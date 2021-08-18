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Общество

Ключевская сопка: эксперты рассказали, как покорить вулкан и выжить

СК начал проверку после гибели туристов, сорвавшихся со склона вулкана на Камчатке

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Родион Кирсак
Двое туристов сорвались со склона при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Покорение самого высокого активного вулкана в Евразии осложняется внезапными камнепадами и ледниками, для преодоления которых требуется специальная подготовка. Об этих и других особенностях восхождения на эту вершину «Газете.Ru» рассказали опытные инструкторы.

«Камни летят непредсказуемо»

Гид экспедиционных проектов клуба «Твоя высота» Дарья Кабукаева вместе с группой альпинистов покорила Ключевскую сопку за сутки до трагедии.

«Это один из самых опасных маршрутов, известный печальной статистикой ЧС среди восходителей. Тем не менее он не перестает привлекать альпинистов. Наша команда организует восхождения с 2016 года, за это время накоплен немалый опыт по оптимальному подбору участников, технике безопасности, оценке факторов риска в момент штурма», — рассказала она.

На склоне высока вероятность внезапных камнепадов — с ними сталкивается почти каждая группа восходителей. «Многие говорят, что это «самый настоящий арт-обстрел».

Камни летят непредсказуемо и не выбирают, новичок перед ними или инструктор: это рулетка^ и каждый должен осознавать, на какой риск идет», — объяснила гид.

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Родион Кирсак

Кабукаева напоминает, что Камчатка — климатически непростой регион. Для походов, экспедиций и восхождений на полуострове нужно быть грамотно экипированным. Пик сезона отдыха на полуострове, а также восхождений к местным красотам — как раз в августе, и туристам необходимо брать с собой экипировку от купальника до пуховой куртки.

«Восходителей ждет от 8 до 12 часов изнурительного штурма»

Камчатка — не дешевый для туризма регион. Но недостаточно купить дорогие билеты, чтобы получить впечатления и остаться живым и здоровым. Гид сформировала памятку для тех, кто хочет покорить Ключевской вулкан.

Во-первых, это не прогулка, и маршрут не подходит для новичков. Да, вулкан технически не сложен, не требует углубленных знаний альпинистской техники и спортивной альпподготовки, но очень требователен к физической и психологической подготовке участников.

«Восходителей ждет от 8 до 12 часов изнурительного штурма, время зависит от погодных условий, подготовки группы на пределе концентрации внимания. Если вы были в походе с палатками или поднимались на Эльбрус — это не гарантия того, что вы готовы к Ключевскому.

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Родион Кирсак

Никаких амбиций: если перед восхождением, оценив вашу подготовку, инструктор рекомендует остаться в штурмовом лагере, значит это продиктовано вашей же безопасностью и сохранностью жизни», — подчеркнула Кабукаева.

Необходима не только физическая, но и широтная акклиматизация. Обычно на нее уходит около 14 дней. Также нужен тренировочный подъем на более простой вулкан — например, на Плоский Толбачик или Безымянный.

Гидом, сопровождающим группу на Ключевскую сопку, должен быть опытный инструктор альпинизма, который сможет оказать грамотную первую помощь в случае ЧС, оперативно связаться со спасателями и организовать своевременные спасработы, подвела итог Кабукаева.

Мнение эксперта: почему в горах чаще стали гибнуть люди

Кандидат в мастера спорта, инструктор по альпинизму, спасатель международного класса Максим Онипченко, не один год отдавший взращиванию юных скалолазов, поделился опытом сопровождения туристов.

«В России в горах бьются не менее 20 человек в год. Это происходит по многим причинам. Главная из них — дилетантский подход, недостаток подготовки. Самая начальная ступень для таких восхождений — наличие опытного инструктора. От восходителя же требуется физическая, техническая, морально-волевая подготовка, медицинская, теоретическая, тактическая. И это только самое начало», — объяснил он.

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Родион Кирсак

Опытный тренер подчеркивает, что на вулкане существует объективная и субъективная опасность. Пример последней — это покатые «бараньи лбы», места, где сошел ледник, оставив гладкую поверхность.

На похожем месте и поскользнулись камчатские туристы. Чтобы избежать «бараньих лбов», гид должен четко знать дорогу.

Трагедия на Ключевской сопке произошла вечером 17 августа. Зарегистрированная на маршруте туристическая группа находилась на высоте около 4000 метров, когда двое мужчин сорвались при спуске с ледника. Утром 18 августа оставшихся членов группы забрал вертолет со спасателями. Сообщается, что в группе из 12 человек были туристы из Москвы, Железногорска, Санкт-Петербурга и Калининграда. В СК проводят проверку по факту произошедшего.

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