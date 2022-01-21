Приковать и связать. Как в России будут успокаивать авиадебоширов

Минтранс определил перечень спецсредств для сдерживания дебоширов на борту авиалайнера и порядок их использования. Проекту постановления еще предстоит пройти общественное обсуждение. Закон о применении специальных средств экипажем воздушного судна был принят в декабре. По словам некоторых бортпроводников, «пока над ним все смеются».

Когда родилась идея дать стюардам спецсредства...

Законопроект о том, что экипажу пассажирских авиалайнеров следует разрешить использовать спецсредства для сдерживания дебоширов на борту, появился минувшей осенью. Его автором стал депутат Александр Старовойтов. Он указал, что в 2017 году были приняты несколько законов, позволяющих авиакомпаниям не продавать билеты на самолет пассажирам, уже включенным в «черный список». Но парламентарий отметил, что таких мер явно недостаточно.

«Агрессивное поведение пассажира на борту воздушного судна создает угрозу жизни или здоровью других лиц. Такие инциденты требуют принятия незамедлительных мер по их пресечению», — говорится в пояснительной записке к инициативе.

Документ, в частности, предполагает право бортпроводников применять в отношении буйных пассажиров специальные средства сдерживания, в том числе пластиковые наручники.

7 декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, поручив кабмину утвердить перечень и правила применения средств сдерживания.

...и как ее будут реализовывать

И вот теперь Минтранс разработал порядок их использования, подготовив проект постановления правительства, передает РИА «Новости» в пятницу, 21 января. Авиакомпании жалуются, что во время полетов беспокойные пассажиры зачастую нападают на бортпроводников и других пассажиров, констатировали в ведомстве.

«Для исключения таких случаев, обеспечения безопасности полета, а также сохранения жизни и здоровья экипажа и пассажиров предлагается предоставить членам экипажа и сотрудникам службы авиационной безопасности право применять специальные средства сдерживания. В случае возникновения непосредственной угрозы безопасности полета либо угрозы жизни или здоровью других лиц члены экипажа и сотрудники службы авиационной безопасности незамедлительно сообщают об этом командиру воздушного судна, который принимает решение и дает указание о применении специальных средств сдерживания», — отмечается в документе.

В качестве таких средств предлагается оснащать воздушные суда пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями.

В Минтрансе рассчитывают, что эта мера позволит исключить дальнейшие противоправные действия со стороны нарушителя. При этом доступ посторонних лиц к таким средствам сдерживания должен быть исключен, говорится в тексте.

Правила также предусматривают, что после завершения полета члены экипажа и работники службы авиабезопасности передают нарушителя сотрудникам правоохранительных органов для снятия его с борта, а в случае наличия пострадавших командир воздушного судна сообщает в аэропорт прибытия о необходимости оказания скорой медицинской помощи.

«Перед принятием проект постановления пройдет все необходимые процедуры, в том числе обсуждение с общественностью, участниками рынка авиаперевозок, экспертными организациями, причастными органами исполнительной власти», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Где пристегивать

Обсуждая ранее эту инициативу с «Газетой.Ru», 27-летняя бортпроводница Анастасия предугадала, что речь пойдет в том числе о наручниках. «Но возникает вопрос, где дебошира пристегивать и как с ним справиться, ведь если пассажир в состоянии агрессии увидит человека со спецсредствами в руках, он явно спокойно не отнесется. Пока, конечно, все смеются над новым законом», — рассказала стюардесса.

В свою очередь, глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин отмечал, что бортпроводникам некуда будет спрятать спецсредства. «По идее лучшим выходом было бы на каждый рейс, к примеру, от 40 человек, посадить воздушного маршала, у которого будут полномочия применять силу к пассажиру», — добавил он.

Какие инциденты случаются

В ноябре прошлого года в аэропорту Шереметьево задержали пассажира в состоянии алкогольного опьянения за дебош на борту авиалайнера, прилетевшего из Стокгольма в Москву. Мужчина неадекватно себя вел во время руления: кричал, пытался сломать кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив при этом руку.

О задержании еще одного дебошира стало известно в пятницу — он устроил потасовку на борту самолета, следовавшего из Москвы в Новокузнецк. Недовольство и гнев 37-летнего пассажира вызвала просьба стюарда надеть маску, после которой мужчина начал оскорблять бортпроводников нецензурной бранью и ударил одного из них по лицу. В отношении хулигана составили три административных протокола, полиция проводит проверку.