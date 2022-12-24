Последствия пожара в Кемерове, при котором погибли 20 человек
В ночь на 24 декабря в Кемерове сгорел нелегальный дом для престарелых и бездомных. Погибли 20 человек, пострадали – шесть, четверых из них отправили домой лечиться. По данным местных СМИ, больше всего людей погибло на втором этаже. Отмечается, что некоторые тела обнаружили возле выхода, примерно в двух-трех метрах.
По одной из версий, причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печи.
В СМИ утверждается, что владельцем незарегистрированного приюта был Андрей Смирнов — местный пастор евангельской христианской церкви. По данным РЕН ТВ, у него был и свой бизнес: он продавал корм и предоставлял услуги по уборке.
Нашлась также и хозяйка здания. По данным ТАСС со ссылкой на правоохранителей, она сдавала дом в аренду.
О том, как выглядит приют теперь, – в материале «Газеты.Ru».
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