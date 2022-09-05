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Общество

«Положить всю команду — это страшно». Лишь трое из 12 туристов на Ключевской сопке остались в живых

Число погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка возросло до девяти

Количество погибших при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае возросло до девяти человек, сообщили в СК РФ. Сейчас известно о троих выживших, сегодня они вышли на связь. До сих пор из-за погодных условий до туристов не могут добраться спасатели, их прибытие ожидается не ранее 7 сентября. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В группе из 12 туристов, которые отправились в маршрут на Ключевской вулкан на Камчатке, осталось в живых только трое, сообщили в Следственном комитете России. Заведено уголовное дело. Задержан директор туркомпании, организовавшей опасное путешествие.

Утром 5 сентября трое членов альпгруппы, укрывшиеся в домике вулканологов, вышли на связь, передает РИА «Новости».

«Трое туристов на Ключевском вулкане, находившиеся на высоте 3300 метров, сообщили родственникам, что здоровы», — сказал собеседник агентства.

Совершавшая восхождение на Ключевской вулкан Камчатки альпгруппа в составе 12 человек (10 туристов и 2 гида) 3 сентября обратилась в спасательную службу. На высоте 4158 метров один из туристов сорвался со склона и потянул за собой остальных. В итоге пять человек погибли на месте. На помощь альпинистам вылетали две группы спасателей, но они не смогли добраться до выживших из-за плохой погоды.

Восхождение и ход трагедии

«Экстрим тайм» объявил о предстоящей экспедиции в июне. В группу вошли москвичи, петербуржцы, жители Владимира, Барнаула и Петропавловска-Камчатского — всего 12 альпинистов, включая двух инструкторов. Группа вышла на маршрут утром 29 августа. Поднимались в связке. За два дня добрались до дома вулканологов (на высоте 3300 метров).

После акклиматизации девять человек двинулись дальше, трое остались в лагере. Днем 3 сентября на высоте 4158 метров один из туристов сорвался со склона и потянул за собой остальных — пять человек погибли на месте, один ударился головой о камни и потерял сознание, а гид сломал ногу.

Информацию о ЧП сразу передали в краевое управление МЧС. В лагерь вылетел вертолет Ми-8 с врачами. Летчики дважды пытались посадить машину, но не смогли из-за тяжелых погодных условий. Неудача постигла и борт МЧС. В воскресенье, 4 сентября, на сопку послали сводную наземную группу из 24 человек. К тому времени, по данным властей Камчатского края, скончались еще трое альпинистов из группы.

Спасательная операция продолжилась 5 сентября. С четвертой попытки вертолет высадил сотрудников МЧС с альпинистским снаряжением на высоте 1500 м. Они должны добраться до дома вулканологов лишь спустя двух суток. После этого они выдвинутся к отметке 4150 м.

Ситуация осложняется из-за сильного ветра, скорость которого достигает 15 м/с, также ожидается мощный снегопад. По прогнозам синоптиков, 6 сентября к полуострову из Охотского моря подойдет циклон. Ветер усилится, а снег смешается с дождем, что еще больше осложнит работу спасателей.

«Экстрим тайм»

По факту гибели туристов при восхождении на вулкан СУ СКР по Камчатскому краю возбудил уголовное дело (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц — ч. 3 ст. 238 УК РФ) в отношении директора и инструктора компании «Экстрим тайм». Глава турфирмы задержан. Также продолжается расследование уголовного дела по факту смерти 9 туристов при восхождении на вулкан (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

В туристической компании прошли обыски и изъятие документации. Следователи СК России проводят следственные действия с директором туристического агентства. Также изучается деятельность фирмы и ее сотрудников.

По данным Telegram-канала Mash, фирма предлагала поход по эксклюзивным запрещенным маршрутам. Скорее всего, туристы шли именно по такой тропе.

«Московский комсомолец» со ссылкой на камчатского гида Александра Биченко передает, что группа более опытных альпинистов, следовавшая на вулкан перед погибшими туристами, повернула назад, не решившись продолжать восхождение из-за погодных условий.

«Перед этой группой на Ключевскую сопку ходил мой товарищ, который подробно рассказал об обстановке на маршруте. Там было очень много льда, они шли с ледобурами <…> И они, отработав половину маршрута, поняв, насколько там сложная ледовая обстановка, повернули назад», — говорит Биченко.

В состав группы входили спортсмены, которые хотели защитить звание «Снежный барс России» (для этого надо подняться на Эльбрус, Дыхтау, Шхару, Коштантау, Мижирги, Пик Пушкина, Джангитау, Казбек, Ключевскую Сопку и Белуху).

Биченко отметил, что не знает деталей о группе, восхождение которой организовала компания из Новосибирска. Он подчеркнул, что гиды у этой группы были не из местных.

«Даже если вы идете на коммерческое восхождение и видите, что группа не готова, или не успеваете вернуться в срок, — поворачивайте. Не знаю, какие амбиции их двигали вперед, но положить всю команду — это страшно», — заключил он.

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