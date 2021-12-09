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Общество

Генпрокуратура вошла в крипту

Генпрокуратура разработала порядок конфискации незаконно полученной криптовалюты

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Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что его ведомство готовит ряд поправок в законодательство России, которые узаконят арест и конфискацию незаконных цифровых активов. Кроме того, ведомство планирует внедрить в правовые акты понятие «криптовалюты» для того, чтобы правоприменение было устойчивым и единым.

Генпрокуратура России готовит изменения в законы, которые позволят регулировать обращение криптовалюты.

«Нами разработаны изменения в ряд нормативных правовых актов для того, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации», — сказал в интервью РИА «Новости» глава ведомства Игорь Краснов.

Он отметил, что Генпрокуратура выступает и за введение понятия «криптовалюта» и других виртуальных активов в уголовно-правовое пространство для того, чтобы создать устойчивое правоприменение.

«Несмотря на то что судебная практика по уголовным делам идет по пути признания криптовалюты имуществом, то есть предметом взятки, все-таки нельзя признать это достаточным обстоятельством для формирования единого и устойчивого правоприменения», — Краснов.

О том, что необходимо ввести поправки в законодательство в сфере криптовалюты, говорил и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, трудно эффективно препятствовать незаконным операциям с цифровыми активами, пока есть серые зоны. Например, в законах не прописана возможность ареста и конфискации криптовалют.

«[Пока еще] не приняты дополнения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, закрепляющие принадлежность цифровых валют к имуществу. Отсутствие таких норм может затруднять квалификацию деяний (например, хищений, взяточничества, финансирования терроризма) и создавать неопределенность судебного рассмотрения уголовного дела», – сказал Бастрыкин в интервью «Российской газете».

Глава СК считает, что государство не может обеспечить полный контроль в этой сфере, пока выпуск цифровой валюты децентрализован. То есть в этом случае затруднительно арестовывать криптовалюту по аналогии с арестом денежных средств.

«В таких случаях в целях ареста криптоактивов требуется обеспечить возможность их перевода из-под контроля обвиняемых под контроль государства, например, внедрив в уголовно-процессуальный закон нормы, позволяющие суду предписывать лицу перевести криптоактивы на специальный государственный криптосчет до завершения судебного разбирательства», — пояснил Бастрыкин.

Вопросом легализации майнинга занимаются и российские парламентарии. В ноябре этого года спикер Госдумы предложил создать специальную рабочую группу, которая решила бы этот вопрос.

В Совете Федерации также намерены сформировать рабочую группу, сообщил вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлев на форуме Finopolis.

Журавлев напомнил про закон «О цифровых финансовых активах», который вступил в силу в начале этого года.

По мнению сенатора, документ не охватывает в полной мере регулирование всего многообразия цифровых инструментов. Закон, как считает Журавлев, должен быть точечно доработан, исходя из практики его применения.

Тем не менее запрет на использование криптовалюты в России для оплаты товаров и услуг член Совфеда считает правильным. В то же время Журавлев назвал целесообразность такого запрета непростым и дискуссионным вопросом. По его словам, криптовалюта – это спекулятивный финансовый инструмент. Он не предусматривает механизмы мониторинга и контроля.

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