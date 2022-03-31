«В лучшем случае придется сделать кучу уколов, в худшем – умереть»

С приходом весны и началом дачного сезона на территориях частных домов можно заметить диких зверей или птиц, которые проникают в жилой сектор в поисках пропитания после зимы. Как вести себя, если на территорию пробралось дикое животное, куда об этом сообщить и почему не стоит кормить зверя, — в материале «Газеты.Ru».

Рост популяции и поиск пищи

Встреча с дикими животными на дачных участках или территориях частных домов – крайне редкое явление, уверяет эколог Анна Полянцева. Тем не менее такие случаи все равно фиксируются из года в год. А люди зачастую не представляют, какие опасности несут самые безобидные существа.

«В основном весной на дачные участки пробираются ежи, лисы, кабаны, совы и мыши. Всеми ими движет потребность в тепле и еде, которых не хватает в еще не полностью оттаявшем лесу», – утверждает эксперт.

Вместе с тем ранней весной у животных подходят к концу запасы кожного жира, говорит врач-ветеринар Екатерина Бальдруева. А грязь и слякоть восполнить эти запасы не позволяют, потому что охотиться животным в таких условиях трудно.

«Корма ранней весной мало как для травоядных животных, так и для хищных. Из-за отсутствия пропитания многие начинают есть падаль. В поисках пищи нередко истощенные животные появляются рядом с людьми», – объясняет ветеринарный врач.

Так, например, в поисках пропитания на участки заглядывают белки, добавляет зооинженер Анастасия Калинина, кору молодых деревьев обгладывают зайцы, а ветки плодовых деревьев объедают косули. Привлекают жилые дома и мышевидных грызунов, вслед за ними могут появиться мелкие хищники из семейства куньих: ласка, хорь, куница. Особую опасность они представляют, если имеется сельскохозяйственная птица или кролики.

«Часто появляются лисицы и енотовидные собаки, у них в это время гон и они меньше боятся людей. На участок их привлекают открытые мусорные баки и компостные кучи, наличие домашней птицы. Лисы часто охотятся на кошек», – объясняет Полянцева.

Как только землю пригреет солнце, на участок также могут заползать ядовитые змеи – гадюки, которых привлекают мышевидные грызуны и сваленный мусор, нескошенная трава.

Могут весной на участок забрести лоси, волки и медведи, уверяет ведущий канала «Деревня в Подмосковье», фермер и блогер Алексей Грушко. При этом последние два вида могут появиться скорее в порядке исключения – только случайно сбившись с курса и в поселениях рядом со средой обитания. Лосей же можно встретить на участках гораздо чаще.

На поиски прокорма диких животных заставляет идти не только невозможность охотиться. Как считает Грушко, выходить к людям зверей заставляет выросшая за период пандемии популяция многих видов.

«Популяция выросла, а еды не прибавилось. Если лесничие или егеря не подкармливают животных – они выходят к людям. Лосей часто можно увидеть на дорогах, когда они слизывают рассыпанную от гололедицы соль, зайцы грызут яблони на участках. Под снегом пищу добывать сложно», – отмечает эксперт.

Лис же чаще всего привлекает наличие домашнего хозяйства, в частности птица, которую они душат и едят.

Тем же самым промышляют и ласки, но у них, по словам Грушко, больше азарта, нежели голода, поэтому часто они убивают домашнюю птицу просто так.

Но опасности весной поджидают не только домашних птиц. Как говорит ветеринарный врач Азиз Алекберов, с началом дачного сезона рядом с людьми оказываются многие перелетные птицы и подлетки – птенцы, которые еще учатся или только научились летать.

«Пришла весна, а значит начинается негласный сезон поимки птиц «сострадающими». При этом часто речь идет о краснокнижных птицах. Например, в прошлом году я выпустил одну в Подмосковье – ее поймали на станции метро Красносельская. И так происходит из года в год. Пернатые садятся отдыхать во время перелета, а люди думают, что они не могут взлететь и забирают домой «спасать», – рассказывает ветеринар.

Также часто «сопереживающие» подбирают птенцов, которых родители оставили в кустах и полетели искать пищу. По словам ветеринара, люди думают, что птенец выпал из гнезда или его бросили и хотят «помочь», поэтому забирают их домой, где в 80% случаев птенец умирает, потому что люди даже не могут правильно накормить птенца.

«Не нужно трогать птиц, если на них нет видимых травм. Не нужно подбирать птенцов, потому что в 99% случаев их родители где-то рядом и скоро вернутся за малышом», – указывает эксперт.

По его словам, если вы подобрали подлетка, есть только 12 часов на то, чтобы вернуть его на место, где его заберет мама. Если же 12 часов уже прошло, птенец принадлежит тому, кто его нашел. Но это не значит, что можно просто оставить его себе. Любому нашедшему птицу обязательно необходимо показать ее орнитологу, который поможет решить дальнейшую судьбу.

Чем опасны дикие животные

Как уверяет ветеринар Азиз Алекберов, дикие животные даются в руки только в том случае, если они истощены или больны. При всех остальных обстоятельствах животное всегда убежит от человека.

Это подтверждает врач-ветеринар Бальдруева. По ее мнению, в обычной жизни дикие звери избегают даже человеческого запаха. И бесстрашие может быть основным симптомом одного из тяжелейших заболеваний – бешенства, которое грозит и домашним животным, и человеку.

«Часто бешеные лисы выходят к людям абсолютно не боясь, смотрят в одну точку и машут хвостом. Люди подходят, думают: какая забавная собачка, начинают подкармливать, гладить. Итоги печальны – животинка кусает человека, потом он долго и мучительно лечится. В лучшем случае придется сделать кучу уколов, в худшем – умереть», – констатирует эксперт.

В последнее время бешенство захватывает все больше видов животных, отмечает Бальдруева. Сегодня оно регистрируется не только у лис или ежей, но и у бобров, хорьков, барсуков, серых крыс, белок, куниц, диких кошек, лосей, домовых мышей, серых крыс.

«Помимо бешенства, дикие животные переносят массу блох и иных паразитов. Занесете в дом — потом устанете разбираться с зоофауной в доме и на детях. Также оберегайте домашних животных и скот от контактов с дикими, бешеная корова – ужасное зрелище, а утилизировать ее еще ужаснее», – делится Бальдруева.

У всех домашних животных, проживающих в частном доме, обязательно должна быть вакцина от бешенства, а также обработка от паразитов и блох, напоминает врач Алекберов. Так, по словам эколога Полянцевой, даже незначительный укол об иголку ежа или царапина от когтей совы могут привести к абсцессу и у человека, и у животного.

Более того, весна – время размножения для многих животных и из-за гормонального всплеска во время гона они могут быть агрессивными и нападать, добавляет Грушко.

«Те же кабаны априори очень агрессивные животные, а если вы повстречали секача – он может запросто загнать вас и рассечь клыками. И если от слабовидящего лося можно будет спрятаться за деревом – с кабаном такое не пройдет. Кабан быстрый и проворный зверь, он быстро вас настигнет», – предостерегает фермер.

Что делать, если на территории появился дикий зверь

На этот случай, как говорит ветеринар Бальдруева, есть четкие правила: животных не трогать, не пытаться прогонять, оградить от зверей детей и домашних питомцев, позвонить в 112, чтобы они прислали службу, которая сориентирует и поможет. Этот порядок действий справедлив для любой ситуации, в которой человек встретился с диким зверем, отмечает врач.

Зооинженер Анастасия Калинина в свою очередь предостерегает:

ни в какое случае не нужно пытаться избавляться от животных самостоятельно.

По ее словам, травить животных опасно, так как приманку может съесть домашний питомец. То же самое касается калечащих ловушек. Стрелять в населенных пунктах также запрещено, говорит эксперт. Кроме того, на отстрел вне населенного пункта необходима лицензия и охотничий билет, а убийство той же гадюки в московской области карается штрафом – 5 тыс. руб., констатирует Калинина.

Ветеринарный врач Бальдруева всем «Фениморам Куперам, возомнившими себя великими стрелками» и открывающими огонь по животным, которых они потом еще и намереваются съесть, советует учесть несколько факторов.

«Во-первых, можно зацепить людей, что приведет к долгому наказанию в очень маленькой камере. Во-вторых, дичь нужно правильно готовить, иначе из вас придется вынимать множество нематод, цепней и прочих паразитов, часть из которых может проникнуть в мозг. В-третьих, чести такое поведение не прибавит. Даже если животное не больное, вышло оно к вам не от хорошей жизни, а убивать слабых – подло», – считает она.

Если возможность уйти у животного есть – оно обязательно уйдет и точно не будет задерживаться рядом с людьми, напоминает блогер Грушко. То же происходит с гадюками, отмечает Анастасия Калинина: если змею потревожить – она уползет. А для защиты от них нужно убирать мусор на участке и косить траву.

Если же животные не дают покоя и появляются на территории периодически, лучше всего обратиться в администрацию, отмечает зооинженер. Также можно позвонить в комитет по экологии.

«Если же животное ведет себя агрессивно и неадекватно, например, дерется с собаками или пытается напасть на человека, можно обратиться в полицию. Полицейский имеет право применить табельное оружие при угрозе жизни и здоровья граждан по «Закону о полиции». Есть также команды помощи диким животным», – говорит эксперт.

Если вы нашли труп дикого животного, необходимо обратится в отдел ветеринарии и отправить труп на исследование, чтобы исключить бешенство.