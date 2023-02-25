«Избить пауков». Кто такие «ЧВК Редан» и почему в московских ТЦ идут облавы

Полиция проводит рейды в московском торговом центре «Авиапарк» и нескольких других. Стражи порядка задерживают предполагаемых представителей движения «ЧВК Редан», развязавших на прошлой неделе драку на фуд-корте и устроивших стычки в других ТЦ столицы. Подростков из «Редана» определяют по принтам пауков на одежде, клетчатым штанам и черным волосам. Возбуждено два уголовных дела. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

На этой неделе в торговом центре «Авиапарк» на севере Москвы произошла драка подростков. Как выяснилось позже, столкнулись участники «группировок» «цб не мит» и «ЧВК Редан». По информации ряда СМИ, стычки происходили и в других районах столицы. Так, Life.ru сообщает о драках в ТЦ «Маркос молл», а полиция завела дело после столкновения в метро.

Что происходит в «Авиапарке»

По информации Telegram-канала Baza, московские полицейские 25 февраля получили распоряжение отлавливать всех подростков с приметами «ЧВК Редан» — с длинными темными волосами, с одеждой с пауком и цифрой четыре, в клетчатых штанах.

В «Авиапарке» прямо сейчас идет полицейский рейд, из здания торгового центра выводят подозрительных молодых людей группами по два-три человека. В зоне фуд-корта с самого утра была подозрительная активность. Некоторых «винтят» прямо у входа. Главная цель правоохранителей — якобы главарь неформалов Али, сообщает Mash.

Как передает Shot, толпа подростков бегает по этажам «Авиапарка», сбивая всех на своем пути. Когда полицейским удается их остановить, они либо вообще не могут назвать причину своих странных действий, либо говорят, что пришли «избить группировку пауков».

У других крупных ТЦ столицы также дежурят полицейские патрули.

Уголовные дела

После первого инцидента в «Авиапарке» было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ), пока никто не задержан, сообщает московская полиция. В отношении родителей некоторых подростков составлены протоколы за ненадлежащее воспитание.

По данным Telegram-канала «112», потасовка на фуд-корте началась из-за того, что подростки не поделили стулья. По неподтвержденным данным, об одного из участников драки сломали поднос. В соцсетях также распространяется фотография девушки с ушибами на лице, которые она якобы получила в этой драке. Подростки дрались и группами, и «один на один».

В ТЦ «Маркос молл» накануне было задержано свыше 30 несовершеннолетних.

25 февраля столичное управление СК России также возбудило уголовное дело о хулиганстве против двух подростков — 15 и 17 лет. Мальчики прыснули в глаза своему ровеснику газ из перцового баллончика, инцидент произошел в вестибюле метро. По данным Telegram-канала «112», нападавшие — участники движения «Редан». Они задержаны и уже признали вину.

Запрет группировки

Лига безопасного интернета проведет закрытое заседание, чтобы обсудить запрет ЧВК «Редан» и их символа — паука, заявила глава организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. ЛБИ уже обратилась в суд с просьбой о запрете в России новой молодежной субкультуры.

Организация также планирует в кратчайшие сроки направить в Роскомнадзор запрос о блокировке всех каналов неформального движения.

«Лига безопасного интернета отправила запрос в суд о запрете неонацистского движения «Редан». Всем, кто активно участвует в нем, грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до двух лет», — говорится в посте Мизулиной-младшей в Telegram.

В ЛБИ считают, что движение является националистическим, способствует развитию агрессии у подростков и в целом отрицательно влияет на детскую психику.

«цб не мит» и «ЧВК Редан»

«ЧВК Редан» названа в честь одноименного клана из аниме «Хантер х Хантер», где символом банды тоже был паук. Эта манга крайне популярна: она появилась еще в конце 90-х годов и была неоднократно экранизирована, а издательство Shueisha, которому принадлежат права на аниме, продало около 84 млн экземпляров «Хантер х Хантер».

Вторая группировка — «цб не мит» — включает в себя подростков и молодых людей, которые занимаются «антипропагандой» и пытаются изгнать конкурирующие течения со «своей территории» (ЦБ — Цветной бульвар, «мит» — от англ. meet, «встретиться»).