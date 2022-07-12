Оспу обезьян завезли в Россию

В России выявлена оспа обезьян, первый заболевший изолирован в больнице. Угрозы для его жизни нет, к врачам мужчина обратился из-за появления сыпи. В Минздраве заявили, что готовы к оказанию помощи при выявлении новых случаев. Ведомство уже направило в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Роспотребнадзор сообщил о первом случае заражения вирусом оспы обезьян в России. Заболевание выявили у молодого человека по возвращении из путешествия в Европе. Результаты анализов подтвердили наличие инфекции.

«Биоматериалы, взятые у заболевшего, были оперативно направлены в учреждение Роспотребнадзора, уполномоченное проводить соответствующие тестирования. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян», — говорится в сообщении на сайте надзорной службы

Пациент обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Сейчас его поместили в карантинный бокс. Болезнь протекает в легкой форме, угрозы для жизни россиянина нет.

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Как рассказали «Газете.Ru» в Роспотребнадзоре, инфицированный живет один и по возвращении виделся только с несколькими людьми.

В беседе с изданием ведомство также уточнило, что первый в России случай заражения оспой обезьян выявлен в Санкт-Петербурге.

Небольшое число контактировавших с мужчиной уже уведомлены и находятся под наблюдением медиков.

«За счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора», подчеркивают в ведомстве. Оперативно выявить первого заболевшего удалось благодаря доступности тест-систем, направленных в регионы ГНЦ ВБ «Вектор». 19 мая Роспотребнадзор сообщал также об усилении мер санитарно-карантинного контроля на границе России, чтобы не допустить завоза в страну оспы обезьян.

Система готова

Сегодня, 12 июля, Минздрав направил в регионы методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

«Они предназначены для медицинских работников и организаторов здравоохранения, а также иных специалистов, работающих в сфере лабораторной и инструментальной диагностики и организации оказания медицинской помощи пациентам с оспой обезьян», — отметили в министерстве.

Во всех российских регионах с 22 мая медработники проходят обучение по профилактике, диагностике и лечения оспы обезьян. Система здравоохранения РФ готова оказывать помощь и новым зараженным, заверили в Минздраве, призвав не забывать о профилактических мерах.

«Так как оспа обезьян — это острое вирусное заболевание, профилактика включает меры, направленные на предотвращение распространения инфекции. К ним относится соблюдение социальной дистанции, правил личной гигиены, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также проведение дезинфекционных мероприятий», — добавили в министерстве.

«Мощная вспышка»

Оспа обезьян — вирусное заболевание, симптомы которого у человека схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но слабее. Впервые вирус выявили в 1958 году.

В настоящее время инфицированы 9 тыс. человек в 59 неэндемичных странах и территориях, при этом около 2,6 тыс. — за неделю с 27 июня по 3 июля.

Ранее академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что оспа обезьян «все более уверенно» ведет себя в человеческой популяции. По его словам, с 7 мая 2022 года на планете сдетонировала «мощная вспышка».

Симптомами оспы являются тошнота, температура, сыпь, зуд и боль в мышцах.