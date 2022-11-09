Российские туристы летели в Мадрид и попали в Мардин. Но есть и другая версия

В среду, 9 ноября, СМИ Турции сообщили, что нескольких российских туристов отправили вместо испанского Мадрида в турецкий Мардин. Якобы туроператор перепутал названия и взял по ошибке для россиян неправильные авиабилеты. Как утверждают турецкие телеканалы, туристам так понравился Мардин, что они даже не хотели лететь в испанскую столицу. Однако в российском альянсе туристических агентств эту историю опровергли и назвали фейком.

Что рассказывают турки

Российские туристы вместо Испании попали в Турцию. И при этом остались очень довольны, заявив, что вернутся снова. Во всяком случае, именно об этом 9 ноября сообщили сразу несколько турецких СМИ.

Как пишет турецкая газета Yeni Akit со ссылкой на эксперта отрасли Бекира Фалая, российское туристическое агентство должно было отправить отдыхающих в Мадрид. Но допустило ошибку при заказе авиабилетов: вместо стыковочного рейса до испанской столицы с пересадкой в Стамбуле заказало билеты с конечной точкой в Мардине.

Мардин — это небольшой городок и административный центр одноименной провинции на юго-востоке Турции с населением около 85 тысяч человек. Несмотря на созвучное с Мадридом название, это вовсе не туристическое место, расположенное недалеко от границы с Сирией. Здесь нет моря, каких-то известных достопримечательностей, город раскинулся на скалистой местности, граничащей с полупустынными сирийскими равнинами. И путешественникам, ждущих курортного отдыха, здесь делать явно нечего.

Тем не менее издание утверждает, что прибывшие вместо Мадрида в Мардин россияне «были приятно изумлены», а открытие турецкого городка в качестве туристического места стало для них «неожиданным сюрпризом» — их «очень хорошо приняли, они провели прекрасный день». После этого с ошибкой все же разобрались, и туристы с пересадкой в Стамбуле вылетели все же в Мадрид.

Телеканал Hurriyet рассказал больше деталей истории. Согласно их данным, путаница произошла еще полтора месяца назад с тремя россиянами, направлявшимися из Москвы в Мадрид. Из-за ошибки оператора (причем телеканал утверждает, что турфирма ошиблась целых два раза) путешественники провели в Мардине ночь, после чего отправились в Испанию.

«Они очень удивились, когда приземлились в Мардине, а не в Мадриде. Они поехали в город, увидели его красоту. Мы помогли им с размещением в отеле одного из наших партнеров. На следующий день они направились в Мадрид стыковочным рейсом. Но через десять дней это российское агентство допустило ту же ошибку и снова отправило тургруппу из трех человек в Мардин вместо Мадрида. Этим людям тоже у нас понравилось, они пробыли здесь три дня. И сообщили, что обязательно еще вернутся в наш город», — рассказал телеканалу президент Ассоциации управления туризмом Мардина Арслан Пашаоглу.

Что рассказали в России

Однако «чудесная» история из Мардина не вдохновила российские турагентства — в отраслевой ассоциации ее назвали фейком.

«Те, кто получал хоть раз испанскую визу, понимают, что такого не может быть по определению. Я уже молчу о том, что из Стамбула в Мадрид лететь почти 3,5 часа, а в Мардин – один час», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчан.

По его словам, вся эта история с потерявшимися российским туристами полностью выдумана властями Мардина для привлечения внимания к городу, лишенного славы туристической мекки и денег российских туристов.

«Это просто придумала PR-служба. Мардин — небольшой, абсолютно заштатный городишко в сторону сирийской границы, где вообще нет турпотока. И вот для того, чтобы как-то себя пропиарить, они придумали эту историю. Российские туристы — номер один по потоку в Турции. Они едут и в Измир, и в Бодрум, и в Мармарис, и в Стамбул, и в Анталью. А вот в Мардин россияне не едут. Естественно, все хотят этих российских, и вот придумана такая история. А вдруг кто-то сейчас прочитает и поедет. И я вам скажу: это мегаудачный ход. До сегодняшнего дня 99% россиян не знали, что есть такой город в Турции», — объяснил Мкртчан.

Он отметил, что ошибку, приписываемую российской турфирме, перепутавшей билеты, невозможно повторить просто технически.

«Чтобы попасть в Мадрид, нужна шенгенская испанская виза, которую очень сложно получить. Естественно, никогда в жизни вам не дадут испанскую визу, если у вас не куплен билет до Мадрида или куда вам нужно. Вы не можете купить билет до Мардина и пойти в испанское посольство с ним. У вас билет до Мадрида. Вас не посадят в самолет, билет не «пропикнется» на Мардин», — резюмировал вице-президент АТА.