ВСУ).