«Хотела показать своей корове Москву». Почему американку увели с Красной площади

Сотрудники правоохранительных органов задержали американку, которая выгуливала на Красной площади теленка. На женщину составили протокол за нарушение порядка и проведение митинга против потребления мяса и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Сама гражданка США настаивает, что не планировала проводить акцию – просто захотела показать своему питомцу центр Москвы. Кроме того, оказалось, что задержанная – известная на Западе веган-активистка Алисия Дей, которая не раз попадала в центр внимания СМИ из-за своих неоднозначных поступков.

«Я просто хотела провести время со своей коровой»

Сотрудники полиции задержали гражданку США за выгул теленка на Красной площади в центре Москвы, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Накануне правоохранители оперативно задержали на Красной площади женщину, которая прогуливалась там с теленком. Ею оказалась 34-летняя гражданка США. По словам задержанной, она купила животное на «Авито» и решила его выгулять», — сказал источник.

Он уточнил, что на женщину составили протокол за «нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», ей грозил административный арест до 15 суток, штраф или обязательные работы.

По информации РИА Новости, теленка после задержания хозяйки отвезли в центр реабилитации животных.

Вскоре выяснилось, что нарушительница спокойствия – известная на Западе 34-летняя веган-активистка Алисия Дей. Женщина родом из Нью-Йорка, она перестала есть мясо в 12 лет.

По информации Telegram-канала Shot, в последнее время Алисия живет в подмосковном Реутове. Женщина спасает животных, которым грозит убой — выкупает их, а потом живет с ними и везде выгуливает. В частности, в 2021 году она жила в украинском Днепре с теленком и поросенком в съемной квартире, а осенью 2022 года путешествовала по Польше с бараном, даже показала ему центр Варшавы.

Дей заявила «Известиям», что не планировала устраивать в Москве акцию: просто захотела «показать теленку Красную площадь».

«Я ничего не хотела этим говорить. Я просто хотела провести время со своей коровой», — подчеркнула активистка, добавив, что ей нравится, когда люди после встречи с ее питомцами начинают есть меньше мяса.

Дей уточнила, что приобрела теленка на «Авито», опасаясь, что другие покупатели его съедят. Для доставки детеныша коровы в Реутов Алисия наняла водителя, который занимается перевозкой рогатого скота.

В Тверском суде Москвы доводам Дей не поверили. «Гражданка США, являющаяся вегетарианкой и активисткой по защите прав животных, гуляла по Красной площади в районе памятника средневекового зодчества «Лобное место», используя теленка в качестве наглядной агитации и выкрикивая лозунг «Животные — не еда», — зачитал протокол судья.

Американка возразила, что «не кричала, я просто гуляла» с питомцем. Потом она намеревалась «отвезти его в денник в Кирове», где «уже есть» ее корова.

«Я надеялась, они подружатся, но я хотела, чтобы сначала он посмотрел на свою страну», — заявила Дей, уточнив, что ее нового питомца зовут Доктор Теленок.

По информации Telegram-канала 112, за несанкционированную демонстрацию женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей, она признала вину. В приюте, помимо выгулянного на Красной площади теленка, у нее есть семь поросят и еще два теленка.

«Шокирующее отсутствие здравого смысла»

В ноябре 2019 издание Daily Mail опубликовало статью об Алисии Дей. Тогда женщина оказалась в центре внимания британцев, когда «спасла» восьминедельную свинью по кличке Джикси Пикси от забоя на ферме в Девоне. Она заплатила 400 фунтов стерлингов, чтобы отвезти ее домой в свою крошечную лондонскую квартиру.

Однако уже через неделю хозяин квартиры узнал о появлении нового жильца с рылом и попросил Дэй съехать. Тогда она согласилась передать свинью RSPCA — Королевскому обществу по предотвращению жестокого обращения с животными.

За то время, что она успела провести со свиньей, Дей успела выгулять Джикси Пикси на Илинг-Бродвее, покатать питомца в метро и сводить на ужин в ресторан. Журналистам женщина рассказала, что даже ванную принимала только со свиньей, она также сокрушалась, что не может ходить вместе с питомцем в туалет, поэтому он «кричал» каждый раз, когда она закрывала дверь.

«Печаль, которую я переживаю, или печаль, которую испытывает свинья, потеряв меня, лучше, чем если бы его зарезали», — сказала активистка после того как ей пришлось расстаться со свиньей.

Однако борцы за права животных осудили Дэй, посчитав, что ее действия «продемонстрировали шокирующее отсутствие здравого смысла». Они напомнили журналистам, что еще во время жизни в Нью-Йорке женщина купила хамелеона и намазала его кокосовым скрабом для тела с отшелушивающим эффектом, а затем намылила его шампунем и приняла с ним ванную. Потом Алисия сообщила в соцсетях, что экзотическому питомцу «понравились процедуры».

Менеджер фермерских кампаний Всемирной защиты животных Иэн Вудхерст, комментируя новое увлечение Дэй Джикси Пикси, сказал журналистам, что «у свиней сложные потребности, и их не следует держать в домашних условиях».

«Свиньям требуется особая диета, их нужно содержать отдельно от других животных и иметь возможность проявлять естественное поведение, такое как укоренение и поиск пищи в земле. Им нужно большое пространство, площадью не менее 36 квадратных метров, а также доступ к открытой лужайке и укрытию от солнца», — рассказал он.

Вудхерст уточнил, что для разведения свиней также требуется лицензия, а если питомцев «перевозят из дома к ветеринару, то и их запрещается перевозить в автомобилях».