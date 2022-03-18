Оплата поездок по биометрии: теперь и на МЦК, в планах — наземный транспорт и МЦД

В московское метро с прошлого года можно попасть даже с абсолютно пустыми руками — без банковской карты, проездного или смартфона. С октября 2021 года в московском метро для оплаты проезда работает сервис Face Pay — пройти через турникет можно с помощью системы распознавания лиц.

Лицевой счет

Достаточно просто зарегистрироваться в сервисе, посмотреть в камеру на турникете, чтобы система идентифицировала по лицу владельца банковской карты и списала плату за проезд — 46 рублей, столько же, как и по карте «Тройка».

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Нигде в мире подобные сервисы пока не используются в таком масштабе: Face Pay работает на всех 250 станциях столичной подземки. С помощью биометрии проезд в метро оплачивает уже 80 тыс. пассажиров, которые совершают около 6 тыс. проходов ежедневно, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По прогнозам Департамента транспорта, в ближайшие два-три года регулярно пользоваться Face Pay будет 10 – 15 процентов пассажиров.

А с 16 марта 2022 года сервис оплаты по биометрии запустили на Московском центральном кольце (МЦК). Три турникета с оплатой по Face Pay заработали в вестибюлях станции «Кутузовская», а до конца года сервис должен стать доступным на всех станциях МЦК.

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В апреле Face Pay начинают тестировать в закрытом режиме для оплаты проезда в наземном общественном транспорте, а затем планируется опробовать этот сервис для оплаты проезда и на Московских центральных диаметрах.

Одним взглядом

Сервис Face Pay подключается через мобильные приложения «Метро Москвы»‎ или «Московский транспорт». В выбранном приложении нужно привязать фотографию своего лица, банковскую карту со средствами для оплаты проезда, а также карту «Тройка»‎, если регистрируетесь в приложении «Метро Москвы». Следует регистрироваться заранее — данные могут загружаться в системе до 2 часов.

Турникеты, оборудованные камерами распознавания лиц для оплаты по Face Pay, отмечены наклейками «Оплата по биометрии».

При оплате этим способом турникет открывается с той же скоростью, как и при оплате банковской картой — за одну-полторы секунды, а если учитывать, что не нужно искать в кармане карту или смартфон, то этот способ оплаты даже быстрее. Если лицо закрыто маской, система может срабатывать чуть дольше, уточняют в Дептрансе. Если вы носите маску, разработчики системы рекомендуют сдвинуть ее вниз на время оплаты проезда, чтобы система сработала быстрее. «Для прохода по Face Pay не получится использовать чужую фотографию, — объяснила Жанна Ермолина, и.о. заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами. — За проверку отвечает технология Liveness (лайфнес), которая отличает фотоснимок от лица живого человека».

Примечательно, что Face Pay — полностью российская разработка. Серверы находятся исключительно на территории РФ, операции по банковским картам обрабатываются в национальной платежной системе НСПК, к которой также подключен российский банк-эквайер ВТБ. Ведомство отмечает, что вся сложная система находится под полным контролем правительства Москвы и отключить ее из-за рубежа невозможно.

Сегодня многие сотрудники Транспортного комплекса используют систему распознавания лица для быстрого и безопасного доступа в рабочие помещения. Всего через месяц после запуска в метро Face Pay стал лауреатом в номинации «Лучшее решение в области цифровизации транспорта» 8-й национальной премии «Формула движения», которую присуждают в рамках Международного форума и выставки «Транспорт России».

Главное в работе сервиса — это максимальная защищенность данных, подчеркнула Жанна Ермолина.

По ее словам, использовать Face Pay так же безопасно, как оплачивать покупки в магазине, где для подтверждения оплаты используется биометрия. Списание денег через биометрический сервис ничем не отличается от оплаты другими способами с помощью пластиковых карт или бесконтактных технологий.

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Свободный выбор

Ожидается, что этим летом оплатить проезд в столичной подземке пластиковой банковской картой можно будет на любом турникете. Но и сейчас в Московском метрополитене и в целом общественном транспорте в столице работает много способов оплаты проезда. Столичную билетную систему признавали «самой умной» в мире на международных премиях в области билетных решений Transport Ticketing Award и Transport Ticketing Global. Премию присудили билетной системе Департамента транспорта Москвы в 2020 и 2021.

Сейчас оплатить проезд в московском общественном транспорте — можно картой «Тройка», билетом «Единый», социальной картой москвича, учащегося или студента, пластиковыми картами любых банков, пластиковой и загруженной в смартфон картой платежной системы «Мир»‎ с помощью Apple Pay, Samsung Pay, SberPay и Mir Pay по технологии бесконтактной оплаты, и вот теперь еще с помощью биометрического сервиса Face Pay.

Кстати, для тех, кто уже отвык от карт, «Тройку» выпускают в виде брелоков, браслетов, жетонов, вкладышей, держателей для смартфонов и наклеек, чтобы каждый мог выбрать удобный способ оплаты поездок на общественном транспорте.

«В 2010 году почти 100 процентов пассажиров оплачивали билеты в кассах метро, а в конце 2021 года уже больше 70 процентов пассажиров выбирали удаленные способы оплаты проезда», — отметила Жанна Ермолина. — Благодаря внедрению разных способов оплаты проезда за прошедшее время нам удалось сократить очереди в кассы метро в час пик больше чем в 10 раз».

Пополнить карту «Тройка» тоже можно самыми разными способами: заплатить наличными деньгами или оплатить безналичным способом через кассу, автомат по продаже билетов, с помощью мобильных приложений «Метро Москвы», «Московский транспорт».‎ ‎

Пассажиры в столичном общественном транспорте могут сэкономить на оплате поездок благодаря городским программам лояльности и акциям. Например, до 30 июня 2022 года поездки будут дешевле на 10 рублей при бесконтактной оплате картой «Мир» с помощью смартфона. Разница в стоимости возвращается на счет карты в виде кешбэка. А программа лояльности «Город» для пользователей «Тройки» позволяет копить бонусы за проезд, которые можно обменять на скидки у партнеров, оплату мобильной связи и проезд.