Пассажир избил стюарда из-за маски на рейсе Москва — Новокузнецк

В России полиция задержала дебошира, который устроил потасовку на борту самолета, следовавшего из Москвы в Новокузнецк. Как сообщает РЕН ТВ, недовольство и гнев пассажира вызвала просьба стюарда надеть маску.

37-летний мужчина наотрез отказался использовать индивидуальные средства защиты, после чего начал оскорблять бортпроводников нецензурной бранью, указали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

В ходе конфликта мужчина ударил по лицу одного из бортпроводников.

В итоге медицинское освидетельствование показало, что мужчина не был пьян, содержание алкоголя в крови у него было — 0,03 промилле.

Против хулигана составлено три административных протокола. Полиция проводит проверку.

Ранее в скандал в самолете с маской и бортвопродником попала известная российская балерина Анастасия Волочкова.