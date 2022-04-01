Замена дефицитным и дорогим линзам. Спрос на лазерную коррекцию зрения вырос вместе с ценами

На фоне санкций на рынке контактных линз наблюдается дефицит и повышение цен. Тем, кто теперь не может позволить себе линзы и не собирается возвращаться к очкам, остается только одно альтернативное решение: делать лазерную коррекцию зрения. Эксперты рассказали «Газете.Ru» о проблемах индустрии на фоне санкций, импортозамещении и будущем офтальмохирургии.

«В зависимости от курса и политической ситуации»

В марте многие клиники по коррекции зрения столкнулись с тем, что поставщики импортного оборудования и комплектующих подняли цены вслед за взлетевшим курсом евро, рассказывает «Газете.Ru» врач-офтальмохирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу» Наталья Коваль.

«Наша клиника с марта поднимала цены дважды. Использовать аналоги мы не можем, вынуждены подстроиться под изменившиеся обстоятельства и цены. Теперь мы должны увеличивать стоимость тех услуг, которые зависят от нестабильного внешнего курса валют», – говорит врач.

По ее словам, сегодня некоторые технологии реализованы только конкретными иностранными фирмами, а альтернативы им просто не существует. Например, фемтосекундный лазер VisuMax поставляется только немецкой компаний Carl Zeiss Meditec. И только эта фирма имеет патент на технологию ReLEx SMILE, которая сегодня считается самой точной, безопасной и быстрой среди прочих методик.

«Кроме того, каждая операция требует индивидуальной лицензии и набора одноразовых расходных материалов, которые для каждого пациента клиника покупает только у производителя конкретных приборов», – отмечает Коваль.

Страны производители в свою очередь – Германия, США, Франция и Италия — приостановили сотрудничество уже сейчас, говорит врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук и главный врач офтальмологической клиники Доктора Шиловой Татьяна Шилова.

«В нашей клинике цены удержаны по той величине, которая была до февраля. Но я хирург, который оперирует порядка 6 тыс. пациентов в год, и для многооперирующих врачей компании обычно держат в закромах полугодовой запас лицензий и расходных материалов, чтобы перебоев с поставками точно не было. У тех врачей, чье количество операций скромнее, цены растут и будут расти в зависимости от курса и политической ситуации», – отмечает эксперт.

Сегодня операции по лазерной коррекции зрения подорожали в среднем на 5-10%, а спрос пациентов только вырос, констатирует она.

Возросший интерес к операциям профессор Татьяна Шилова связывает не только с курсом иностранных валют и перспективой подорожаний, но и с ограничениями и боязнью россиян обрыва всего, что связано с внешними поставками в будущем.

Стабильный поток пациентов даже на фоне санкций и подорожания цен отмечает и офтальмохирург Наталья Коваль.

«Пациентов меньше не становится. Лазерная коррекция зрения – востребованная процедура, и возможность избавиться от очков и контактных линз перевешивает другие факторы», – говорит врач.

Импортозамещение возможно?

Несмотря на сам факт приостановки зарубежных поставок, ситуация пока что не грозит усугублением, предполагает офтальмолог Шилова.

«Я референтный доктор компании Carl Zeiss, и представители компании обещали мне, что приостановки поставки лицензий не будет, а клиники, выполняющие операции на их оборудовании, продолжат работать без пауз», – делится врач.

Также, по ее словам, производители из других стран настроены благодушно. А врачебное сообщество надеется только на то, чтобы медицину санкции не коснулись. В то же время, несмотря на позитивные прогнозы, никто не может гарантировать стабильность текущей ситуации, а тем более медицинское сообщество и производители, говорит главный врач клиники Доктора Шиловой.

Если же ситуация все-таки изменится в худшую сторону и поставки в Россию прекратятся, работа врачей существенно осложнится.

«Есть уникальные технологии, которые производители разных стран десятилетиями пытаются повторить, сделав оборудование если не такое же, то хотя бы приближенное по характеристиками к первозданному. И им не удается. Даже с огромными бюджетами и технологическими возможностями», – констатирует офтальмолог.

По ее мнению, если за десять лет высокобюджетные компании не смогли создать конкурентоспособный продукт, в России быстрого импортозамещения точно не следует ожидать. А закупать оборудование через третью страну, чтобы использовать в российских клиниках, – не получится, потому что все производители отслеживают конечного пользователя.

«Но об этом сейчас лучше не думать. Клиники продолжают работать, за счет сохраненных расходных материалов проводить операции удается. Остается надеяться, что ситуация не усугубится. Но даже если так произойдет, выход врачи все равно найдут», – заключает Татьяна Шилова.

Лазерная коррекция зрения: что за процедура

Лазерная коррекция — это способ воздействия и корректировки формы роговицы, позволяющий исправить ее неточности, говорит врач-офтальмолог ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» и заслуженный врач Республики Бурятия Тамара Шалбаева.

Самые распространенные виды лазерной коррекции зрения:

1. ФРК – фоторефракционная кератэктомия, которая предполагает воздействие на внешнюю поверхность роговицы, когда лазерное излучение не влияет на состояние других структур глаза. Минусы операции в длительной реабилитации и невозможности восстановить зрение сразу на двух глазах за процедуру.

2. LASIK – лазерный кератомилез. Методика предполагает сохранения роговицы с помощью поднятия во время вмешательства наружных слоев и воздействия лазером на внутренние. За одну операцию методом LASIK можно прооперировать оба глаза, а реабилитация будет короче. Также процедура является безболезненной.

3. ReLEx SMILE – методика нового поколения, при которой подразумевается удаление части роговицы через малый разрез 2-4 мм (у некоторых других методов разрез достигает 20 мм). Преимущество методики в том, что операция проходит очень быстро (воздействие лазера длится всего 25 секунд) и безболезненно, а реабилитация занимает всего сутки. Максимум – двое.

Выбрать лучший вариант коррекции поможет офтальмолог, указывает Шалбаева. Но общие противопоказания присутствуют: возраст младше 18 лет и больше 45 лет, тонкая роговица, сахарный диабет, прогрессирующее ухудшение зрения.

«Обычно при слабых и средних проблемах со зрением назначают «SMAIL» или «LASIK». При выраженных — операции методом ФРК», – говорит офтальмолог.

Врач Центра микрохирургии глаза Наталья Коваль в свою очередь добавляет, что сегодня совершенство методик позволяет проводить коррекцию в тех случаях, когда раньше это было невозможно.

«Несколько месяцев назад я прооперировала пациентку с ДЦП – девушка мечтала обрести хорошее зрение и не испытывать зрительного дискомфорта. Операция была сопряжена с риском, из-за того, что пациентка не могла сфокусировать взгляд пришлось применить общий наркоз, но все прошло успешно и результат получился даже лучше, чем мы прогнозировали», – заключает врач.