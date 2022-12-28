Бекмансурову дали пожизненное. Суд в Перми завершил рассмотрение дела массового убийцы

Суд в Перми приговорил Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению за стрельбу в вузе, когда погибли шесть человек и более 50 были ранены. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, остальное время – в колонии особого режима. Обвиняемый полностью признал вину и обжаловать приговор не намерен. К нему также подали иски на 18,3 млн рублей.

Пермский краевой суд приговорил устроившего массовую стрельбу в Пермском государственном университете Тимура Бекмансурова к пожизненному заключению. Об этом сообщает ТАСС.

«Бекмансуров совершил три преступления средней тяжести и три преступления особой тяжести. Суд приходит к убеждению, что несмотря на молодой возраст, смягчающие обстоятельства и положительные характеристики, Бекмансурову должно быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшееся время — в колонии особого режима», — заявил судья Сергей Коробейников.

Суд признал Бекмансурова вменяемым и виновным по шести пунктам обвинения. В их числе – убийство, покушение на убийство двух и более лиц, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленное повреждение чужого имущества.

Дело начали рассматривать 5 сентября. Бекмансуров полностью признал свою вину на первом заседании.

В своем последнем слове он сообщил, что раскаивается в содеянном и обязуется выплачивать ущерб пострадавшим. За два месяца суд изучил более 100 томов уголовного дела.

Обжаловать приговор подсудимый не намерен.

Суд также обязал Бекмансурова возместить моральный вред родным погибших и пострадавшим на общую сумму в 24,91 млн рублей. Бекмансуров пообещал возместить им ущерб из своей пенсии по инвалидности.

Сумма исковых требований к Бекмансурову составила 18,3 млн рублей, сообщает РИА Новости.

20 сентября 2021 года студент-первокурсник Тимур Бекмансуров пришел к Пермскому госуниверситету с огнестрельным оружием. На улице при входе в университетский корпус он открыл стрельбу по людям. Всего он сделал порядка 30 выстрелов. Студенты и преподаватели выпрыгивали из окон здания, пытаясь спастись. Погибли шесть человек, еще 59 пострадали.

Задержали Бекмансурова двое сотрудников ДПС – младший лейтенант Константин Калинин и старший лейтенант Владимир Макаров.

По словам Калинина, они находились на смене неподалеку от университета, оформляли ДТП, когда увидели бежавших людей.

«Они кричали: «Помогите, нужна помощь, там стреляют». Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей. Пока бежал к главному входу, достал пистолет и дослал патрон в патронник. Заметил, как со второго этажа выпрыгивают люди — спасаются», — рассказал впоследствии полицейский.

Младший лейтенант Калинин вошел в здание вуза, в него начал стрелять нападавший. В ответ полицейский открыл огонь из табельного оружия и несколько раз ранил стрелка.

47-летний Макаров выводил из здания университета людей. «Люди выбегали в панике, некоторые хромали. Была видна кровь. Я старался направить их к каретам скорой медицинской помощи. Указывал безопасное направление. Позже организовал проезд к месту стрельбы спецслужб и карет скорой помощи», — сообщил журналистам офицер.

Глава МВД Владимир Колокольцев присвоил сотрудникам ДПС очередные звания – лейтенанта и капитана соответственно. Президент РФ Владимир Путин наградил Калинина и Макарова Орденом Мужества и медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Бекмансуров был задержан и госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. Ему ампутировали ногу, долгое время он находился на аппарате жизнеобеспечения под стражей. СМИ сообщали, что после выхода из комы сознание у задержанного было помутнено, он заявлял о потере памяти.