В Японии пропало круизное судно с 26 людьми на борту. Некоторых нашли сутки спустя

В Японии на популярном туристическом маршруте пропало круизное судно. Его команда проигнорировала предупреждения о плохих погодных условиях и вышла из порта. На борту было 26 человек. Первых выживших удалось найти только спустя 19 часов после начала поисков, большая часть пассажиров по-прежнему не обнаружена. Ситуацию осложняет то, что вода в этом районе холодная, берег скалистый, а на борту туристического катера, по всей видимости, не было спасательных шлюпок.

Пропавшее 19-тонное круизное судно Kazu 1 вышло из порта около 10 утра по местному времени в субботу, 23 апреля. Последний раз его видели в западной части полуострова Сиретоко. Это популярное туристическое направление, полуостров был признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия в 2005 году. Географически Сиретоко находится на востоке Хоккайдо, второго по величине острова Японии.

Круизный катер принадлежит компании Shiretoko Pleasure Cruiser. Обычно ее экскурсии к Сиретоко короткие, длятся около трех часов. Экипаж пропавшего судна также планировало уложиться в эти сроки. Однако в тот день на море была зафиксирована плохая погода. Волны были такие высокие, что местные рыбаки не рискнули остаться на воде и вернулись в порт. Все другие туристические компании не стали проводить в этот день морские экскурсии. «Был прогноз, что волны будут постепенно подниматься. В таких условиях я бы не стал плавать», — сказал представитель местной туриндустрии.

Экипаж туристического катера, принадлежащего другому туроператору, сказал NHK, что команду Kazu 1 предупреждали о волнении на море и советовали отменить плавание. Но те все же решили выйти в море. Всего их круизное судно могло вместить до 65 человек. В тот день на борту было 24 пассажира, включая двоих детей, и два члена экипажа: 54-летний капитан и 27-летний матрос.

Команда экстренно связалась с береговой охраной около 13:15 и сообщила, что судно стало набирать воду и тонуть. Около 15:00 команда передала, что катер накренился на 30 градусов. После этого связь прервалась.

Как отмечает издание Кenmin-souk, вода за пределами полуострова чуть выше точки замерзания, в этом районе также есть дрейфующие льдины. Профессор морских наук Токийского университета Есихико Ямада даже предположил, что на пострадавших в этих водах мог напасть кит. Он добавил, что вероятность этого низкая, но она существует.

Эксперт отметил, что на таких лодках, как Kazu 1, обычно не бывает спасательных шлюпок, только спасательные жилеты. Экипаж пропавшего судна передавал, что на борту были спасательные жилеты, сообщает NHK. По словам вице-председателя Общества спасателей и выживания на воде Джун Абэ, низкая температура и сильный ветер могли вызвать переохлаждение и поставить пассажиров в тяжелые условия для выживания. «Это очень тяжелое положение», — сказал Абэ.

В район бедствия были отправлены пять катеров береговой охраны и самолеты, задействованы водолазы. Местные власти обратились за помощью к силам самообороны Японии. Премьер-министр страны Кисида Фумио дал указание использовать все возможные средства, чтобы спасти людей, передал источник Кyodo. Премьер также прервал рабочую поездку на юге Японии и вернулся в Токио.

Первое время спасатели не могли обнаружить ни пропавшее судно, ни пассажиров. Поиски продолжались всю ночь, и только спустя 19 часов удалось найти выживших. Сначала обнаружили трех человек, затем еще четверых. Все семеро были найдены в одном и том же районе недалеко от оконечности полуострова к северу от того места, где в субботу судно подало сигнал бедствия. Это место известно как трудное для маневрирования из-за скалистой береговой линии. Тот же туристический катер потерпел там аварию в прошлом году.

NHK сообщило, что найденные люди были без сознания. Позже число выживших с катера выросло до девяти человек. Kyodo отмечает, что всех нашли в воде или на соседних скалах. Восемь из них находились в бессознательном состоянии.