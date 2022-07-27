«Подбежал сзади и начал резать». Что известно о жестоком убийстве школьницы в Новосибирске

В Новосибирске мужчина зарезал 17-летнюю девушку на глазах у очевидцев — момент жестокого убийства попал на камеру видеорегистратора. После 15 ударов ножом девушка скончалась, а убийца сбежал. Позже был задержан подозреваемый — 27-летний знакомый погибшей, он уже во всем сознался. Знакомые погибшей говорят, что мужчина ей угрожал, бил и преследовал, а убил из ревности.

15 ножевых

Вечером 26 июля в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Новосибирске 27-летний мужчина на оживленной улице напал с ножом на 17-летнюю девушку. Расправу заснял видеорегистратор одного из проезжающих мимо автомобилей. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «АСТ-54 Black», видно, что девушка пытается убежать, но мужчина валит ее на землю. Один из очевидцев пытается остановить преступника, но не решается подойти, пока тот наносит удары ножом.

«В сумке у погибшей был перцовый баллончик, которым она не смогла воспользоваться. Имеется информация, что ранее со стороны погибшей уже звучали заявления об угрозах. Обычно родители не отпускали ее гулять по вечерам», — говорится в сообщении Telegram-канала.

В региональном управлении Следственного комитета рассказали, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Предварительно установлено, что 26 июля 2022 года в вечернее время на почве ревности между подозреваемым и потерпевшей произошел словесный конфликт. Во время ссоры фигурант по делу нанес девушке не менее 15 ударов ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений последняя скончалась на месте, а подозреваемый скрылся», — говорится на сайте ведомства.

А в управлении МВД России по Новосибирску уточнили, что получили сообщение о ранении девушки на улице Лесосечной в 22:30.

«В результате проведенных мероприятий личность подозреваемого была установлена – им оказался 27-летний знакомый погибшей, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством. Ориентировка была направлена всем наружным нарядам полиции», — рассказали в ведомстве.

Только на следующий день около 9 утра сотрудники полиции задержали мужчину в Ленинском районе на улице Хилокской. Выяснилось, что задержанный планировал сбежать за границу.

«Подозреваемый в совершении преступления дал признательные показания», — добавили в МВД.

Убийство из ревности

Подруга погибшей рассказала «Газете.Ru», что та встречалась с убийцей – Романом — около двух лет. Он бил девушку, но друзья ни о чем не подозревали, так как на людях они «сидели и мило общались».

«Роман ей часто угрожал, но не на людях. Также Рому часто видели в нетрезвом состоянии. Он пытался знакомиться с девочками 15 лет, мог подойти на улице или писать им в соцсетях. Настя говорила, что ей надоела ревность Ромы, они часто ссорились, а потом расстались», — рассказала подруга.

По ее словам, мама погибшей сначала была не против общения дочери с мужчиной, даже помогала ему устроиться на работу. После расставания молодых она не отпускала девушку гулять, но в роковой вечер 26 июля все же позволила ей уйти из дома.

«Многие говорят, что он ее преследовал. Настя была добрым человеком, но никогда не давала себя в обиду. Настя выпивала, но очень редко, с его зависимостью она пыталась бороться, но потом поняла, что его не изменить. Но сама она никогда не употребляла», — заключила подруга.

Одна из одноклассниц убитой рассказала, что девушка только окончила девятый класс.

«Роман подбежал к ней сзади и начал ее резать ножом. Он был очень зол на нее. Они дружили несколько месяцев, и он ее очень ревновал», — приводит ее слова «Сиб.фм».

Издание также сообщило со ссылкой на слова местных жителей, Роман «целыми днями увивался» за 17-летней девушкой, «писал ей ласковые слова и называл самой красивой», говорил, что «готов для нее на все». Однако поклонник ей надоел, школьница стала его избегать.

Новосибирский детский омбудсмен Надежда Болтенко заявила «Сиб.фм», что семье убитой окажут всю необходимую помощь.

Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, Роман не в первый раз напал на девушку с ножом, его уже судили за похожее преступление. Согласно информации канала, до этого он уже преследовал другую несовершеннолетнюю. Они познакомились в 2017 году, но поссорились после того как он начал поднимать руку на школьницу.

Однажды мужчина выследил девушку, когда она шла в школу с подругой. Он несколько раз ударил девушку, толкнул на бетон и стал угрожать ножом. Прохожий вызвал полицию, но Роман успел ударить девушку ножом в шею и грудь, ее увезли на скорой. В 2020 году мужчина получил год колонии-поселения, но вышел на свободу прямо из зала суда, так как было учтено время, проведенное под стражей.