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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Общество

«Солдаты восполнят пропущенные дни». Как будут поститься российские мусульмане

2 апреля начинается священный месяц Рамадан

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Абзал Калиев/РИА «Новости»
2 апреля мусульмане всего мира встречают месяц Рамадан, во время которого верующие должны соблюдать пост (уразу). Отказ от еды и воды от восхода до заката солнца может быть тяжелым испытанием для некоторых категорий людей. Первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов рассказал «Газете.Ru», кто и при каких условиях освобождается от поста, и ответил на вопрос, должны ли российские военные, исповедующие ислам, соблюдать пост в ходе специальной операции на Украине.

Что такое ураза и как ее держать

В субботу, 2 апреля, наступит священный месяц для всех мусульман – Рамадан. На протяжении этого периода мусульмане соблюдают обязательный месячный пост – уразу – один из пяти столпов ислама. Соблюдение поста обязательно для взрослых психически здоровых и не имеющих неизлечимых болезней мусульман.

По словам сотрудника Института философии РАН, исламоведа Фареса Нофала, для мусульман пост — не просто обязательный к выполнению ритуал, когда надо отказываться от еды и воды.

«Конечно, для каждого мусульманина пост — часть ритуально-правового пространства. Без серьезных оснований пренебрегать говением никак нельзя,

непостящийся мусульманин и вовсе не вправе называться мусульманином», – пояснил исламовед.

Пост и месяц Рамадан является для мусульман особенным временем, когда, по мнению многих верующих, усилия в стремлении достичь довольства Аллаха должны быть вознаграждены больше, чем в другое время.

«Так, даже мало-мальски религиозно образованный мусульманин старается провести последние нечетные ночи Рамадана в молитве и богопоклонении — ведь именно на одну из них и выпадает «Ночь могущества», в продолжение которой пророк Мухаммад некогда впервые услышал слова откровения, а современные нам правоверные получают надежду на щедрую божественную награду за выполненные ими обеты и предписания шариата», — рассказал Фарес Нофал.

Согласно исламскому вероучению, во время поста мусульманам положено воздерживаться от приема пищи и воды от восхода солнца и до его заката. Однако ограничения касаются не только времени приема пищи, но и поведения постящегося. Помимо общих правил поведения, обязательных для мусульманина к выполнению в любой обычный день (например, запрет на брань), в пост также запрещается вступать в половой контакт.

Подготовка к посту заключается в предрассветном приеме пищи (сухур) и намерении на пост (ният). Примерно за час до рассвета постящийся должен закончить прием пищи и питья и произнести текст намерения на арабском языке. После захода солнца происходит разговение (ифтар). Пост продлится с вечера 2 апреля до вечера 2 мая.

Кто освобождается от поста

Существует ряд ограничений на обязательность соблюдения поста. Так, по словам муфтия Рушана Аббясова, первого заместителя председателя Совета муфтиев России, в группах мусульман, освобождающихся от поста, есть в том числе тяжелобольные и имеющие проблемы с психическим здоровьем, а также беременные и кормящие женщины.

«Категории людей, которые могут не поститься: тяжелобольные, умалишенные, беременные и кормящие грудью женщины, женщины, у которых начались месячные, люди преклонного возраста, на чьем здоровье длительное воздержание от еды и воды может сказаться негативно, а также путники, для которых соблюдение поста вызывает трудности», – рассказал муфтий.

Перед тем, как человек освобождается от поста, необходимо определить причину. Если она носит временный характер, то верующему положено восполнить пропущенные дни уразы в другое время.

«Если причина носила временный характер, например, человек выздоровел, менструальный цикл закончился, путник вернулся домой, то в этом случае следует восполнить пропущенные дни поста, в срок до следующего Рамадана», — пояснил Аббясов.

Для освобожденных от поста на постоянной основе необходимо выплатить искупительную милостыню (фидья-садака), в этом году она составляет 300 руб. за каждый пропущенный день. Фидья-садака принимается мечетью, куда ходит мусульманин, а искупительная милостыня впоследствии идет на помощь нуждающимся. Также деньги мусульманин напрямую может пожертвовать нуждающемуся человеку из своего окружения, если таковой в кругах знакомых у него есть.

Мусульмане и спецоперация

Некоторые российские военные, участвующие в специальной военной операции на Украине, являются уроженцами регионов России, где традиционно исповедуют ислам. По словам Аббясова, они, согласно Корану, могут быть освобождены от соблюдения поста, но с одним условием: после возвращения домой военнослужащие-мусульмане должны будут восполнить пропущенные дни уразы.

«Для тех, кто участвует в военных действиях, соблюдение поста не является обязательным. Так было и во времена Пророка Мухаммада (мир ему), когда часто приходилось браться за оружие, защищаясь от нападок язычников. Однако солдатам необходимо будет восполнить пропущенные дни поста, когда они вернутся домой», – уточнил муфтий.

Однако это не значит, что российским военным запрещается поститься, подчеркивает Аббясов. Если военнослужащий, принимающий участие в боевых действиях, не хочет пропускать дни поста, то он может соблюдать его и в ходе военной спецоперации. В этом случае муфтий рекомендует ориентироваться на свое состояние здоровья и ход его военной службы.

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