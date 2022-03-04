Терравей, цветники и беседки в историческом стиле : Щукинский парк готовится к преображению

Департамент капитального ремонта Москвы начал восстановительные работы в Щукинском парке. Когда-то он входил в Большую Всехсвятскую рощу, но сейчас одноименный лесной массив (уже без первого слова в названии) отрезан от парка медучреждениями. В рамках работ по сохранению и восстановлению эти территории объединят. Их свяжет единый пешеходный маршрут, а обновленное пространство станет современным и уютным местом для отдыха на природе.

Ограждения в парке установили только на время демонтажа старых и укладки новых покрытий пешеходных дорожек. Специалисты также тщательно защитили стволы деревьев, чтобы они не пострадали в ходе работ. Когда дорожки отремонтируют и работы локализуются на отдельных участках, Щукинский парк откроют для местных жителей.

Эту природную территорию со всех сторон окружают жилые дома и другие постройки: рядом расположены Главный клинический военный госпиталь, Центр медицины катастроф и еще несколько специализированных больниц. По соседству сейчас строят несколько высотных ЖК. Для жителей района уголок естественного леса давно служит точкой притяжения, но его состояние до последнего времени не отвечало потребностям людей. Парк испытывает большую рекреационную нагрузку, и жильцы новых домов ее только увеличат.

«Щукинский парк по сути является продолжением парка «Покровское-Стрешнево», — говорит основатель и главный архитектор «Проектор. Архитектурное бюро» Татьяна Левина. — При этом у него также есть своя история, берущая начало от Большой Всехсвятской рощи. Сохранение природы, оптимальный баланс между растительными насаждениями и парковой инфраструктурой для человека — это правильный путь для всех современных парковых зон».

«Сейчас Щукинский парк больше похож на лесопарк почти без регулярной планировки, — отмечает урбанист, старший аналитик Научно-проектного центра «Развитие города» Елена Пудова. — У него есть классическая, самая большая беда всех парков — недостаточное освещение. Местные жители его любят за чистоту и доступность, он популярен у лыжников, кроме того, тут много белок. Было бы неплохо учесть наличие бельчатников и очень аккуратно подойти к планировке в местах их расположения, чтобы не нарушить хрупкую экосистему».

За последние 10 лет власти Москвы навели порядок на 886 зеленых территориях, теперь и Щукинский парк с Всехсвятской рощей дождались своей очереди.

«Щукинский парк — популярное место для отдыха у местных жителей, — сообщил заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников. — Это место для занятий спортом, семейных прогулок с детьми и отдыха для всех возрастных категорий. Такое использование предполагает наличие определенной инфраструктуры, которая есть и сейчас в парке, но давно устарела, не отвечает сегодняшним требованиям и своему функциональному назначению».

Концепция восстановления этой территории выходит за границы Щукинского парка. Она охватывает также соседние зеленые зоны — участки Всехсвятской рощи. Местные жители используют их главным образом как транзитные, поэтому их свяжут с парком единым пешеходным маршрутом, а сам парк локально наполнят инфраструктурой для отдыха и занятий спортом.

«Так как парк больше схож с лесом, слишком зарегулированные дорожки и малые архитектурные формы будут выглядеть там инородными элементами, как и асфальтовое или бетонное покрытие, — рассуждает Елена Пудова. — Было бы прекрасно, если бы при проектировании использовали максимум природных материалов и очень бережно отнеслись к существующим зеленым насаждениям».

Действительно, дорожки в Щукинском парке и Всехсвятской роще по большей части скоро перестанут быть асфальтовыми. На смену устаревшему покрытию придут более современные и экологичные терравей и гранитный отсев. Эти покрытия из натуральных материалов пропускают воду и не опасны для природы. По обновленным тропинкам будет удобно не только ходить, но и катать коляски или бегать. Это оценят посетители парка разных возрастов и любители здорового образа жизни.

«Занятия спортом в парках — это классическое времяпрепровождение горожан, — говорит Елена Пудова. — Почти во всех парках столицы так или иначе уделяют этому внимание. Такие пространства обязательно должны быть доступны всем возрастам и категориям граждан, в том числе и маломобильным. В современных реалиях, когда городские улицы могут быть агрессивными к жителям и не располагать к прогулкам, тихое и спокойное место в виде ухоженного парка будет на вес золота».

Общее стилистическое пространство обновленного Щукинского парка сформируют выдержанные в одном стиле беседки, павильоны и вышки для наблюдения за птицами и белками. Их дизайн вдохновлен историческим обликом беседки, находившейся в центре парка в конце 50-х годов.

«Парк создан для прогулок, — подчеркивает Татьяна Левина. — Его грамотное проектирование и обеспечение последующей эксплуатации обеспечит соблюдение и природных экологических функций, и тематики естественного отдыха человека в городской среде. При этом важно соблюсти четкий баланс. Не нужно превращать парк в торговый центр или, как другая крайность, полностью убирать из парков минимальную инфраструктуру. Прекрасный пример «правильного» обновления — парк Северного Речного вокзала, где с должным уважением отнеслись и к истории, и к парковой тематике, и к важности этого места как пространства для отдыха всей семьей».

Природный облик парка дополнят новые высаженные растения — деревья, кустарники и цветы, характерные для этой местности. Собственную индивидуальность Щукинскому парку с Всехсвятской рощей должны придать сосны, которые нечасто встречаются в Москве. Здесь планируют восстановить сосновый массив, который был в этих местах раньше. Итогом восстановления парковой территории, по словам Сергея Мельникова, станет ее наполнение современным содержанием с сохранением природной целостности и сложившейся структуры.