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Общество

Таран, спецназ, бронетехника. В СИЗО-1 в Кемерове арестанты взяли заложников

Заключенные СИЗО в Кемерове взяли двоих конвоиров в заложники, с ними ведутся переговоры

Во время вечернего обхода камер заключенные взяли в заложники троих сотрудников СИЗО №1 в Кемерове — одну девушку позже отпустили. Арестованные потребовали сотовую связь, а также прокурора и руководство регионального главка ФСИН. На место прибыл спецназ и таран. В июне адвокаты сообщали в жалобе прокурору о применении силы к арестантам со стороны администрации изолятора. Тогда более 80 человек объявили голодовку.

Силовики зашли на территорию СИЗО №1 в Кемерове. Там заключенные захватили двоих сотрудников изолятора. Правоохранители привезли к месту таран, пишет Telegram-канал Mash Siberia.

В ночь на 22 августа восемь заключенных кемеровского следственного изолятора №1 взяли в заложники трех сотрудников исправительного учреждения – мужчину и двух женщин. Как пишет Telegram-канал Baza, были захвачены 23-летний Юрий М., 21-летняя Ангелина Д. и 24-летняя Кристина М.

Произошло это во время проверки камер: сотрудник зашел в камеру, и арестованные затащили его внутрь, рассказали в ГУФСИН России по Кемеровской области. Позже Кристину отпустили.

Основные требования арестантов: организовать сотовую связь, вызвать прокурора и региональное руководство ФСИН.

Telegram-канал «Инцидент Кузбасс» опубликовал видео, на кадрах видны машины ФСИН — в том числе бронеавтомобиль. В самой службе заявили, что «ситуация контролируемая», ведутся переговоры.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, арестанты, которые взяли в заложники конвоиров, проходят по таким статьям, как убийство, изнасилование, разбой, грабеж и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов.

«Их имена — Сурженко В., Зимин Е., Петрашов В., Провозен П., Зубков А., Акимов Э., Жаменсанов С., Чувычелов С.», – говорится в посте.

В начале июня стало известно, что в СИЗО №1 в Кемерове 80 заключенных объявили голодовку. Соответствующую информацию с приложением обращения одного из адвокатов опубликовал региональный портал Кузбасса «Открытый город».

Из документа следует, что голодовка началась после того, как сотрудники из администрации следственного изолятора избили несколько заключенных с применением электрошокеров — из-за занавешенной видеокамеры в одной из камер. В жалобе указано, что одного из арестованных изнасиловали резиновой дубинкой.

Следственный изолятор № 1 находится в Заводском районе Кемерова. Это единственный СИЗО в областном центре. Согласно официальным данным, в нем могут содержаться до 700 заключенных. В частности, там находятся фигуранты дела по пожару в «Зимней вишне».

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