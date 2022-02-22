Зюганов рассказал о самочувствии Жириновского

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов на заседании свой фракции в Государственной думе заявил, что его коллега, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, идет на поправку, сообщает РИА «Новости».

«Вольфович поправляется», — заявил Зюганов.

Главу ЛДПР Владимира Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля после положительного теста на коронавирус. Анализы показали, что Жириновский заразился «омикроном». В партии заверяли, что несмотря на болезнь их лидера продолжают работать «в штатном режиме».

В СМИ периодически всплывали сообщения о тяжелом состоянии Жириновского, из-за которого политику не могли сделать операцию — в том числе сообщения про поражение 75% легких и воспалительные процессы в мозге.

Ранее в ЛДПР прокомментировали данные о тяжелом состоянии председателя партии Владимира Жириновского.