Кадры из СИЗО в Кемерове, где арестанты в заложники взяли конвоиров
В СИЗО №1 в городе Кемерово на Кузбассе несколько арестантов взяли двоих конвоиров в заложники и потребовали вызвать в изолятор представителей прокуратуры и руководство регионального управления ФСИН. Первоначально в заложники взяли еще одну девушку, но позже ее отпустили, сообщает портал NGS42.RU.
В самой службе исполнения наказаний заявили, что «ситуация контролируемая», ведутся переговоры. На место прибыли десятки сотрудников правоохранительных структур, спецназ и бронетехника, а также таран.
Как писал в начале мая местный портал «Открытый город», адвокаты сообщали в прокуратуру о фактах насилия к арестантам — со слов задержанных, в конце мая сотрудники СИЗО «силой вытащили из камеры следственно-арестованных, избили их в кабинетах оперативных служб, с применением электрошокеров». В жалобе указывалось, что одного из мужчин изнасиловали дубинкой. После этой ситуации более 80 человек объявили голодовку.
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