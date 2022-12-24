«Кто успел, тот выбежал. Остальные сгорели». Что известно о пожаре в кемеровском приюте

Обгоревшие стены, обвалившиеся балки — так выглядит нелегальный приют в Кемерове, который загорелся в ночь на субботу. Погибли 22 человека, шесть пострадали. Двое в тяжелом состоянии, четверо отравились угарным газом — их отправили домой. О том, кто организовал незаконный приют для бездомных и что произошло этой ночью, — в материале «Газеты.Ru».

Пожар в нелегальном приюте возник в ночь на 24 декабря на улице Таврической в Кемерове. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 3:30 ночи (по местному времени), сообщает СК. Когда пожарные приехали, горел уже весь второй этаж здания, пишет ТАСС.

В итоге площадь возгорания расширилась до 180 кв. м. Пожару присвоили второй ранг сложности. К тушению привлекли более 80 человек и 28 единиц техники.

Приют для бездомных и пожилых людей располагался в двухэтажном доме: на первом этаже были магазины, в том числе для животных, а на втором – постояльцы. Второй этаж полностью сгорел.

В Следственном комитете сообщили, что 22 человека погибли. Из шести пострадавших двое в тяжелом состоянии из-за ожогов, а четырех отправили на амбулаторное лечение – они отравились угарным газом, пишет ТАСС. Спастись смогли те, кто был на первом этаже.

NGS42.RU со ссылкой на источник сообщает, что несколько тел спасатели обнаружили возле выхода, примерно в двух-трех метрах. Все тела сильно обгорели.

Telegram-канал Baza поговорил с волонтером дома сгоревшего приюта. «Мы спали. Загорелся дом. Не поняли, откуда очаг возгорания пошел. Кто-то закричал, что пожар. Кто успел, тот выбежал из дома. Остальные люди задохнулись и сгорели», – сказал очевидец Сергей. По его словам, в здании могли находиться 27 человек.

К шести утра по местному времени спасатели разгребли завалы. Их работу осложняли мороз в -20°C и метель.

ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что эта постройка незаконна для престарелых. Кроме того, в МЧС РФ рассказали, что незадолго до пожара руководство приюта отказалось пустить в помещение инспектора пожарной безопасности. Это было в декабре, тогда же составили протокол против собственника здания.

Отмечается, что это здание было объектом чрезвычайно высокой категории риска, поэтому его включили в план проверок на 2023 год.

»МЧС России добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, так как у Госпожнадзора были основания предполагать, что в приюте могут быть нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей», – сообщили ТАСС в МЧС России.

В декабре текущего года руководство приюта не пустило сотрудников Госпожнадзора внутрь здания, из-за чего в отношении собственника дома было составлен протокол о воспрепятствовании законной деятельности должностного лица.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал, что местные власти проверят все дома престарелых, сообщает Telegram-канал пресс-службы губернатора.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Проверим все учреждения такого типа, в первую очередь, частные», – сказал он Цивилев, подчеркнув, что проверки завершатся в течение недели.

Региональный СК возбудил дело по ч.3 ст. 109 УК РФ, ч.3 ст. 293 УК РФ, ч.3 ст. 238 УК РФ: причинение смерти по неосторожности, халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

СК также установил собственницу помещения. По данным ТАСС, ее уже допрашивают. Она якобы сдавала дом в аренду.

Что касается причин произошедшего, правоохранители пока не могут дать точного ответа. По одной из версий, дом мог загореться из-за неправильного использования печи.

«Частный жилой дом приспособили для проживания престарелых. Там было печное отопление. По предварительным данным, именно неправильная эксплуатация печи стала причиной пожара», – заявил собеседник ТАСС.

Источник «Интерфакса» утверждает, что причиной возгорания могла стать неисправность электрообогревателя или проводки.

Создатель приюта

По предварительным данным, владелец сгоревшего дома милосердия в Кемерове — местный пастор евангельской христианской церкви Андрей Смирнов. Telegram-канал Baza пишет, что 31-летний мужчина решил открыть его три года назад, чтобы помогать другим, так как и сам якобы раньше был бездомным.

РЕН утверждает, что помимо службы в церкви, Смирнов занимался бизнесом. Якобы в 2019 году он открыл ИП и занимался розничной продажей, в частности, кормами для животных (в здании ночлежки находился зоомагазин) и уборкой зданий.

Но в последние полгода обороты бизнеса Смирнова снизились. В декабре сумма оказалась в 5 раз меньше показателей июля. Кроме того, приставы пытаются взыскать с пастора-предпринимателя почти 500 тыс. рублей задолженности, указывает РЕН ТВ.

close Сотрудники МЧС во время тушения пожара в частном доме престарелых на Таврической улице. Кемерово, 24 декабря 2022 года Пожар в частном доме престарелых на Таврической улице. Кемерово, 24 декабря 2022 года Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работает на месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая. Кемерово, 24 декабря 2022 года На месте пожара в здании частного дома престарелых на улице Таврическая. Кемерово, 24 декабря 2022 года Сотрудник пожарной службы МЧС РФ работает на месте пожара, 24 декабря 2022 года Полную галерею можно посмореть

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Соседи сгоревшего приюта утверждают NGS42.RU, что это было место, где могли жить бездомные всех возрастов, а не только престарелые. Один их местных рассказал региональному изданию, что владельцы приюта планировали поменять котел. Старый котел, по словам мужчины, был в плохом состоянии и стоял сзади дома, в пристройке.

Другой сосед рассказал NGS42.RU, что владельцы сгоревшего дома никого не пускали внутрь.

«Магазин не пошел, корма тоже. Года три назад был скандал, по соцсетям расходилось, что их [постояльцев] как свиней держат. Как-то же они [те, кто это сообщили] попали. Может быть, поэтому никого не пускали», — сказал местный житель.