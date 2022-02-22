«Вольфович поправляется». Депутаты Госдумы рассказали о здоровье Жириновского

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский остается в больнице, в которую был госпитализирован в начале февраля с коронавирусом, но идет на поправку. Об этом сообщили его коллеги в Государственной Думе РФ.

«Ему намного лучше»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Госдумы во вторник сообщил, что накануне говорил с госпитализированным Жириновским.

«Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше, он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают», — рассказал Володин во время обсуждения ратификации договоров с ДНР и ЛНР.

Он также надеется, что Жириновский в марте вернется к работе в зале пленарных заседаний.

О состоянии лидера фракции ЛДПР также рассказал председатель КПРФ Геннадий Зюганов на заседании партии в Государственной думе.

«Вольфович поправляется», — сказал он.

Накануне глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, член партии ЛДПР, также заявил, что лидеру фракции стало лучше.

«Владимир Вольфович идет на поправку. С момента положительного теста я с ним всегда был на связи. Как вы знаете, не афишировали по решению семьи, то, что он заразился. Сейчас он в больнице под наблюдением лучших врачей России. Уже дает указания по телефону фракции ЛДПР», — уточнил Дегтярев в прямом эфире в соцсетях.

Он также напомнил, что написал о Жириновском две книги — «Пророк в своем Отечестве» и «Пророк 2.0». Дегтярев пояснил, что основывал свои книги на предсказаниях главы ЛДПР.

«И, кстати говоря, о той ситуации, которая сейчас разворачивается у нас в Донецке и в Луганске, он опять - и это видео вы можете найти в интернете - еще перед новым годом все сказал. Вот, нужно его слушать, и тогда будет все хорошо в стране. Жириновский — наш пророк», — считает глава Хабаровского края.

Слухи и домыслы

О госпитализации Жириновского 9 февраля сообщили в пресс-службе Минздрава. Согласно данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля. Его состояние оценивалось как стабильное. Представители фракции рассказали, что Жириновский не прекращает работу, дает поручения и идет на поправку.

Вместе с тем некоторые СМИ сообщили, что лидер ЛДПР находится в тяжелом состоянии, а легкие политика поражены на 50-75%. Также у депутата якобы развился отит.

«Медики переворачивают лидера ЛДПР дважды в день, он лежит на противопролежневом матрасе. У Владимира Вольфовича также анемия средней степени. Врачи пытаются поднять уровень железа препаратами, но, возможно, потребуется переливание крови», — сообщил Telegram-канал Mash.

Согласно информации телеканала РЕН ТВ, Жириновскому требуется операция. Тем не менее, врачи Центральной клинической больницы все еще не могут провести оперативное вмешательство из-за состояния здоровья политика — оно остается тяжелым, несмотря на положительную динамику. Эту же информацию привел Telegram-канал 112.

Депутата якобы периодически приходится вновь подключать к аппарату искусственной вентиляции легких, хотя часть времени он дышит самостоятельно.

Однако в ЛДПР опровергли эту информацию. «Категорически отрицаем информацию анонимных источников. Владимир Вольфович Жириновский постепенно, но верно идет на поправку», — заявили в пресс-службе РИА «Новости».